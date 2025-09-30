BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Visa hat ein Pilotprojekt gestartet, das Finanzinstitutionen die Nutzung digitaler Dollar und Euro als Abrechnungsguthaben ermöglicht, ein Schritt, der [...] Der Beitrag Visa startet Stablecoin-Pilotprojekt für globale Zahlungen – Was Sie wissen müssen erschien zuerst auf Coindoo.Visa hat ein Pilotprojekt gestartet, das Finanzinstitutionen die Nutzung digitaler Dollar und Euro als Abrechnungsguthaben ermöglicht, ein Schritt, der [...] Der Beitrag Visa startet Stablecoin-Pilotprojekt für globale Zahlungen – Was Sie wissen müssen erschien zuerst auf Coindoo.

Visa startet Stablecoin-Pilotprojekt für globale Zahlungen – Was Sie wissen müssen

Von: Coindoo
2025/09/30 18:17
Movement
MOVE$0.06325+1.59%

Visa hat ein Pilotprojekt gestartet, das Finanzinstituten ermöglicht, digitale Dollar und Euro als Abrechnungsguthaben zu verwenden – ein Schritt, der darauf abzielt, die Zeit und Kosten internationaler Überweisungen zu reduzieren.

Anstatt Fiat-Gelder für Tage zu binden, können Banken und Geldtransferunternehmen jetzt Visa Direct mit Stablecoins wie USDC und EURC vorladen. Diese Guthaben werden wie herkömmliches Bargeld behandelt, sodass Auszahlungen in Minuten bei Endnutzern ankommen können, während sie weiterhin in lokaler Währung eintreffen. Visa erklärt, dass das Modell Unternehmen schnelleren Zugang zu Liquidität und größere Flexibilität bei der Verwaltung globaler Operationen bietet.

Grundlagen für die Mainstream-Adoption schaffen

Das Pilotprojekt ist vorerst auf ausgewählte Partner beschränkt, wobei eine breitere Einführung bis April 2026 erwartet wird. Visa hat die beteiligten Institutionen nicht offengelegt, aber bestätigt, dass Circles Stablecoins die ersten sind, die getestet werden. Weitere digitale Vermögenswerte könnten später hinzugefügt werden, wenn die Nachfrage wächst.

Auf die Frage, ob Visa möglicherweise seinen eigenen Token ausgeben könnte, ließen Unternehmensvertreter die Tür offen, betonten jedoch, dass das unmittelbare Ziel darin besteht, Anwendungsfälle für bestehende Stablecoins durch Kartenzahlungen, Abrechnungsabläufe und Bankintegrationen zu skalieren.

Eine Strategie, die seit Jahren entwickelt wird

Der Start baut auf mehreren Initiativen auf, mit denen Visa weltweit experimentiert hat. Zuvor arbeitete das Unternehmen mit der zu Stripe gehörenden Bridge zusammen, um Visa-Karten zu erstellen, die direkt mit Stablecoin-Guthaben verknüpft sind und Händlern weltweit Zugang zu digitalen Währungsausgaben ermöglichen. In Afrika kooperierte das Unternehmen mit Yellow Card, um auf Stablecoins basierende Treasury-Tools zu erforschen. Es hat auch die Abrechnung für Kartenaussteller mit Stablecoins pilotiert und eine Tokenized Asset Platform entwickelt, um Banken bei der Erprobung der Ausgabe eigener digitaler Gelder zu unterstützen.

MEHR LESEN:

U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC ebnet den Weg für Altcoin-ETFs, während Anträge zurückgezogen werden

Regulatorischer Rückenwind und Marktpotenzial

Visas Schritt erfolgt nach der Verabschiedung des U.S. GENIUS Act, dem ersten Bundesgesetz, das klare Grundregeln für Stablecoins festlegt. Mit Prognosen, die auf eine Marktchance von einer Billion Dollar hindeuten, sehen globale Zahlungsanbieter digitale Vermögenswerte als Möglichkeit, grenzüberschreitende Transaktionen zu modernisieren und gleichzeitig Stabilität in Ländern mit volatilen Währungen zu bieten.

Chris Newkirk, Visas Präsident für kommerzielle und Geldtransferlösungen, sagte, dass die Branche längst überfällig für Veränderungen sei. "Grenzüberschreitende Zahlungen stecken schon zu lange in veralteten Systemen fest. In Visa Direct integrierte Stablecoins können die Art und Weise, wie Geld weltweit bewegt wird, transformieren."

Die in diesem Artikel bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich Bildungszwecken und stellen keine Finanz-, Anlage- oder Handelsberatung dar. Coindoo.com befürwortet oder empfiehlt keine bestimmte Anlagestrategie oder Kryptowährung. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Der Beitrag Visa startet Stablecoin-Pilotprojekt für globale Zahlungen – Was Sie wissen müssen erschien zuerst auf Coindoo.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,994.07
$105,994.07$105,994.07

+2.15%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,643.42
$3,643.42$3,643.42

+3.63%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.76
$166.76$166.76

+2.60%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4033
$2.4033$2.4033

+3.76%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18143
$0.18143$0.18143

+1.88%