Visa testet Vorfinanzierung in Stablecoin für grenzüberschreitende Zahlungen

Visa experimentiert mit Stablecoin-Vorabgutschrift auf Visa Direct, um grenzüberschreitende Zahlungen schneller und berechenbarer zu machen. Das Pilotprojekt ermöglicht die Einzahlung von Geldern in gebundenen Token, die von Visa als "Geld auf der Bank" verbucht werden: im Wesentlichen Gelder, die sofort für globale Auszahlungen verfügbar sind.



Angekündigt auf der SIBOS am 30.09.2025 und von der Fachpresse beschrieben, umfasst die Initiative ausgewählte Partner und zielt darauf ab, Visas globale Infrastruktur zu nutzen, die über 11 Milliarden berechtigte Karten, Konten und Wallets verbindet.



Bloomberg hat das Programm detailliert beschrieben und die offizielle Dokumentation von Visa erklärt die Integrationslogik mit dem bestehenden Visa-Netzwerk.



In einem Kontext, in dem die durchschnittlichen Kosten für Einzelhandelsüberweisungen 6,2% des gesendeten Betrags übersteigen (Weltbank), zielt die Initiative darauf ab, Liquidität freizusetzen und operative Schritte zu vereinfachen. Aktualisiert am 30.09.2025.

Was ist Vorabgutschrift in Stablecoin und warum ist sie wichtig

Im traditionellen Modell halten Unternehmen Guthaben in Fiat über mehrere Konten und Jurisdiktionen hinweg, um Zahlungen zu gewährleisten.



Mit dem Pilotprojekt erfolgt die Vorabfinanzierung jedoch in Stablecoin, den Visa als sofort verfügbare Mittel behandelt, wodurch die Notwendigkeit verringert wird, Kapital in Multi-Währungskonten zu binden.



Dies führt zu einer größeren Sichtbarkeit der Guthaben und für Treasury-Teams zu einer robusteren Kontrolle über Kapitalflüsse.

Wie es auf Visa Direct funktioniert: vom Wallet zum Begünstigten

Der operative Ablauf integriert sich in bestehende Prozesse und ist in einige Schlüsselphasen strukturiert:

Vorabfinanzierung: Das Unternehmen überweist Stablecoin auf das mit Visa Direct verknüpfte Betriebskonto.

Verfügbarkeit: Die Gelder sind sofort für Auszahlungen nutzbar.

Konvertierung: Zum Zeitpunkt der Ausgabe werden die Stablecoins über autorisierte Partner in lokale Währung umgewandelt.

Liquidation: Begünstigte erhalten in Fiat auf Konten, Karten oder Wallets, die den lokalen Vorschriften entsprechen.

Abgleich: Die Berichterstattung bietet vollständige Rückverfolgbarkeit im Einklang mit Unternehmenssystemen.

Was sich für Unternehmen ändert

Weniger Kapital in Multi-Währungskonten gebunden, mit mehr elastischer Liquidität.

Liquidität. Reduzierung von Interbankenschritten und manuellen Abstimmungen.

Bessere Vorhersehbarkeit der Verfügbarkeitszeiten von Geldern.

Auswirkungen auf Liquidität und Betriebskosten

Visa zielt darauf ab, den Zugang zu Liquidität zu beschleunigen und Institutionen größere Flexibilität bei der Verwaltung globaler Auszahlungen zu bieten. Die Vorabfinanzierung mit Token reduziert die Notwendigkeit, große Reserven in Fiat-Währung zu halten, und erleichtert:

Timing: Die Verfügbarkeit von Geldern, die traditionell von Stunden bis zu Tagen dauern kann, wird fast sofort, mit Ausnahme der Zeit, die für FX-Konvertierungen und AML/CFT-Prüfungen benötigt wird.

bis zu dauern kann, wird fast sofort, mit Ausnahme der Zeit, die für FX-Konvertierungen und AML/CFT-Prüfungen benötigt wird. Betriebskapital: Geringere Immobilisierungen auf Nostro/Vostro-Konten sorgen für größere Widerstandsfähigkeit gegenüber Volumenschwankungen.

gegenüber Volumenschwankungen. Betrieb: Optimierte Prozesse helfen, Back-Office-Fehler und -Kosten zu reduzieren.

