Vietnams Kreditwachstum könnte Liquidität auf globalen Kryptomärkten fördern

Vietnam erwartet ein Kreditwachstum von 20%, was potenziell die globale Krypto-Liquidität ankurbeln könnte.

Vietnams Gesetz zur Legalisierung digitaler Vermögenswerte tritt 2026 in Kraft und unterstützt Krypto.

Die Region Asien-Pazifik verzeichnete ein Wachstum von 69% bei Krypto-Transaktionen, wobei Vietnam führend ist.

Vietnams NDAChain-Blockchain-Projekt zielt darauf ab, Daten zu sichern und Krypto zu fördern.

Vietnams Kreditwachstum wird voraussichtlich einen erheblichen Anstieg verzeichnen und könnte frische Liquidität in die globalen Kryptomärkte einbringen. Da die Staatsbank von Vietnam (SBV) bis Ende 2025 einen Anstieg des Kreditwachstums um 20% prognostiziert, könnte die sich entwickelnde Finanzlandschaft des Landes erhebliche Auswirkungen auf die Krypto-Akzeptanz und -Investitionen haben. Die Kombination aus Regierungspolitik, technologischen Fortschritten und einer wachsenden Wirtschaft könnte neue Türen für digitale Vermögenswerte in der Region öffnen.

Vietnams Wirtschaftsstrategie und Kreditwachstum

Die Staatsbank von Vietnam hat Erwartungen für einen Anstieg des Kreditwachstums um 20% bis Ende 2025 skizziert. Diese Prognose zielt darauf ab, die wirtschaftliche Erholung und Stabilität inmitten von Herausforderungen wie von den Vereinigten Staaten auferlegten Zöllen zu fördern.

Laut Pham Thanh Ha, stellvertretender Gouverneur der SBV, sind zusätzliche Zinssenkungen unerlässlich, um das Wachstum anzukurbeln und wirtschaftliche Unsicherheiten zu mildern. Diese Maßnahmen sollen Kreditaufnahme, Investitionen und erhöhte Liquidität in verschiedenen Sektoren fördern.

Das erwartete Kreditwachstum wird voraussichtlich zu einer größeren Liquidität im Finanzsystem des Landes beitragen. Dieser Anstieg der Liquidität könnte wiederum in den globalen Kryptowährungsmarkt fließen, insbesondere da Vietnam weiterhin zunehmendes Interesse an digitalen Vermögenswerten zeigt. Das sich entwickelnde regulatorische Umfeld des Landes und die schnelle Einführung neuer Technologien sind bereit, kryptobezogene Investitionen und Nutzung zu unterstützen.

Vietnams Wandel hin zu digitalen Vermögenswerten

Vietnam hat proaktive Schritte zur Integration digitaler Vermögenswerte in sein Wirtschaftssystem unternommen. Im Juni 2025 kündigte die vietnamesische Regierung die Legalisierung digitaler Vermögenswerte an, was einen entscheidenden Moment für den Ansatz des Landes in Bezug auf Kryptowährungen markiert.

Gemäß dem Gesetz über die digitale Technologieindustrie, das im Januar 2026 in Kraft treten wird, werden digitale Vermögenswerte in virtuelle Vermögenswerte und Krypto-Vermögenswerte wie Bitcoin und Ethereum klassifiziert. Die Regierung hat sich verpflichtet, sicherzustellen, dass Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten internationalen Standards entsprechen, insbesondere in Bereichen wie Cybersicherheit und Praktiken zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Der Schritt zur Regulierung digitaler Vermögenswerte steht im Einklang mit dem Ziel des Landes, Blockchain-Technologie in verschiedene Sektoren zu integrieren. Dies ist Teil der breiteren Strategie Vietnams, seine Position in der globalen digitalen Wirtschaft zu stärken. Da die Regierung die Vorschriften für die Krypto-Industrie finalisiert, wird erwartet, dass Vietnam weiterhin Fortschritte bei der Schaffung eines günstigen Umfelds für Kryptowährungsinvestitionen machen wird, mit Schwerpunkt auf Sicherheit und Transparenz.

Krypto-Akzeptanz und Marktwachstum in Vietnam

Vietnam entwickelt sich schnell zu einem wichtigen Akteur auf dem Kryptowährungsmarkt in Südostasien. Das Land hat ein konstantes Wachstum bei der Krypto-Akzeptanz gezeigt, was es als viertes führendes Land im Global Crypto Adoption Index 2025 von Chainalysis positioniert hat.

Faktoren wie eine junge Bevölkerung, weit verbreitete Internetnutzung und ein wachsendes Interesse an digitalen Währungen tragen zu diesem Anstieg bei. Mit seinem Fokus auf die Integration digitaler Technologien wird Vietnam wahrscheinlich mehr globale Krypto-Investoren und Entwickler anziehen, die nach Möglichkeiten in der Region suchen.

Die Region Asien-Pazifik insgesamt hat ein erhebliches Wachstum bei der Krypto-Akzeptanz erlebt. Länder wie Indien, Vietnam und Pakistan führen diesen Trend an. Im Jahr 2025 stiegen die Transaktionsvolumina in der Region um 69% und erreichten über 2,3 Billionen US-Dollar.

Dieses Wachstum spiegelt sowohl die Zunahme der Nutzerzahl als auch den wachsenden Wert der gehandelten Krypto-Vermögenswerte wider. Da Vietnam weiterhin auf digitale Infrastruktur setzt, einschließlich Blockchain-basierter Projekte wie NDAChain, wird erwartet, dass seine Rolle im regionalen Krypto-Ökosystem weiter wächst.

Vietnams regulatorische Entwicklungen und Kryptomarktaufsicht

Zusätzlich zu seinem Vorstoß zur Legalisierung digitaler Vermögenswerte hat Vietnam auch ein 5-jähriges Pilotprogramm zur Regulierung seines Kryptomarktes implementiert. Diese Initiative wird strengere Kontrollen für den Sektor bringen, einschließlich eines Verbots der Ausgabe von Fiat-gestützten Vermögenswerten wie Stablecoins und Wertpapieren. Die Bemühungen der Regierung, Krypto-Transaktionen zu regulieren, stellen sicher, dass Operationen mit der Landeswährung, dem Dong, durchgeführt werden.

Dieser regulatorische Ansatz zielt darauf ab, illegale Aktivitäten zu verhindern und die Sicherheit der Anleger zu gewährleisten. Die Einführung der NDAChain-Blockchain, eines von öffentlich-privater Partnerschaft regierten Systems, ist Teil der Bemühungen Vietnams, digitale Vermögenswerte und Daten zu sichern.

Diese Blockchain wird als Grundlage für digitale Interaktionen dienen und eine sichere Umgebung für Unternehmen und Einzelpersonen bieten, die mit Kryptowährungen umgehen. Da das Land seine digitale Wirtschaft festigt, werden diese Vorschriften als entscheidend angesehen, um Vertrauen zu schaffen und das Wachstum im Sektor zu fördern.

Zusammenfassend positionieren Vietnams Wirtschaftsstrategien, gepaart mit seinem Fokus auf digitale Vermögenswerte und Blockchain-Technologie, das Land als wachsendes Zentrum für die Kryptowährungsadoption in Südostasien. Mit seinen Plänen zum Kreditwachstum wird das Land wahrscheinlich die Liquidität auf den globalen Kryptomärkten verbessern und neue Möglichkeiten sowohl für Investoren als auch für die Krypto-Community schaffen.

