Visa startet Stablecoin-Pilotprojekt für globale Zahlungen – Was Sie wissen müssen

Visa hat ein Pilotprojekt gestartet, das Finanzinstituten ermöglicht, digitale Dollar und Euro als Abrechnungsguthaben zu verwenden – ein Schritt, der darauf abzielt, die Zeit und Kosten internationaler Überweisungen zu reduzieren.

Anstatt Fiat-Gelder für Tage zu binden, können Banken und Geldtransferunternehmen jetzt Visa Direct mit Stablecoins wie USDC und EURC vorladen. Diese Guthaben werden wie herkömmliches Bargeld behandelt, sodass Auszahlungen in Minuten bei Endnutzern ankommen können, während sie weiterhin in lokaler Währung eintreffen. Visa erklärt, dass das Modell Unternehmen schnelleren Zugang zu Liquidität und größere Flexibilität bei der Verwaltung globaler Operationen bietet.

Grundlagen für die Mainstream-Adoption schaffen

Das Pilotprojekt ist vorerst auf ausgewählte Partner beschränkt, wobei eine breitere Einführung bis April 2026 erwartet wird. Visa hat die beteiligten Institutionen nicht offengelegt, aber bestätigt, dass Circles Stablecoins die ersten sind, die getestet werden. Weitere digitale Vermögenswerte könnten später hinzugefügt werden, wenn die Nachfrage wächst.

Auf die Frage, ob Visa möglicherweise seinen eigenen Token ausgeben könnte, ließen Unternehmensvertreter die Tür offen, betonten jedoch, dass das unmittelbare Ziel darin besteht, Anwendungsfälle für bestehende Stablecoins durch Kartenzahlungen, Abrechnungsabläufe und Bankintegrationen zu skalieren.

Eine Strategie, die seit Jahren entwickelt wird

Der Start baut auf mehreren Initiativen auf, mit denen Visa weltweit experimentiert hat. Zuvor arbeitete das Unternehmen mit der zu Stripe gehörenden Bridge zusammen, um Visa-Karten zu erstellen, die direkt mit Stablecoin-Guthaben verknüpft sind und Händlern weltweit Zugang zu digitalen Währungsausgaben ermöglichen. In Afrika kooperierte das Unternehmen mit Yellow Card, um auf Stablecoins basierende Treasury-Tools zu erforschen. Es hat auch die Abrechnung für Kartenaussteller mit Stablecoins pilotiert und eine Tokenized Asset Platform entwickelt, um Banken bei der Erprobung der Ausgabe eigener digitaler Gelder zu unterstützen.

Regulatorischer Rückenwind und Marktpotenzial

Visas Schritt erfolgt nach der Verabschiedung des U.S. GENIUS Act, dem ersten Bundesgesetz, das klare Grundregeln für Stablecoins festlegt. Mit Prognosen, die auf eine Marktchance von einer Billion Dollar hindeuten, sehen globale Zahlungsanbieter digitale Vermögenswerte als Möglichkeit, grenzüberschreitende Transaktionen zu modernisieren und gleichzeitig Stabilität in Ländern mit volatilen Währungen zu bieten.

Chris Newkirk, Visas Präsident für kommerzielle und Geldtransferlösungen, sagte, dass die Branche längst überfällig für Veränderungen sei. "Grenzüberschreitende Zahlungen stecken schon zu lange in veralteten Systemen fest. In Visa Direct integrierte Stablecoins können die Art und Weise, wie Geld weltweit bewegt wird, transformieren."

