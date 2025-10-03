BörseDEX+
US-Finanzministerium verzichtet auf 15% Mindeststeuer für Unternehmen auf Bitcoin, was Unternehmen Milliarden spart. Strategie steigt, da unrealisierte Gewinne nicht mehr besteuert werden.US-Finanzministerium verzichtet auf 15% Mindeststeuer für Unternehmen auf Bitcoin, was Unternehmen Milliarden spart. Strategie steigt, da unrealisierte Gewinne nicht mehr besteuert werden.

US-Finanzministerium erklärt 15% Unternehmenssteuer auf Bitcoin – Großer Sieg für den Krypto-Bereich

Von: Blockchainreporter
2025/10/03 09:00
USA Capitol

Das US-Finanzministerium hat erklärt, dass es die Corporate Alternative Minimum Tax (CAMT) nicht auf Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte erheben wird, was Unternehmen Milliarden an möglichen Steuerbelastungen erspart. Diese vorläufige Richtlinie wurde am 01.10.2025 veröffentlicht und stellt eine wesentliche Änderung in der Art und Weise dar, wie die Regierung Kryptowährungsbestände von Unternehmen betrachtet, und könnte die Geschwindigkeit verbessern, mit der Institutionen diese übernehmen.

Die Ankündigung führte zu einem Anstieg der Aktien von Strategy um 6,51%. Für ein Unternehmen, das Bitcoin im Wert von etwa 74,6 Milliarden Dollar besitzt, rechtfertigt dieser Steuerabzug die aggressive Kaufstrategie von CEO Michael Saylor und vermeidet eine enorme Steuerrechnung.

Über die CAMT und ihren Einfluss auf Krypto-Bestände

Der Inflation Reduction Act 2022 führte die CAMT ein, die eine Mindeststeuer von 15% auf Unternehmen anwendet, deren jährliche Finanzerträge im Durchschnitt über 1 Milliarde Dollar liegen. Diese Steuer führte zu Kontroversen wegen der Behandlung von Gewinnen aus digitalen Vermögenswerten, die noch nicht realisiert wurden, also Gewinne, die auf dem Papier stehen, aber nicht realisierbar sind, weil keine tatsächlichen Verkäufe stattgefunden haben.

Im ursprünglichen System wären Unternehmen mit großen Bitcoin-Beständen verpflichtet gewesen, Steuern auf die Wertsteigerung zu zahlen, ohne die Vermögenswerte zu verkaufen. Im Fall von Strategy, das in der ersten Hälfte von 2025 einen nicht realisierten Gewinn von 8,1 Milliarden Dollar verzeichnete, hätte das Unternehmen eine Steuer in Höhe von über 1,2 Milliarden Dollar auf Vermögenswerte zahlen müssen, die Strategy nie zu verkaufen beabsichtigte.

Wie in der neuen vorläufigen Richtlinie in den Mitteilungen 2025-46 und 2025-49 erläutert, können Unternehmen jetzt nicht realisierte Gewinne und Verluste bei digitalen Vermögenswerten bei der Berechnung ihrer CAMT-Verbindlichkeit ausschließen. Dies stellt Kryptowährungen auf eine Stufe mit anderen Formen von Anlagewertsicherheiten, was dazu beigetragen hat, eine grundlegende Unregelmäßigkeit zu korrigieren, die Unternehmen allein für das Halten von Bitcoin bestraft hätte.

Der Milliarden-Dollar-Aufschub und die Auswirkungen von Strategy auf den Markt

Die Steuerbefreiung kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für Strategy, das sich von einem Business-Intelligence-Softwareunternehmen zu einem Bitcoin-Investmentportfolio entwickelt hat. Die Nachricht wurde von Fox Business-Reporterin Eleanor Terrett bekannt gegeben, die berichtete, dass der Schritt des Finanzministeriums eine mögliche milliardenschwere Steuerrechnung für das Unternehmen beseitigen würde.

Darüber hinaus öffnet eine solche Anweisung anderen Unternehmen die Tür, die Aussichten auf die Bevorratung von Bitcoin in ihren Tresoren zu erkunden, ohne Angst vor einer möglichen Bestrafung durch Besteuerung. Die Unternehmen, die am Rande zuschauen und zögern, im Einklang mit Strategy zu handeln, weil Unsicherheit bezüglich der Steuern besteht, haben jetzt ein klares Bild von Vorschriften, die wahrscheinlich das Unternehmensfinanzmanagement verändern werden.

Die erweiterten Konsequenzen betreffen den gesamten Kryptomarkt selbst, und die institutionelle Nachfrage wird wahrscheinlich an Dynamik gewinnen und mehr Reife in den Markt bringen. Dies steht im Einklang mit dem aktuellen Trend der Integration digitaler Vermögenswerte in konventionelle Finanzsysteme, obwohl Kryptowährungsbesteuerungssysteme noch angegangen werden müssen.

Zukünftiges Regulierungsökosystem und politische Bedingungen

Diese Entscheidung des Finanzministeriums veranschaulicht die sich ändernde Natur des politischen Umfelds in Bezug auf die Regulierung von Kryptowährungen. Nach dem Amtsantritt der Trump-Administration im Januar 2025 lässt sich ein gewisser Trend zu kryptofreundlichen Richtlinien beobachten.

Senatorin Cynthia Lummis hat sich für eine Gesetzesänderung eingesetzt, um die Steuer für Inhaber digitaler Vermögenswerte zu senken, mit einer Mindestbefreiung für Transaktionen unter 300. Obwohl diese allgemeineren Reformen noch nicht umgesetzt wurden, deutet die CAMT-Richtlinie des Finanzministeriums auf eine erhöhte Bereitschaft hin, Krypto-Anpassungen zu berücksichtigen.

Fazit

Die Befreiung von Bitcoin von der 15%igen Corporate Alternative Minimum Tax durch das Finanzministerium ist ein Wendepunkt bei der Übernahme digitaler Vermögenswerte. Diese Entscheidung bestätigt die Bitcoin-Strategie von Strategy und markiert den Schritt der USA zur Schaffung eines freundlichen regulatorischen Umfelds für den institutionellen Besitz von Kryptowährungen. Dies wird als Wendepunkt in Erinnerung bleiben, an dem die Regierung erkannte, dass digitale Vermögenswerte fair behandelt werden sollten.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

