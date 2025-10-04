BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Die Nutzung von Stablecoins veränderte sich 2025, mit Cross-chain-Aktivitäten und einer größeren Anzahl von Nischen-, projektspezifischen Vermögenswerten. Der Genius Act in den USA ermutigt weiterhin Stablecoin-Emittenten mit klaren Regeln und vorhersehbaren Einnahmen aus dem Halten von T-Bills.Die Nutzung von Stablecoins veränderte sich 2025, mit Cross-chain-Aktivitäten und einer größeren Anzahl von Nischen-, projektspezifischen Vermögenswerten. Der Genius Act in den USA ermutigt weiterhin Stablecoin-Emittenten mit klaren Regeln und vorhersehbaren Einnahmen aus dem Halten von T-Bills.

USDT, USDC stehen unter Druck, da Stablecoins multichain werden

Von: Cryptopolitan
2025/10/04 00:23
USDCoin
USDC$1.0001--%
Multichain
MULTI$0.04695+6.46%
The AI Prophecy
ACT$0.02251+16.69%
American Coin
USA$0.0000003482+9.11%
Everclear
CLEAR$0.01234+2.06%

Das Wachstum von Stablecoins ist unbestreitbar, da ihre gemeldete Marktkapitalisierung 2025 auf neue Höchststände angestiegen ist. Das zusätzliche Angebot folgt einem Cross-chain, Multi-Token-Trend, der die Dominanz von USDT und USDC herausfordert. 

Die Profile von Stablecoins verändern sich, fordern die Dominanz von USDT und USDC heraus und erweitern gleichzeitig die Reichweite von Chains. 

Der Multichain-Trend wird von USDC angetrieben, das sich aggressiv auf neue L1- und L2-Netzwerke ausbreitet. Gleichzeitig verlässt sich USDT für den Großteil seiner Aktivitäten hauptsächlich auf Ethereum und TRON. Im vergangenen Jahr wurde die Stablecoin-Aktivität wirklich multichain, wenn auch hauptsächlich aufgrund der Bemühungen von Circle. 

Darüber hinaus gibt es über 75 kleinere Stablecoins, die gerade erst mit dem Wachstum beginnen. Stablecoins mit spezifischen Zwecken versuchen, USDT und USDC in ihrer Nische zu verdrängen und weisen Benutzer auf einen neuen Assettyp hin. 

Ein solches Beispiel ist das kürzlich von Hyperliquid eingeführte USDH, das USDC nicht vollständig verdrängen wird, aber dem Ökosystem neue Nutzungsmöglichkeiten hinzufügen wird. MetaMasks mUSD ist ein weiterer Versuch, Boni für das Nischenasset hinzuzufügen. Tether entschied sich auch dafür, einen neuen Stablecoin für US-basierte Inhaber einzuführen, anstatt zu versuchen, USDT konform zu machen, wie Cryptopolitan früher berichtete

Stablecoins erhalten Schub durch Genius Act-Regeln

Der Antrieb zur Schaffung vielfältigerer Stablecoins kommt vom Genius Act, der die Erstellung von Stablecoins in den USA reguliert. Der Haupttreiber des Wachstums ist die Möglichkeit, T-Bills als Sicherheiten zu kaufen und einen liquiden, vollständig regulierten Token zu starten. 

Der Emittent kann auch passives Einkommen erzielen und wählen, die Zinsen mit den Token-Nutzern zu teilen. Im Wesentlichen werden Stablecoins zu einer Maschine für die T-Bill-Tokenisierung, da der Genius Act vorschreibt, dass Reserven in kurzfristigen US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit unter 90 Tagen gehalten werden müssen. 

Einer der Gründe für den Ansturm auf mehrere Stablecoin-Emittenten ist genau die Möglichkeit, zuverlässige Rendite auf T-Bills zu erzielen. Stablecoin-Emittenten geben die Rendite auch nicht an die Inhaber weiter, obwohl einige Rendite durch DeFi-Protokolle anbieten. 

Genius-Stablecoins verkaufen im Wesentlichen auch US-Schulden an die Krypto-Community. Da Stablecoins die Preise von Krypto-Assets steigern, ist die erhöhte Verschuldung auch ein Faktor, der zum Krypto-Wachstum beiträgt und als Mittel zur Inflationsbekämpfung dient. 

Stablecoins zeigen unterschiedliche Aktivitätsniveaus und Anwendungsfälle

Die Cross-chain, Multi-Token-Welt der Stablecoins zeigt, dass einige Chains sehr unterschiedliche Anwendungsfälle und Aktivitätsniveaus haben. September war ein Rekordmonat für Stablecoin-Transfers, mit einer Verschiebung der Nutzung und Zuflüsse zu mehr Chains. 

Stablecoins test multi-chain, multi-token territory, threatening USDT, USDC dominanceStablecoin-Transfers erreichten im September einen neuen Höchststand, obwohl die Aktivität für alle Chains unterschiedlich war | Quelle: Dune Analytics

Einige Chains horten die Coins und bewegen nur einen Bruchteil des Angebots, während andere ein kleineres Angebot haben, das tatsächlich jeden Tag zirkuliert. Stand Oktober 2025 ist Base die Chain mit dem aktivsten Stablecoin-Angebot. 

On-Chain Analysten zeigen, dass trotz des hohen Niveaus der gemeldeten Transaktionen von TRON der Großteil des Angebots tatsächlich gehortet wird und ungenutzt bleibt. Ethereum ist eine Chain mit gemischter Nutzung, mit sowohl ungenutztem Angebot als Sicherheiten als auch aktiven Tokens für Zahlungen und Handel. Bis zu 53% des Ethereum-Stablecoin-Angebots sind ungenutzt.

Sichern Sie sich Ihren kostenlosen Platz in einer exklusiven Krypto-Handelsgemeinschaft - begrenzt auf 1.000 Mitglieder.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4033+5.61%
Intuition
TRUST$0.2069-1.75%
Xrp Classic
XRPC$0.0007469+9.46%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02003+5.81%
Moonveil
MORE$0.00495-6.33%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die Suche nach dem neuen Krypto-Presale im Nov 2025 entwickelt sich zu einer globalen Schatzsuche, aber nur wenige Projekte brüllen wirklich, bevor die Masse sie entdeckt. MoonBull schreibt diese Geschichte neu mit einem Presale, der bereits Wellen der Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht durch leere Versprechungen, sondern durch bewährte, programmierte Mechanismen, die die Position jedes Besitzers stärken. [...]
ROAR
ROAR$0.0000248--%
Waves
WAVES$0.7367+0.24%
Notcoin
NOT$0.0007679-1.42%
Teilen
Coinstats2025/11/10 05:40

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

MoonBulls explosive 7.244% ROI macht es zum heißesten neuen Krypto-Vorverkauf im Nov 2025, während Bitcoin Cash und Toncoin zurückbleiben

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,072.32
$106,072.32$106,072.32

+2.22%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,646.59
$3,646.59$3,646.59

+3.72%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$166.91
$166.91$166.91

+2.69%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4043
$2.4043$2.4043

+3.81%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18146
$0.18146$0.18146

+1.89%