US-Senatsabstimmung über Staatsfinanzierung löst Bitcoin-Anstieg auf 120.000 $ aus

Von: BitcoinEthereumNews
2025/10/03 13:34
COM
COM$0.006272+1.25%
Union
U$0.006163-1.01%
FUTURECOIN
FUTURE$0.14102+19.66%
Bitcoin
BTC$105,515.95+3.54%
Hauptpunkte:
  • Die bevorstehende Abstimmung des US-Senats über die Finanzierung könnte die Märkte beeinflussen, Bitcoin betroffen.
  • Bitcoin erreichte kurzzeitig 120.000 $, was auf potenzielle Marktverschiebungen hindeutet.
  • Marktreaktionen bleiben angesichts der Finanzierungsunsicherheit vorsichtig; noch keine direkten regulatorischen Maßnahmen.

Am 3. Oktober plant der US-Senat erneut über einen vorübergehenden Finanzierungsgesetzentwurf abzustimmen, um einen längeren Shutdown der Bundesregierung zu verhindern.

Diese Finanzierungsunsicherheit beeinflusst die Kryptowährungsmärkte und verursacht Volatilität bei Bitcoin und Ethereum, da Anleger angesichts potenzieller Liquiditätsrisiken und breiterer finanzieller Auswirkungen vorsichtig bleiben.

Bitcoin überschreitet 120.000 $ inmitten von Marktvolatilität und Wachstum

Kryptowährungen erleben Volatilität, insbesondere Bitcoin, der am 3. Oktober die 120.000 $-Marke überschritt, was die Empfindlichkeit des Marktes hervorhebt. Marktbeobachter und Institutionen bleiben fokussiert auf potenzielle Ergebnisse und Reaktionen. Trotz Marktschwankungen gewinnt Bitcoin weiterhin institutionelles Interesse. Die Citibank hat zukünftige Preisziele für Bitcoin und Ethereum erhöht, was eine anhaltend positive Stimmung widerspiegelt.

Bitcoin erreichte kurzzeitig 120.000 $, was auf potenzielle Marktverschiebungen hindeutet.

Marktüberblick

Wussten Sie schon? Die Preisvolatilität von Bitcoin hat historisch gesehen sowohl Privat- als auch institutionelle Anleger angezogen und die Marktdynamik erheblich beeinflusst.

Bitcoin (BTC), derzeit mit 120.111,06 $ bewertet, hat eine Marktkapitalisierung von 2.393.597.634.321,00 und dominiert 57,92% des Marktes.

Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 05:25 UTC am 3. Oktober 2025. Quelle: CoinMarketCap

Das Forschungsteam von Coincu deutet auf potenzielle institutionelle Erweiterungen im Kryptobereich hin, angetrieben durch wachsende Akzeptanz und strategische Investitionen.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Die Informationen auf dieser Website werden als allgemeiner Marktkommentar bereitgestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor Sie investieren.

Quelle: https://coincu.com/markets/us-senate-vote-government-funding/