Zahlen im Vergleich: Heute vs. Modell mit Stablecoin

Aktuelle Einzelhandelsüberweisungen: Globale Durchschnittskosten von 6,2% des gesendeten Betrags (Weltbank).

des gesendeten Betrags (Weltbank). Grenzüberschreitende B2B-Zahlungen: Derzeit liegen die Zeiten zwischen 1 und 3 Werktagen (Branchendaten variieren je nach Korridor, Cut-off und Prüfungen).

(Branchendaten variieren je nach Korridor, Cut-off und Prüfungen). Mit Vorabfinanzierung in Stablecoin: Die Verfügbarkeit der Gelder ist fast sofort, während die Zeit für FX-Konvertierung, On/Off-Ramp und KYC- und AML/CFT-Prüfungen beibehalten wird.

Die effektiven Metriken hängen von der Gerichtsbarkeit, den unterstützten Stablecoins, den Konvertierungspartnern und den lokalen regulatorischen Grenzen ab.

Vorteile und Risiken: Worauf zu achten ist

Hauptvorteile

Geschwindigkeit: Reduzierung von Latenzen im Vergleich zu traditionellen Strömen.

Treasury-Management: Effizientere Nutzung des Betriebskapitals.

Skalierbarkeit: Fähigkeit, Prozesse über mehrere Märkte hinweg zu standardisieren.

Risiken und offene Fragen

Compliance: Einhaltung von AML/CFT-Anforderungen, der Travel Rule und Sanktionskontrollen.

und Sanktionskontrollen. Stabilität: Risiko der Preisbindung von Stablecoins oder Liquiditätsprobleme bei On/Off-Ramps.

von Stablecoins oder Liquiditätsprobleme bei On/Off-Ramps. Betrieblich: Potenzielle Cybersicherheits -Vorfälle, Netzwerküberlastung und Partneranfälligkeiten.

-Vorfälle, Netzwerküberlastung und Partneranfälligkeiten. Buchhaltung: Verwaltung der Buchhaltung und Prüfung von Token-Reserven.

Regulatorischer Rahmen: Wo man laufen kann und wo Vorsicht geboten ist

Der regulatorische Perimeter entwickelt sich schnell. Einige nützliche Referenzen zeigen, dass:

EU – MiCA: Die Regeln für E-Money-Token und Asset-Referenced-Token wurden diskutiert und ungefähr definiert (EUR-Lex), obwohl die vollständige Durchsetzung nach den Phasen der Umsetzung und Implementierung erwartet wird. Mica Crypto Alliance: "Europa, Klarheit über Vorschriften ist notwendig".

Singapur – MAS: Der regulatorische Rahmen für Einzelwährungs -Stablecoins wurde angekündigt (MAS).

-Stablecoins wurde angekündigt (MAS). USA: Es gibt noch kein spezielles Bundesgesetz; die NYDFS-Richtlinien für regulierte Stablecoins in New York sind jedoch in Betrieb (NYDFS).

Die praktische Anwendung wird von den lokalen Lizenzen der Partner, der Art des Tokens und der Transparenz der Reserven abhängen.

FAQ

Verfügbarkeit des Pilotprojekts

Das Programm befindet sich in der Experimentierphase; seine großflächige Ausweitung wird von den Testergebnissen und regulatorischen Ergebnissen in verschiedenen Jurisdiktionen abhängen.

Unterstützte Stablecoins

Die Auswahl der Token variiert je nach Markt und Konvertierungspartnern und bevorzugt im Allgemeinen Stablecoins mit verifizierten Reserven und breiter Bankenunterstützung.

Auswirkungen auf bestehende Systeme

Die Integration zielt darauf ab, bereits bekannte Prozesse (KYC, Screening, Abstimmungen) wiederzuverwenden, mit der Hinzufügung von Konnektoren für Wallets und lokale Konvertierungen.

Fazit

Die Vorabgutschrift in Stablecoin auf Visa Direct stellt einen bedeutenden Paradigmenwechsel dar: sofort verfügbare Gelder, Reduzierung operativer Reibungen und eine effizientere Nutzung des Kapitals.



Es bleibt wesentlich, eine sorgfältige Aufsicht über Compliance, Liquidität von On/Off-Ramps und Token-Stabilität zu wahren, während die zukünftige Entwicklung durch die Ergebnisse des Pilotprojekts und die Reifung des regulatorischen Rahmens in wichtigen Korridoren definiert wird.