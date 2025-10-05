Vitaliks neuer Artikel: Die traditionelle Ansicht, dass "Speicherzugriff O(1) ist" ist nicht korrekt

PANews berichtete am 05.10., dass Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin einen neuen Artikel mit dem Titel "Memory Access is O(N^(1/3))" veröffentlicht hat. Der Artikel argumentiert, dass die gängige Annahme, dass arithmetische Operationen (Addition, Multiplikation, Division usw.) für Zahlen fester Größe eine Zeiteinheit benötigen und der Speicherzugriff ebenfalls eine Zeiteinheit benötigt, ungenau ist. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis benötigt der Speicherzugriff O(N^⅓) Zeit: Wenn Ihr Speicher achtmal größer ist, erhöht sich die Zeit, die zum Lesen und Schreiben benötigt wird, um den Faktor zwei. Vitalik merkte an, dass dieses Prinzip praktische Auswirkungen auf die Kryptographie und Algorithmusoptimierung hat, und forderte, dass zukünftige Rechenmodelle Speicherhierarchien und physikalische Einschränkungen realistischer abbilden sollten. PANews berichtete am 05.10., dass Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin einen neuen Artikel mit dem Titel "Memory Access is O(N^(1/3))" veröffentlicht hat. Der Artikel argumentiert, dass die gängige Annahme, dass arithmetische Operationen (Addition, Multiplikation, Division usw.) für Zahlen fester Größe eine Zeiteinheit benötigen und der Speicherzugriff ebenfalls eine Zeiteinheit benötigt, ungenau ist. Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis benötigt der Speicherzugriff O(N^⅓) Zeit: Wenn Ihr Speicher achtmal größer ist, erhöht sich die Zeit, die zum Lesen und Schreiben benötigt wird, um den Faktor zwei. Vitalik merkte an, dass dieses Prinzip praktische Auswirkungen auf die Kryptographie und Algorithmusoptimierung hat, und forderte, dass zukünftige Rechenmodelle Speicherhierarchien und physikalische Einschränkungen realistischer abbilden sollten.