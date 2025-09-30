Entsperrungsalarm: Krypto im Wert von über 900 Mio. $ soll Anfang Oktober auf den Markt kommen

Der Kryptomarkt erwartet eine der größten Token-Entsperrungssammlungen des Jahres, da mehrere hochkarätige Projekte Token im Wert von Milliarden Dollar auf den Markt bringen. Während sich Investoren auf die Marktauswirkungen vorbereiten, richtet sich der Fokus auf einige der größten Akteure wie Optimism, Sui, Aster und Immutable, die in den nächsten Tagen bedeutende Veröffentlichungen planen.

Optimism, IO.NET und Kamino läuten die September-Abschlüsse ein

Der Entsperrungsprozess beginnt am 30. September mit Optimism (OP), das 32,21 Millionen Token ausgibt, was 0,75% seines Angebots entspricht und etwa 21,61 Millionen Dollar wert ist. Als wichtiges Layer-2-Skalierungsprojekt in Ethereum haben die Veröffentlichungen von Optimism direkte Auswirkungen, da sie die Aktivität im Netzwerk und die Teilnahme an der Governance beeinflussen können.

IO.NET (IO) wird 10,28 Millionen Token im Wert von 5,61 Millionen Dollar oder 1,28% seines Gesamtangebots entsperren. Am selben Tag wird Kamino (KMNO) 220 Millionen Token im Wert von 14,79 Millionen Dollar entsperren. Der dreifache Entsperrtag sollte auch Liquidität in den Kryptomarkt zurückbringen, und Händler handeln bereits im Vorfeld potenzieller Preisschwankungen.

SUI steht mit einer Entsperrung von 186 Millionen Dollar im Rampenlicht

Sui wird am 1. Oktober im Mittelpunkt stehen, und eine bedeutende Entsperrung kann die kurzfristige Preisbewegung verändern. Das Projekt wird 56,91 Millionen Token (0,57 Prozent des gelieferten Betrags) ausgeben und sein Marktwert wird 186,86 Millionen betragen.

Seine leistungsstarke Layer-1-Blockchain, die für die Arbeit mit Anwendungen mit niedriger Latenz konzipiert wurde, hat auch dazu geführt, dass Sui große Aufmerksamkeit in der Community erlangt hat.

Ethena und Quack AI folgen mit Entsperrungen am 2. Oktober

Zwei weitere Projekte werden am 2. Oktober in den Entsperrungszyklus eintreten, Ethena (ENA) und Quack AI (Q). Ethena wird 94,19 Millionen Token mit einem Wert von 54,62 Millionen entsperren, was 0,63% seines Umlaufangebots entspricht.

Währenddessen wird Quack AI insgesamt 398,43 Millionen Token im Wert von 11,74 Millionen oder 3,98 Prozent seines Angebots entsperren. Ein größerer Prozentsatz könnte die Preisdynamik intensiver verändern, obwohl aufgrund des relativ niedrigen Dollarwerts diese Art von Kryptomarkt-Nachfrage das neue Angebot möglicherweise nicht sofort absorbieren kann.

Immutable fügt fast 19 Millionen Dollar an frischem Angebot hinzu

Immutable (IMX) wird am 3. Oktober ebenfalls eine Entsperrung haben, und die Entsperrung wird 24,52 Millionen Token mit einem Wert von 18,90 Millionen Dollar umfassen, was 1,23 Prozent des Angebots ausmacht. Immutable ist ein prominenter Akteur im Bereich Blockchain-Gaming und NFT-Infrastruktur, der durch Partnerschaften und Ökosystem-Aufbau kontinuierlich wächst.

Aster und Keeta schließen die Woche mit einer massiven Veröffentlichung ab

Am 5. Oktober wird der Entsperrungszyklus durch eine Blockbuster-Veröffentlichung von Aster (ASTER) und Keeta (KTA) abgeschlossen. Aster wird 320 Millionen Token entsperren, die größte Entsperrung in diesem Zeitraum und 4 Prozent seines Angebots. Ein solch großer Geldfluss kann den Kryptomarkt erheblich beeinflussen und wird sowohl von institutionellen Investoren als auch von Privatanlegern genau beobachtet werden.

Keeta wird jedoch 12,59 Millionen Token im Wert von 8,28 Millionen Dollar oder 1,26 Prozent des Angebots entsperren können. Das Timing zusammen mit Aster hat, obwohl klein, das Potenzial, die Auswirkungen der Liquidität auf mehrere Handelspaare zu verstärken.

Kryptomarkt-Ausblick: Volatilität trifft auf Chancen

Die nächste Entsperrungswelle ist ein kritisches Ereignis im Kryptomarkt, bei dem Investoren die Auswirkungen des neuen Angebots auf Preise und Stimmung bewerten. Große Entsperrungen verursachen häufig anfängliche Volatilität, stellen aber wichtige Meilensteine in Projekt-Roadmaps dar, die Wachstum, Ökosystem-Reife und erhöhte Teilnahme anzeigen.

Wenn Token im Wert von über 900 Millionen noch in Umlauf kommen müssen, möglicherweise in weniger als einer Woche, könnte der Oktober einige große Handelsmöglichkeiten (eine Tranche) sowie Handelsrisiken für diejenigen bieten, die sie genau verfolgen.

Kryptomarkt-Teilnehmer werden nach Anzeichen von Stärke, Akkumulation oder Gewinnmitnahmen suchen, um den nächsten großen Trend im Krypto-Bereich zu bilden, während der Entsperrungsplan stattfindet.