Valour startet Bitcoin-Staking-ETP an der Londoner Börse

Valour Digital Securities, ein Tochterunternehmen von DeFi Technologies, hat sein Bitcoin Physical Staking börsengehandeltes Produkt (ETP) an der Londoner Börse eingeführt, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab.

Die Notierung erweitert Valours renditetragendes Bitcoin-Produkt über das europäische Festland hinaus, wo es seit November 2024 am deutschen Xetra-Markt gehandelt wird. Das ETP ist nach aktuellen britischen Vorschriften auf professionelle Händler und institutionelle Benutzer beschränkt, wobei der Zugang für Privatanleger voraussichtlich am 8. Oktober unter neuen Regeln der Financial Conduct Authority eröffnet wird.

Das Produkt, das unter dem Ticker 1VBS notiert ist, wird physisch im Verhältnis 1:1 durch Bitcoin gedeckt, der in Cold-Storage bei Copper, einem regulierten Verwahrer, gehalten wird. Es bietet eine ungefähre prozentuale Jahresrendite von 1,4%, die durch Erhöhung des Nettovermögens (NAV) des Produkts ausgeschüttet wird. Die Rendite wird durch einen Staking-Prozess generiert, der den Satoshi Plus Konsensmechanismus der Core Chain verwendet.

In CORE-Token verdiente Belohnungen werden in Bitcoin umgewandelt und den Beständen des ETP hinzugefügt. Valour hat betont, dass, während der Prozess kurzfristige Sperrungen während der Stake-Transaktionen beinhaltet, der zugrunde liegende Bitcoin nicht den traditionellen Staking-Risiken wie Slashing unterliegt.

Die Einführung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Großbritannien beginnt, die Beschränkungen für kryptogebundene Anlageprodukte zu lockern. Früher in diesem Jahr bewegte sich die Financial Conduct Authority in Richtung der Zulassung des Einzelhandelszugangs zu bestimmten Krypto-börsengehandelten Schuldverschreibungen und Produkten, eine Veränderung, die die Nachfrage nach regulierter, renditetragender Bitcoin-Exposition testen wird.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte.

