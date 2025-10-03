UXLINK-Preis fällt um 15%, da Team Abstimmung über frühzeitige Token-Freigabe plant

Der UXLINK-Preis fiel auf 0,120 $ und das Handelsvolumen stieg stark an, kurz vor einer Community-Abstimmung über frühe Token-Freigaben im Zusammenhang mit Entschädigungen für den Hack im September.

Zusammenfassung UXLINK rutschte um 15% auf 0,120 $ ab und erweiterte damit seine 30-Tage-Verluste auf 62%, während das Handelsvolumen um 612% anstieg.

Inhaber stimmen am 4. Oktober über die vorzeitige Freigabe von Team- und Treasury-Tokens zur Entschädigung der Hack-Opfer ab.

Das Ergebnis könnte sich auf die Wiederaufnahme an Börsen und die kurzfristige Preisentwicklung auswirken, mit Verwässerungsrisiken bei Annahme.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurde UXLINK bei 0,120 $ gehandelt, ein Rückgang von 15% in den letzten 24 Stunden. Der Token ist in der vergangenen Woche um 5%, im vergangenen Monat um 62% gefallen und wird jetzt 96% unter seinem Allzeithoch von 3,68 $ vom Dezember 2025 gehandelt. Seine 7-Tage-Spanne zeigt eine Preisvolatilität zwischen 0,1066 $ und 0,1907 $.

Der Ausverkauf führte zu einem Anstieg der Handelsaktivität. Das tägliche Spot-Volumen stieg um 612% auf 119,9 Millionen $. Die Derivate-Aktivität stieg ebenfalls stark an, wobei CoinGlass-Daten einen Volumenanstieg von 733% meldeten. Ein Rückgang des Open Interest um 15% deutet darauf hin, dass Händler eher Positionen schließen als ihr Engagement zu erhöhen.

Diese Mischung aus steigender kurzfristiger Aktivität, aber geringerer Positionierung deutet auf Unsicherheit vor der Governance-Abstimmung hin.

Abstimmung über frühe Freigabe folgt auf September-Hack

Die jüngste Entwicklung kommt, während sich UXLINK (UXLINK)-Inhaber auf eine Governance-Abstimmung im Ethereum (ETH)-Mainnet am 4. Oktober vorbereiten.

Die Ankündigung wurde von UXLINK am 3. Oktober geteilt und enthält einen Vorschlag für Ethereum-Mainnet-Inhaber, darüber zu entscheiden, ob ein Teil der Community-, Team- und Treasury-Zuteilungen vor dem ursprünglichen Zeitplan von 24-48 Monaten freigegeben werden sollte.

Die vorzeitige Freigabe würde Liquidität für Swap- und Entschädigungspläne im Zusammenhang mit dem Hack vom 22. September bereitstellen, bei dem laut den Sicherheitsfirmen PeckShield und Hacken schätzungsweise 30-44 Millionen $ abgeflossen sind.

UXLINK hat bereits einen neuen geprüften Smart-Contract mit festem Angebot eingesetzt und am 1. Oktober ein Migrationsportal gestartet. Inhaber vor dem Hack haben Anspruch auf 1:1-Swaps, während Käufer während des Hacks und nach der Ankündigung angepassten Stufen gegenüberstehen. Die Abstimmung über die frühe Freigabe soll die Entschädigung beschleunigen und die Wiederaufnahme des Handels an großen Börsen unterstützen.

Community-Stimmung und UXLINK-Preisausblick

Die Stimmung in der Community ist gespalten. Laut Analysten könnten bei erfolgreicher früher Freigabe 5-10% des Angebots früher als erwartet in Umlauf kommen. Dies weckt Bedenken hinsichtlich der Verwässerung, ermöglicht aber auch eine schnellere Entschädigung und mögliche Wiederaufnahmen an Börsen. Diese Kombination könnte die Stimmung stabilisieren und eine Erholung ähnlich wie bei anderen Kurserholungen nach Hacks auslösen.

Da Händler ihr Engagement in Derivaten bereits reduzieren, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für weitere Rückgänge, wenn der Vorschlag abgelehnt oder Wiederaufnahmen verschoben werden. Die kurzfristige Performance hängt davon ab, ob die Governance einen glaubwürdigen Weg zur Wiederherstellung von Liquidität und Börsenzugang bietet.