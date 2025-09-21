Vitalik Buterin enthüllt Ethereums Zukunft: Risikoarmes DeFi, nicht NFTs oder Meme-Coins!

Vitalik Buterin sieht die Zukunft von Ethereum mit stabiler, risikofreier DeFi. Ethereum verlagert den Fokus auf sichere, zuverlässige dezentralisierte Finanzen statt auf Hype. Risikofreie DeFi könnte Ethereums Schlüssel zum langfristigen Erfolg sein. Die Zukunft von Ethereum verlagert den Fokus weg von risikoreichen Trends wie NFTs und Meme-Coins. Laut Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, liegt das wahre Potenzial in risikoarmer dezentralisierter Finanzierung (DeFi). Buterin vergleicht diese Verlagerung damit, wie Google durch seine Suchdienste zu einer Macht wurde und das Fundament für all seine anderen Produkte legte. Der Erfolg von Ethereum, so argumentiert er, braucht keinen Hype oder Rummel, sondern Stabilität. In den letzten Jahren hat sich Ethereum DeFi erheblich weiterentwickelt. Einst von hohen Verlusten von über 5% des gesamten gesperrten Wertes im Jahr 2019 geplagt, haben sich die DeFi-Protokolle von Ethereum drastisch verbessert. Bis 2025 sollen diese Zahlen auf nahezu Null sinken, mit einer deutlichen Risikominderung, da die Protokolle sicherer und zuverlässiger werden. Der Fokus hat sich von spekulativen Unternehmungen zu vertrauenswürdigen, zentralen Finanzsystemen verlagert, die nachhaltig bleiben. Auch lesen: Fidschi geht gegen Krypto vor: Ist dies das Ende digitaler Vermögenswerte im Paradies? Warum risikofreie DeFi Ethereums Schlüssel zum langfristigen Erfolg ist Vitalik Buterins Vision konzentriert sich auf praktische Anwendungen wie Zahlungssysteme, Sparkonten, besicherte Kredite und synthetische Vermögenswerte. Diese Elemente dienen nicht nur alltäglichen Bedürfnissen, sondern stellen auch sicher, dass ETH im System gesperrt bleibt, die Netzwerkaktivität fördert und Liquidität bereitstellt. Für viele Benutzer sind die Risiken, die mit traditionellen Finanzen verbunden sind, jetzt größer als die in DeFi-Systemen gefundenen. Der Aufstieg von risikofreier DeFi eröffnet neue Möglichkeiten für Ethereum. Buterin weist auf potenzielle Innovationen wie reputationsbasierte Kreditvergabe mit weniger Abhängigkeit von Sicherheiten, Preisvorhersagemärkte für Absicherung und neue Formen stabiler Vermögenswerte wie an die Inflation gekoppelte Flatcoins hin. All dies ist Teil von Ethereums Bemühungen, Finanzen zugänglicher, sicherer und zuverlässiger zu machen. Buterins Botschaft ist einfach: Ethereums Stärke liegt darin, dezentralisierte Finanzen ohne den ständigen Zyklus von Hype funktionieren zu lassen. Wenn Ethereum den Weg der risikofreien, zuverlässigen DeFi weitergeht, könnte es seinen Platz als Schlüsselakteur in der globalen Finanzwelt auf lange Sicht festigen. Auch lesen: Demokraten im Senat fordern überparteilichen Krypto-Gesetzentwurf, stellen GOP-Ansatz in Frage Der Beitrag Vitalik Buterin enthüllt Ethereums Zukunft: Risikofreie DeFi, nicht NFTs oder Memes! erschien zuerst auf 36Crypto. Vitalik Buterin sieht die Zukunft von Ethereum mit stabiler, risikofreier DeFi. Ethereum verlagert den Fokus auf sichere, zuverlässige dezentralisierte Finanzen statt auf Hype. Risikofreie DeFi könnte Ethereums Schlüssel zum langfristigen Erfolg sein. Die Zukunft von Ethereum verlagert den Fokus weg von risikoreichen Trends wie NFTs und Meme-Coins. Laut Vitalik Buterin, Mitbegründer von Ethereum, liegt das wahre Potenzial in risikoarmer dezentralisierter Finanzierung (DeFi). Buterin vergleicht diese Verlagerung damit, wie Google durch seine Suchdienste zu einer Macht wurde und das Fundament für all seine anderen Produkte legte. Der Erfolg von Ethereum, so argumentiert er, braucht keinen Hype oder Rummel, sondern Stabilität. In den letzten Jahren hat sich Ethereum DeFi erheblich weiterentwickelt. Einst von hohen Verlusten von über 5% des gesamten gesperrten Wertes im Jahr 2019 geplagt, haben sich die DeFi-Protokolle von Ethereum drastisch verbessert. Bis 2025 sollen diese Zahlen auf nahezu Null sinken, mit einer deutlichen Risikominderung, da die Protokolle sicherer und zuverlässiger werden. Der Fokus hat sich von spekulativen Unternehmungen zu vertrauenswürdigen, zentralen Finanzsystemen verlagert, die nachhaltig bleiben. Auch lesen: Fidschi geht gegen Krypto vor: Ist dies das Ende digitaler Vermögenswerte im Paradies? Warum risikofreie DeFi Ethereums Schlüssel zum langfristigen Erfolg ist Vitalik Buterins Vision konzentriert sich auf praktische Anwendungen wie Zahlungssysteme, Sparkonten, besicherte Kredite und synthetische Vermögenswerte. Diese Elemente dienen nicht nur alltäglichen Bedürfnissen, sondern stellen auch sicher, dass ETH im System gesperrt bleibt, die Netzwerkaktivität fördert und Liquidität bereitstellt. Für viele Benutzer sind die Risiken, die mit traditionellen Finanzen verbunden sind, jetzt größer als die in DeFi-Systemen gefundenen. Der Aufstieg von risikofreier DeFi eröffnet neue Möglichkeiten für Ethereum. Buterin weist auf potenzielle Innovationen wie reputationsbasierte Kreditvergabe mit weniger Abhängigkeit von Sicherheiten, Preisvorhersagemärkte für Absicherung und neue Formen stabiler Vermögenswerte wie an die Inflation gekoppelte Flatcoins hin. All dies ist Teil von Ethereums Bemühungen, Finanzen zugänglicher, sicherer und zuverlässiger zu machen. Buterins Botschaft ist einfach: Ethereums Stärke liegt darin, dezentralisierte Finanzen ohne den ständigen Zyklus von Hype funktionieren zu lassen. Wenn Ethereum den Weg der risikofreien, zuverlässigen DeFi weitergeht, könnte es seinen Platz als Schlüsselakteur in der globalen Finanzwelt auf lange Sicht festigen. Auch lesen: Demokraten im Senat fordern überparteilichen Krypto-Gesetzentwurf, stellen GOP-Ansatz in Frage Der Beitrag Vitalik Buterin enthüllt Ethereums Zukunft: Risikofreie DeFi, nicht NFTs oder Memes! erschien zuerst auf 36Crypto.