Der Beitrag 'Upctober' entfacht Krypto-Wahnsinn: Bitcoin flirtet mit 124.000 $, BNB bricht Rekorde erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) erreichte am 3. Oktober fast 124.000 $, angetrieben durch den "Upctober"-Optimismus. Die Kryptowährung erreichte ihren Höchststand bei 123.966 $ bevor sie sich unter 122.000 $ einpendelte. Bitcoin nähert sich Breakout inmitten von 'Upctober'-Optimismus Am 3. Oktober kam Bitcoin (BTC) nahe an die 124.000 $-Marke heran, angetrieben durch wachsenden Optimismus rund um die "Upctober"-Erzählung, die durch die Krypto-Wirtschaft fegt. Laut [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/upctober-ignites-crypto-frenzy-bitcoin-flirts-with-124k-bnb-breaks-records/ Der Beitrag 'Upctober' entfacht Krypto-Wahnsinn: Bitcoin flirtet mit 124.000 $, BNB bricht Rekorde erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) erreichte am 3. Oktober fast 124.000 $, angetrieben durch den "Upctober"-Optimismus. Die Kryptowährung erreichte ihren Höchststand bei 123.966 $ bevor sie sich unter 122.000 $ einpendelte. Bitcoin nähert sich Breakout inmitten von 'Upctober'-Optimismus Am 3. Oktober kam Bitcoin (BTC) nahe an die 124.000 $-Marke heran, angetrieben durch wachsenden Optimismus rund um die "Upctober"-Erzählung, die durch die Krypto-Wirtschaft fegt. Laut [...] Quelle: https://news.bitcoin.com/upctober-ignites-crypto-frenzy-bitcoin-flirts-with-124k-bnb-breaks-records/