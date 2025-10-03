BörseDEX+
Es gibt eine Sicherheitslücke in der Unity-Engine, die es Drittanbietern ermöglicht, Code in Handy-Spiele einzuschleusen, was möglicherweise Krypto-Wallets gefährden könnte, wie Quellen Cointelegraph mitgeteilt haben. Die Unity-Gaming-Plattform führt still und leise eine Behebung für eine Sicherheitslücke ein, die es Drittanbietercode ermöglicht, in Android-basierten Handy-Spielen zu laufen, was potenziell mobile Krypto-Wallets angreifen könnte, laut zwei anonymen Benutzern. Die Sicherheitslücke betrifft Projekte bis zurück ins Jahr 2017, laut den Quellen, die hinzufügten, dass die Sicherheitslücke hauptsächlich Android betrifft, aber Windows, macOS und Linux-Systeme sind ebenfalls in unterschiedlichem Maße betroffen. Unity hat begonnen, Fixes und ein eigenständiges Patch-Tool privat an ausgewählte Partner zu verteilen, laut den Quellen, aber öffentliche Anleitungen werden erst am Montag oder Dienstag nächster Woche erwartet.

Unity Android-Sicherheitslücke könnte Krypto-Wallets von Spielern leeren: So schützen Sie sich

Von: Coinstats
2025/10/03 11:42
Es gibt eine Sicherheitslücke in der Unity-Engine, die es Drittanbietern ermöglicht, Code in mobile Spiele einzuschleusen, was potenziell Krypto-Wallets gefährden könnte, wie Quellen Cointelegraph mitgeteilt haben.

Die Unity-Gaming-Plattform führt still und leise eine Behebung für eine Sicherheitslücke ein, die es Drittanbietercode ermöglicht, in Android-basierten Handy-Spielen zu laufen, was potenziell mobile Krypto-Wallets angreifen kann, laut zwei anonymen Benutzern. 

Die Sicherheitslücke betrifft Projekte, die bis ins Jahr 2017 zurückreichen, laut den Quellen, die hinzufügten, dass die Sicherheitslücke hauptsächlich Android betrifft, aber Windows, macOS und Linux-Systeme in unterschiedlichem Maße ebenfalls betroffen sind.

Unity hat laut den Quellen begonnen, Fehlerbehebungen und ein eigenständiges Patch-Tool privat an ausgewählte Partner zu verteilen, aber öffentliche Anleitungen werden erst am Montag oder Dienstag nächster Woche erwartet. 

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
