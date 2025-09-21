BörseDEX+
US-Notenbank senkt Zinsen – So reagierten Bitcoin und Altcoins

Von: CryptoPotato
2025/09/21 22:29
Bitcoin
BTC$106,049.96+4.11%
SphereX
HERE$0.000119--%
MAY
MAY$0.02676+1.17%

Entgegen der allgemeinen Erwartung, dass Kryptowährungen im Falle einer Zinssenkung durch die Federal Reserve steigen würden, hat der Markt seit dem Ende der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) fast keine Reaktion gezeigt.

Analysten der Marktforschungsfirma Santiment hatten bereits vorhergesagt, dass eine Zinssenkung von mehr als 25 Basispunkten (bps) einen großen Ausbruch auslösen könnte. Andererseits wurde erwartet, dass eine ausbleibende Zinssenkung zu einem chaotischen Markt-Rückgang führen würde. Keines der Szenarien ist eingetreten, aber Analysten glauben, dass es noch zu früh ist, um Schlussfolgerungen zu ziehen.

Fed senkt endlich die Zinsen

Am Mittwoch senkte die Fed die Zinssätze um 25 bps und senkte damit die Benchmark-Spanne auf 4,00%–4,25%. Diese Entwicklung hat den amerikanischen Lockerungszyklus nach einer langen Pause wieder in Gang gesetzt.

Fed-Vorsitzender Jerome Powell stellte klar, dass die Zinssenkung nicht erfolgte, weil das Inflationsrisiko gesunken ist, sondern weil das Wirtschaftswachstum und die Arbeitsplatzschaffung schwächer erscheinen.

Powell erklärte, dass die Umgebung für eine Senkung um 50 bps nicht stark genug war. Prognosen auf dem Markt deuten jedoch darauf hin, dass es in diesem Jahr weitere Lockerungen geben könnte. Die Ergebnisse der siebten und achten FOMC-Sitzungen, die für Oktober und Dezember geplant sind, könnten Senkungen von bis zu 50 bps beinhalten.

Wird BTC in den kommenden Monaten steigen?

Im Falle weiterer Preissenkungen in den kommenden Monaten könnte BTC eine signifikante Preisbewegung erleben. Während der Markt abwartet, sagen Analysten, dass Händler ein moderates Risikoniveau beim Kauf und Hinzufügen von Bitcoin zu ihren Portfolios zu diesem Zeitpunkt haben. Dies liegt daran, dass BTC wahrscheinlich noch mehr Wachstumspotenzial hat.

In den letzten 30 Tagen haben durchschnittlich aktive BTC Wallets einen durchschnittlichen Gewinn von 3,5% auf ihre Investitionen erzielt. Im vergangenen Jahr ist diese Zahl um 16,1% gestiegen. Mit einem möglichen direkten Weg in Richtung 120.000 $ in den kommenden Wochen, angetrieben durch ein günstiges makroökonomisches Umfeld, erwarten Analysten, dass diese Wallets noch erheblichere Gewinne ansammeln werden.

Unterdessen bemerkten Santiment-Analysten einen signifikanten Anstieg der sozialen Dominanz während der FOMC-Sitzungen am Dienstag und Mittwoch. Dieser Anstieg übertraf die soziale Dominanz aller anderen Diskussionen über das FOMC oder Powell. Ein solcher Anstieg wurde seit April nicht mehr verzeichnet, als Präsident Donald Trumps Zölle die Finanzmärkte im Würgegriff hatten.

Der Beitrag US Fed senkt Zinsen – So haben Bitcoin und Altcoins reagiert erschien zuerst auf CryptoPotato.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

