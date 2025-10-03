Der Beitrag "US-Senatsabstimmung über Staatsfinanzierung löst Bitcoin-Anstieg auf 120.000 $ aus" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: Die bevorstehende Abstimmung des US-Senats über die Finanzierung könnte die Märkte beeinflussen, Bitcoin betroffen. Bitcoin erreichte kurzzeitig 120.000 $, was auf potenzielle Marktverschiebungen hindeutet. Marktreaktionen bleiben angesichts der Finanzierungsunsicherheit vorsichtig; noch keine direkten regulatorischen Maßnahmen. Am 3. Oktober plant der US-Senat erneut über einen vorübergehenden Finanzierungsgesetzentwurf abzustimmen, um einen längeren Shutdown der Bundesregierung zu verhindern. Diese Finanzierungsunsicherheit beeinflusst die Kryptowährungsmärkte und verursacht Volatilität bei Bitcoin und Ethereum, da Anleger angesichts potenzieller Liquiditätsrisiken und breiterer finanzieller Auswirkungen vorsichtig bleiben. Bitcoin überschreitet 120.000 $ inmitten von Marktvolatilität und Wachstum Kryptowährungen erleben Volatilität, insbesondere Bitcoin, der am 3. Oktober die 120.000 $-Marke überschritt, was die Sensibilität des Marktes unterstreicht. Marktbeobachter und Institutionen bleiben auf potenzielle Ergebnisse und Reaktionen fokussiert. Trotz Marktschwankungen gewinnt Bitcoin weiterhin institutionelles Interesse. Die Citibank hat ihre zukünftigen Preisprognosen für Bitcoin und Ethereum erhöht, was die anhaltende positive Stimmung widerspiegelt. Bitcoin erreichte kurzzeitig 120.000 $, was auf potenzielle Marktverschiebungen hindeutet. "Es ist unwahrscheinlich, dass der Senat am Wochenende abstimmt." — Mitch McConnell, Republikanischer Fraktionsführer im US-Senat Marktüberblick Wussten Sie schon? Die Preisvolatilität von Bitcoin hat historisch sowohl Privat- als auch institutionelle Anleger angezogen und die Marktdynamik erheblich beeinflusst. 