Visa beschleunigt Zahlungen mit Stablecoin-Pilotprojekt Von: Coinstats 2025/09/30 15:56 Teilen

In einem bahnbrechenden Schritt hat Visa eine Pilotinitiative eingeführt, die darauf abzielt, grenzüberschreitende Zahlungsmechanismen mithilfe von Stablecoins zu optimieren. Dieses zukunftsorientierte Projekt zielt darauf ab, herkömmliche mehrtägige internationale Transaktionen in nahezu sofortige Prozesse umzuwandeln. Weiterlesen: Visa beschleunigt Zahlungen mit Stablecoin-Pilotprojekt