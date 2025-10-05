Wall Street setzt eine kühne Behauptung: Solana Stablecoin-Netzwerk erhält direktes Lob vom Bitwise CIO

Bitwise CIO Matt Hougan sagte, dass Solana den Stablecoin-Bedürfnissen der Wall Street entspricht. Er sprach am 2. Oktober mit Akshay Rajan von Solana Labs. "Ich denke, Solana ist die neue Wall Street", sagte er. Er stellte Bitcoin Stablecoins und Tokenisierung gegenüber. Er sagte, dass einige Finanzteams Bitcoin als "sehr kurzlebig" bezeichnen. Sie verfolgen Stablecoin-Schienen, weil der Anwendungsfall […]

