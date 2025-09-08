US-Börsenaufsichtsbehörde SEC verzögert Canary HBAR und Grayscale Polkadot ETF, hier ist der Grund

Die U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC hat laut offiziellen Unterlagen die Genehmigung von zwei weiteren Altcoin-ETFs (Exchange-Traded Funds) verzögert. Diesmal wurde die Entscheidung über Canary HBAR und Grayscale Polkadot (DOT) vom Regulierer verlängert, was Spekulationen in der breiteren Krypto-Community auslöste.

US SEC verlängert Zeitplan zur Genehmigung des Canary HBAR ETF

Die SEC hat laut der neuesten Einreichung eine längere Wartezeit für den Canary Spot HBAR ETF und den Grayscale Polkadot ETF festgelegt. Bloomberg-Analysten halten weiterhin an einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit für die Genehmigung des ETF durch die Regierungsbehörde fest.

Die Nasdaq reichte am 21. Februar einen Antrag ein, um den Hedera ETF zu listen und zu handeln, der den Spot-HBAR-Preis verfolgt, mit einer Änderung, die den ursprünglichen Antrag vom 4. März ersetzte. Wochen später wurde der Spot HBAR ETF am 13. März veröffentlicht, womit die 180-Tage-Frist für die SEC begann, den ETF abzulehnen oder zu genehmigen.

Die SEC hat die Genehmigung des Canary Spot HBAR ETF bereits im April und Juni verzögert und weitere Kommentare dazu eingeholt, ob Anteile gemäß der Regel für rohstoffbasierte Treuhandanteile der Nasdaq gelistet und gehandelt werden sollten.

Die Kommission verlängert den Zeitraum für die Genehmigung oder Ablehnung der vorgeschlagenen Regeländerung um weitere 60 Tage. Damit ist der 8. November das endgültige Datum für die SEC, um den ETF zu genehmigen oder abzulehnen.

Der HBAR-Preis stieg in den letzten 24 Stunden um 1%, wobei der Preis derzeit bei 0,2206 $ gehandelt wird. Das 24h Tiefst und 24h Höchst liegen bei 0,2174 $ bzw. 0,2222 $.

SEC-Entscheidung zum Grayscale Polkadot ETF

Die SEC hat auch den Zeitplan für die Genehmigung des Grayscale Polkadot ETF bis zum 8. November verlängert. Die Kommission hat den ETF zweimal im April und Juni verzögert, ähnlich wie bei HBAR ETFs.

Die Behörde hält es für angemessen, einen längeren Zeitraum für die Genehmigung oder Ablehnung im Rahmen der vorgeschlagenen Regeländerung der Nasdaq festzulegen. Sie benötigt ausreichend Zeit, um die Genehmigung eines ETF im Zusammenhang mit Altcoins im Rahmen der vorgeschlagenen Regeländerung zu prüfen.

Bemerkenswert ist, dass die SEC still mit Börsen an den Generic Listing Standards für Spot-Krypto-ETFs arbeitet. Wie zuerst von CoinGape berichtet, haben Nasdaq, NYSE und CBOE BZX Änderungen vorgenommen, um "ausgeschlossene Rohstoffe" aus der Definition von "Rohstoff" im Listing-Standard zu entfernen.

Der DOT-Preis ist zum Zeitpunkt des Schreibens um fast 4% auf 4,03 $ gestiegen. Der Intraday-Preis für das Tief und Hoch liegt bei 3,85 $ bzw. 4,08 $. Darüber hinaus hat sich das Handelsvolumen in den letzten 24 Stunden massiv um 225% erhöht.

Varinder Singh Varinder ist ein erfahrener Führungsexperte in den Bereichen Fintech und Krypto-Medien mit über 12 Jahren Erfahrung, darunter mehr als 6 Jahre, die der Blockchain, Krypto und Web3-Entwicklungen gewidmet sind. Er ist bekannt für die Berichterstattung über wirkungsvolle und qualitativ hochwertige Nachrichten für Verlage wie CoinGape, The Coin Republic und The Crypto Times, während er während seiner Amtszeit mehrere Journalisten perfektioniert und ausgebildet hat. Als Inhaber eines Master of Technology-Abschlusses, analytischer Denker und Technik-Enthusiast hat er sein Wissen über disruptive Technologien in über 5000 Nachrichtenartikeln und Papieren geteilt.