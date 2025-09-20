Fonds für psychische Gesundheit der Feuerwehr von Vancouver nimmt Bitcoin an

Der Bürgermeister von Vancouver, Ken Sim, hat einen Fonds zur Unterstützung der psychischen Gesundheit von Feuerwehrleuten ins Leben gerufen. Laut neuen Enthüllungen wird der Fonds, der von den Vancouver Firefighter Charities verwaltet wird, sowohl Barspenden als auch digitale Vermögenswerte, insbesondere Bitcoin, akzeptieren.

In der vom Bürgermeisterbüro veröffentlichten Erklärung geht die Entwicklung auf Zahlen der Canadian Mental Health Association zurück, die zeigen, dass die Selbstmordraten unter Feuerwehrleuten aufgrund der Traumata, denen sie bei der Arbeit ausgesetzt sind, 30% höher sind als in der Allgemeinbevölkerung.

"Bis heute haben Spender insgesamt 3,5 Bitcoin für den Fonds zugesagt, was einem Wert von etwa 550.000 C$ entspricht", heißt es in einer Erklärung aus dem Büro des Bürgermeisters.

Bürgermeister von Vancouver richtet Fonds für psychische Gesundheit von Feuerwehrleuten ein

Zunächst hatten die Vancouver Fighter Charities letzte Woche bei einer Spendenaktion etwa 2,7 Millionen kanadische Dollar gesammelt. Während dieser Spendenaktion kündigte Sim den Fonds an und erklärte dem Publikum, wie er den Betroffenen helfen würde. Laut dem Büro des Bürgermeisters werden die Zusagen zu den gesammelten Geldern hinzugefügt und es wird darauf hingewiesen, dass dies einen großen Beitrag zur Unterstützung von Betroffenen mit psychischen Problemen unter den Feuerwehrleuten in Vancouver leisten wird.

Eric Himmelman, der Geschäftsführer der Vancouver Firefighter Charities, sagte, dass die Organisation ihr Bestes tun wird, um die Gelder sinnvoll zu verteilen. "Jede Finanzierung und jedes Bewusstsein, das darauf abzielt, mehr Unterstützung für die psychische Gesundheit von Feuerwehrleuten zu bieten, die Schwierigkeiten haben, wird sehr geschätzt und ist jetzt notwendiger denn je", fügte er hinzu. Ein Bericht soll im Herbst von den Mitarbeitern vorgelegt werden.

Diese Initiative kommt zu einer Zeit, in der die Volatilität auf dem Kryptomarkt zunimmt. Wie Cryptopolitan bereits berichtete, hat die Federal Reserve kürzlich ihre erste Zinssenkung für 2025 angekündigt, was Analysten und Experten zu der Vermutung veranlasst, dass dies kurzfristig einen Bärenmarkt auslösen könnte. Darüber hinaus hat die Zinssenkung Whales geweckt, die nun Vermögenswerte verschieben, was laut Analysten Maßnahmen sein könnten, um Gewinne mitzunehmen, bevor der Vermögenswert weiter fällt.

Ken Sim setzt sich weiterhin für eine Bitcoin-freundliche Stadt ein

Dies ist nicht Ken Sims erste Berührung mit digitalen Vermögenswerten, wobei der Bürgermeister von Vancouver im letzten Jahr erwähnte, dass er an Kryptowährungsinvestitionen interessiert ist. Er erwähnte dies bei einer Ratssitzung im November 2024 und merkte an, dass er einen Antrag mit dem Titel "Erhaltung der Kaufkraft der Stadt durch Diversifizierung der finanziellen Ressourcen, um eine Bitcoin-freundliche Stadt zu werden" einreichen wolle.

Der Vorstoß kam zu einer Zeit, als Unternehmen in Bitcoin investierten und Länder auch daran arbeiteten, ihre strategische Bitcoin-Reserve aufzubauen. Als er nach weiteren Informationen zu seinem Antrag gefragt wurde, gab Sim damals nicht zu viele Details preis. Er merkte an, dass er keine zusätzlichen Details zu teilen habe, bis er den endgültigen Antrag eingereicht habe, ein Schritt, der seitdem zu Spaltungen unter den Einwohnern von Vancouver geführt hat.

Laut einigen Einwohnern scheint Sim pro-Bitcoin zu sein, und sie lieben ihn dafür. Sie glauben, dass er Vancouver zur nächsten Bitcoin-freundlichen Stadt der Welt machen will. "Das scheint das Ziel zu sein, also werden wir sehen, wohin das führt, aber es ist aufregend", sagte ein Einwohner. Währenddessen schien der Gedanke bei Andreas Park, einem Finanzprofessor an der Universität von Toronto, nicht gut anzukommen, der zur Vorsicht bei solchen Investitionen mahnte.

"Ich mag es eigentlich nicht, wenn Regierungsbeamte in irgendeiner Form öffentliche Gelder in irgendetwas investieren", sagte er. "Es ist nicht ihre Aufgabe, das zu tun." Park erwähnte, dass die Regierung, anstatt sich kopfüber in digitale Vermögenswerte zu stürzen, sich auf die Blockchain-Technologie konzentrieren sollte, und merkte an, dass diese für die gesamte Stadt nützlich sein könnte.

Inzwischen hat Sim weiterhin dafür plädiert, dass Vancouver eine Bitcoin-freundliche Stadt wird, wobei der Bürgermeister in einem kürzlichen Interview zitiert wurde, dass der Einsatz für Bitcoin ein Hügel ist, auf dem er bereit ist zu sterben.

Möchten Sie Ihr Projekt vor den führenden Köpfen der Kryptobranche präsentieren? Stellen Sie es in unserem nächsten Branchenbericht vor, wo Daten auf Wirkung treffen.