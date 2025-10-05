VeChain geht Partnerschaft mit Keyrock ein, um Liquidität, Sicherheit und institutionelle Akzeptanz zu steigern

Keyrock ist dem VeChain-Netzwerk als Validator beigetreten, um die Sicherheit von VeChain zu stärken und die Gesamtintegrität des Netzwerks zu fördern.

Im Laufe der Zeit hat VeChain Partnerschaften geschlossen, die gemeinsam sein institutionelles Profil verbessern: BitGo und Franklin Templeton.

VeChain, die unternehmensorientierte Blockchain, die für Lieferketten-, Verifizierungs- und Tokenisierungsanwendungsfälle bekannt ist, hat kürzlich über sein StarGate-Programm hinaus Fortschritte bei der institutionellen Akzeptanz gemacht.

Eine der bemerkenswertesten ist die Partnerschaft mit Keyrock, einem globalen Krypto-Investmentunternehmen, das 2017 in Brüssel gegründet wurde und Liquidität für mehr als 85 zentralisierte und dezentralisierte Börsen bereitstellt.

"Es ist großartig zu sehen, wie unsere Zusammenarbeit erprobt und getestet wird. Keyrock hat jetzt über 200.000 Blöcke im VeChainThor-Mainnet validiert. Bei Keyrock unterstützen wir gerne Ökosysteme wie VeChain, wo starke Fundamentaldaten auf echte Akzeptanz treffen." erklärte Marlon Montgomery, Associate Director of Corporate Sales bei Keyrock.

Was die Keyrock-Validierung bewirkt

Indem Keyrock ein Validator im VeChainThor-Netzwerk wird, bedeutet dies, dass sie Knoten betreiben, die am Prozess der Überprüfung und Hinzufügung von Transaktionen zur Blockchain teilnehmen. Wenn ein neuer Block von Transaktionen vorgeschlagen wird, überprüfen Validator-Knoten wie die von Keyrock ihn anhand der Regeln der Blockchain.

Wenn alles korrekt ist, genehmigen sie ihn. Dies stellt sicher, dass nur gültige Transaktionen aufgezeichnet werden, wodurch die Sicherheit erhöht wird. Mit über 200.000 validierten Blöcken hat Keyrock bereits sein Engagement für die Aufrechterhaltung der Integrität von VeChainThor unter Beweis gestellt.

Keyrock bringt auch seine Expertise als globaler Market Maker ein, um die Liquidität für VeChains native Token, VET und VTHO, zu verbessern, die Netzwerkgebühren abdecken. Durch die Verringerung der Handelsspannen und die Bereitstellung größerer Markttiefe macht Keyrock es sowohl für Privatnutzer als auch für Institutionen einfacher, ohne übermäßigen Slippage zu handeln.

Zusätzlich zum Spot-Handel erklärte das Vechain Archive, dass Keyrock auch die Grundlage für den Derivatehandel und fortschrittliche Finanzprodukte legt und damit die im VeChain-Ökosystem verfügbare Finanzinfrastruktur erweitert.

Vielleicht am wichtigsten ist, dass Keyrocks Präsenz als Validator ein Zeichen für institutionelle Glaubwürdigkeit ist und zeigt, dass VeChain auf Zuverlässigkeit, Compliance und Unternehmensleistung ausgerichtet ist.

Diese Zusicherung ist der Schlüssel zur Erschließung einer größeren institutionellen Beteiligung. Die Partnerschaft unterstützt auch direkt die Tokenisierung realer Vermögenswerte, einer der stärksten Anwendungsfälle von VeChain. Im August wurde beispielsweise Franklin Templetons 780 Millionen Dollar BENJI tokenisierter Fonds (FOBXX) auf VeChain eingesetzt, mit einem Schwerpunkt auf Real World Asset Tokenization (RWA), Tokenisierung, Nachhaltigkeit und On-Chain-Anreizen.

VeChain bringt auch Tools für vertrauenswürdige Datenberichterstattung und ESG-Compliance ein, die Türen zur Schaffung neuer tokenisierter Vermögenswerte öffnen könnten, die mit Nachhaltigkeitsleistung verbunden sind.

Kürzlich berichtete CNF, dass VeChain einen globalen Hackathon mit einem Preispool von 30.000 Dollar in VET gestartet hat. Entwickler aus der ganzen Welt werden eingeladen, praktische Web3-Anwendungen auf der VeChainThor-Blockchain zu entwickeln, wobei Einreichungen bis zum 5. Oktober möglich sind und die Gewinner am 13. bekannt gegeben werden.

VeChains nativer Token ist leicht gesunken und wird nach einem Rückgang von 0,49% in den letzten 24 Stunden knapp über 0,022 $ gehandelt. Dennoch ist er für die Woche um über 6% gestiegen. Das Handelsvolumen hat sich abgekühlt und ist um 10% auf 48 Millionen Dollar gefallen, während Derivatedaten einen Rückgang der Handelsaktivität um 8,84% auf 64,23 Millionen Dollar zeigen.

Interessanterweise steigt das offene Interesse und liegt jetzt bei 4,19% auf 108,52 Millionen Dollar.