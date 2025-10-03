US-Senator Ted Cruz wehrt sich gegen Gesetzentwurf zum Stopp von amerikanischem Doxing

Zwei überparteiliche Gesetzentwürfe zum Schutz der Daten aller Amerikaner wurden von Senator Ted Cruz blockiert, der argumentierte, dass dies die Bemühungen der Strafverfolgungsbehörden zur Verfolgung von Kriminellen beeinträchtigen könnte.

Der texanische Senator Ted Cruz hat einen Datenschutzgesetzentwurf blockiert, der alle Amerikaner davor schützen soll, dass ihre persönlichen Informationen durch Datenhändler offengelegt werden — mit dem Argument, dass Strafverfolgungsbehörden Zugang zu bestimmten Daten benötigen und der Gesetzentwurf noch überarbeitet werden muss.

Der Bitcoin-Befürworter war am Mittwoch der einzige US-Senator, der gegen den Gesetzentwurf des demokratischen Senators Ron Wyden — Senate Bill 2850 — Einspruch erhob und argumentierte, dass ein Mangel an Daten die Bemühungen beeinträchtigen könnte, sicherzustellen, dass verurteilte Sexualstraftäter von Kindern ferngehalten werden.

Wyden sagte, SB 2850 würde Amerikanern Schutz vor Datenhändlern bieten, die sensible Daten an "jeden mit einer Kreditkarte" verkaufen, und erklärte, dass einige Personen diese Informationen nutzen, um Gewalt, Stalking und andere kriminelle Bedrohungen auszuführen.

