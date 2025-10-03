BörseDEX+
UXLINK steht vor Ungewissheit, während die Community über den Vorschlag zur vorzeitigen Freigabe entscheidet

Von: Coincentral
2025/10/03 22:47
4
4$0.06747+17.74%
TokenFi
TOKEN$0.007322+4.98%

TLDR

  • UXLINK-Preis fiel um 15%, während sich die Community auf eine Abstimmung zur vorzeitigen Freigabe am 4. Oktober vorbereitet.

  • Die Abstimmung zur vorzeitigen Freigabe könnte Liquidität und Börsen beeinflussen, birgt aber das Risiko einer Token-Verwässerung.

  • UXLINKs Entschädigungsplan zielt darauf ab, Probleme nach dem Hack zu lösen und eine schnellere Erholung zu ermöglichen.

  • UXLINK verzeichnet Verluste von 62% im letzten Monat, da Händler ihre Positionen vor der Abstimmung anpassen.

Der Preis von UXLINK verzeichnete am 3. Oktober einen starken Rückgang von 15%, während sich die Community auf eine entscheidende Governance-Abstimmung bezüglich vorzeitiger Token-Freigaben vorbereitet. Die für den 4. Oktober angesetzte Abstimmung wird entscheiden, ob ein Teil der Team- und Treasury-Token vor ihrem ursprünglichen 24-48-monatigen Zeitplan freigegeben werden soll, um Opfer eines Hacks vom September 2025 zu entschädigen. Der Vorschlag kommt, nachdem der Hack laut den Sicherheitsfirmen PeckShield und Hacken geschätzte 30 bis 44 Millionen Dollar abgezogen hat.

Die Entscheidung könnte den Handel und die zukünftige Liquidität von UXLINK erheblich beeinflussen, mit einer möglichen Erhöhung des Umlaufangebots, was zu Bedenken hinsichtlich einer Marktverwässerung führt. Derzeit wird der Token bei 0,120 $ gehandelt, was einem Rückgang von 15% in den letzten 24 Stunden und 62% im letzten Monat entspricht. Der Preisrückgang fiel mit einem Anstieg des Handelsvolumens zusammen, das um 612% zunahm, was auf eine erhöhte Marktaktivität vor der Abstimmung hindeutet.

UXLINK Vorzeitige Token-Freigabe und Entschädigungspläne

Das Hauptziel hinter der Abstimmung zur vorzeitigen Token-Freigabe ist die Beschleunigung des Entschädigungsprozesses für vom Hack betroffene Nutzer. Die Mittel für diese Entschädigung werden aus der Wiederherstellung gehackter Vermögenswerte und einem Teil der Token von Börsen, Teams und dem Treasury stammen. UXLINK hat bereits einen geprüften Vertrag mit festem Angebot eingesetzt und ein Migrationsportal gestartet, um einen reibungslosen Token-Swap-Prozess für betroffene Nutzer zu gewährleisten.

Die vorzeitige Freigabe von Token weckt jedoch Bedenken hinsichtlich einer möglichen Verwässerung. Wenn die Abstimmung angenommen wird, könnten 5-10% des Token-Angebots früher als geplant in Umlauf kommen, was die Stimmung stabilisieren und Wiederlistungsbemühungen unterstützen könnte. Die Maßnahme soll die Liquidität verbessern, was Börsen dazu veranlassen könnte, UXLINK wieder zu listen und möglicherweise den jüngsten Abwärtstrend des Tokens umzukehren.

Während einige Investoren die vorzeitige Freigabe als notwendigen Schritt für eine schnellere Entschädigung betrachten, sorgen sich andere um die langfristigen Auswirkungen eines erhöhten Umlaufangebots. Diese Unsicherheit spiegelt sich in der erhöhten Handelsaktivität wider, insbesondere auf den Derivatemärkten, mit einem Anstieg des Derivatevolumens um 733% und einem Rückgang des offenen Interesses um 15%, was darauf hindeutet, dass Händler ihr Engagement reduzieren.

Community-Stimmung und Abstimmungsergebnis

Mit Näherrücken der Abstimmung zur vorzeitigen Token-Freigabe bleibt die Stimmung in der Community gespalten. Viele Inhaber sind begierig auf Entschädigung und die Möglichkeit, dass UXLINK zu großen Börsen zurückkehrt, während andere befürchten, dass das Risiko der Verwässerung die Vorteile überwiegt. Das Wahlergebnis wird eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der kurzfristigen Preisbewegung und Liquidität des Tokens spielen.

Wenn der Vorschlag angenommen wird, könnte dies aufgrund des erhöhten Angebots zu einem kurzfristigen Rückgang des Token-Werts führen. Wenn die Freigabe jedoch den Entschädigungsprozess beschleunigt und Börsen die Wiederaufnahme des Handels erleichtert, könnte die Abstimmung den Weg für eine potenzielle Erholung ebnen.

Analysten deuten an, dass UXLINK eine Kurserholung ähnlich wie andere Token nach einem Hack erleben könnte, abhängig von der Wirksamkeit der Swap- und Entschädigungspläne.

Langfristige Aussichten für UXLINK

Trotz der unmittelbaren Volatilität rund um die Abstimmung zur vorzeitigen Freigabe werden die langfristigen Aussichten von UXLINK wahrscheinlich davon abhängen, wie gut das Team die Folgen des Hacks bewältigt und die laufende Entwicklung des Ökosystems vorantreibt.

Wenn die Abstimmung zur vorzeitigen Freigabe angenommen wird und UXLINK die Liquidität wiederherstellen und das Vertrauen unter seinen Inhabern zurückgewinnen kann, könnte in den kommenden Monaten eine Stabilisierung möglich sein.

Die Unsicherheit über den Ausgang der Abstimmung, gepaart mit dem Risiko weiterer Verwässerung, lässt den Markt jedoch vorsichtig sein. Damit UXLINK seinen früheren Wert wiedererlangen kann, muss es beweisen, dass es sich von dieser Krise erholen, Nutzer fair entschädigen und sich langfristig als zuverlässiges Projekt positionieren kann.

