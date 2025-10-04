USDT, USDC stehen unter Druck, da Stablecoins multichain werden

Das Wachstum von Stablecoins ist unbestreitbar, da ihre gemeldete Marktkapitalisierung 2025 auf neue Höchststände angestiegen ist. Das zusätzliche Angebot folgt einem Cross-chain, Multi-Token-Trend, der die Dominanz von USDT und USDC herausfordert.

Die Profile von Stablecoins verändern sich, fordern die Dominanz von USDT und USDC heraus und erweitern gleichzeitig die Reichweite von Chains.

Der Multichain-Trend wird von USDC angetrieben, das sich aggressiv auf neue L1- und L2-Netzwerke ausbreitet. Gleichzeitig verlässt sich USDT für den Großteil seiner Aktivitäten hauptsächlich auf Ethereum und TRON. Im vergangenen Jahr wurde die Stablecoin-Aktivität wirklich multichain, wenn auch hauptsächlich aufgrund der Bemühungen von Circle.

Darüber hinaus gibt es über 75 kleinere Stablecoins, die gerade erst mit dem Wachstum beginnen. Stablecoins mit spezifischen Zwecken versuchen, USDT und USDC in ihrer Nische zu verdrängen und weisen Benutzer auf einen neuen Assettyp hin.

Ein solches Beispiel ist das kürzlich von Hyperliquid eingeführte USDH, das USDC nicht vollständig verdrängen wird, aber dem Ökosystem neue Nutzungsmöglichkeiten hinzufügen wird. MetaMasks mUSD ist ein weiterer Versuch, Boni für das Nischenasset hinzuzufügen. Tether entschied sich auch dafür, einen neuen Stablecoin für US-basierte Inhaber einzuführen, anstatt zu versuchen, USDT konform zu machen, wie Cryptopolitan früher berichtete.

Stablecoins erhalten Schub durch Genius Act-Regeln

Der Antrieb zur Schaffung vielfältigerer Stablecoins kommt vom Genius Act, der die Erstellung von Stablecoins in den USA reguliert. Der Haupttreiber des Wachstums ist die Möglichkeit, T-Bills als Sicherheiten zu kaufen und einen liquiden, vollständig regulierten Token zu starten.

Der Emittent kann auch passives Einkommen erzielen und wählen, die Zinsen mit den Token-Nutzern zu teilen. Im Wesentlichen werden Stablecoins zu einer Maschine für die T-Bill-Tokenisierung, da der Genius Act vorschreibt, dass Reserven in kurzfristigen US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit unter 90 Tagen gehalten werden müssen.

Einer der Gründe für den Ansturm auf mehrere Stablecoin-Emittenten ist genau die Möglichkeit, zuverlässige Rendite auf T-Bills zu erzielen. Stablecoin-Emittenten geben die Rendite auch nicht an die Inhaber weiter, obwohl einige Rendite durch DeFi-Protokolle anbieten.

Genius-Stablecoins verkaufen im Wesentlichen auch US-Schulden an die Krypto-Community. Da Stablecoins die Preise von Krypto-Assets steigern, ist die erhöhte Verschuldung auch ein Faktor, der zum Krypto-Wachstum beiträgt und als Mittel zur Inflationsbekämpfung dient.

Stablecoins zeigen unterschiedliche Aktivitätsniveaus und Anwendungsfälle

Die Cross-chain, Multi-Token-Welt der Stablecoins zeigt, dass einige Chains sehr unterschiedliche Anwendungsfälle und Aktivitätsniveaus haben. September war ein Rekordmonat für Stablecoin-Transfers, mit einer Verschiebung der Nutzung und Zuflüsse zu mehr Chains.

Stablecoin-Transfers erreichten im September einen neuen Höchststand, obwohl die Aktivität für alle Chains unterschiedlich war | Quelle: Dune Analytics

Einige Chains horten die Coins und bewegen nur einen Bruchteil des Angebots, während andere ein kleineres Angebot haben, das tatsächlich jeden Tag zirkuliert. Stand Oktober 2025 ist Base die Chain mit dem aktivsten Stablecoin-Angebot.

On-Chain Analysten zeigen, dass trotz des hohen Niveaus der gemeldeten Transaktionen von TRON der Großteil des Angebots tatsächlich gehortet wird und ungenutzt bleibt. Ethereum ist eine Chain mit gemischter Nutzung, mit sowohl ungenutztem Angebot als Sicherheiten als auch aktiven Tokens für Zahlungen und Handel. Bis zu 53% des Ethereum-Stablecoin-Angebots sind ungenutzt.

Sichern Sie sich Ihren kostenlosen Platz in einer exklusiven Krypto-Handelsgemeinschaft - begrenzt auf 1.000 Mitglieder.