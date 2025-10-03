Unity Android-Sicherheitslücke könnte Krypto-Wallets von Spielern leeren: So schützen Sie sich

Es gibt eine Sicherheitslücke in der Unity-Engine, die es Drittanbietern ermöglicht, Code in mobile Spiele einzuschleusen, was potenziell Krypto-Wallets gefährden könnte, wie Quellen Cointelegraph mitgeteilt haben.

Die Unity-Gaming-Plattform führt still und leise eine Behebung für eine Sicherheitslücke ein, die es Drittanbietercode ermöglicht, in Android-basierten Handy-Spielen zu laufen, was potenziell mobile Krypto-Wallets angreifen kann, laut zwei anonymen Benutzern.

Die Sicherheitslücke betrifft Projekte, die bis ins Jahr 2017 zurückreichen, laut den Quellen, die hinzufügten, dass die Sicherheitslücke hauptsächlich Android betrifft, aber Windows, macOS und Linux-Systeme in unterschiedlichem Maße ebenfalls betroffen sind.

Unity hat laut den Quellen begonnen, Fehlerbehebungen und ein eigenständiges Patch-Tool privat an ausgewählte Partner zu verteilen, aber öffentliche Anleitungen werden erst am Montag oder Dienstag nächster Woche erwartet.

Mehr lesen