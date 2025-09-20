Valour debütiert Bitcoin Staking ETP an der LSE und bietet Anlegern jährliche Rendite

Valour Digital Securities, ein Tochterunternehmen von DeFi Technologies (DEFT), hat sein Bitcoin BTC$115.538,78 Staking Exchange-Traded Product (ETP) an der Londoner Börse eingeführt und damit die Reichweite eines Produkts erweitert, das vor fast einem Jahr in Deutschland gehandelt wurde.

Das 1Valour Bitcoin Physical Staking (1VBS) Produkt bietet professionellen Händlern und institutionellen Anlegern Zugang zu Bitcoin mit einer zusätzlichen jährlichen Staking-Rendite von 1,4% und ist seit dem 05.11.2024 auf der Xetra-Plattform der Deutschen Börse verfügbar. Es wird jetzt an mehreren europäischen Börsen gehandelt.

Jede Aktie wird im Verhältnis 1:1 mit Bitcoin gedeckt, die von Copper im Cold-Storage gehalten werden. Die Rendite wird zum Nettovermögen (NAV) hinzugefügt, das täglich zusammen mit Ansprüchen und indikativen Preisen veröffentlicht wird.

Die Aktien von DeFi Technologies fielen im frühen Nasdaq-Handel um 3,12% auf $2,63.

Der Zugang zum neuen in London notierten ETP ist nach den aktuellen britischen Vorschriften auf professionelle Anleger beschränkt. Privatanleger werden ab dem 08.10. gemäß den Regeln der Financial Conduct Authority (FCA) Zugang zu Krypto-Exchange-Traded Notes (ETNs) an anerkannten Investmentbörsen wie der LSE erhalten.