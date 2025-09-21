Vitalik Buterin: Risikoarmes DeFi könnte Ethereums "Such"-Moment sein

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin argumentierte in einem Blogbeitrag vom 21.09.2025, dass "risikofreie" dezentralisierte Finanzen (DeFi) für Ethereum werden könnten, was die Suche für Google war, und dabei die primäre, nachhaltige Einnahmequelle bieten, während die breiteren kulturellen und technischen Ziele der Plattform bewahrt werden. Buterin definiert risikofreies DeFi als Zahlungs- und Sparprimitive, vollständig besicherte Kreditvergabe und synthetische [...]
Quelle: https://news.bitcoin.com/vitalik-buterin-low%E2%80%91risk-defi-could-be-ethereums-search-moment/