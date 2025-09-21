Großbritannien steht vor wegweisendem Bitcoin-Betrugsprozess Von: Coinstats 2025/09/21 23:40 Teilen

Die Finanzbranche bereitet sich auf einen beispiellosen Prozess wegen eines massiven Kryptobetrugs in London vor. Mit noch frischen Erinnerungen an hochkarätige Betrugsfälle wie FTX umfasst dieser Fall etwa 7 Milliarden Dollar an Bitcoin und schafft einen Präzedenzfall für das Vereinigte Königreich. Weiterlesen: Großbritannien steht vor wegweisendem Bitcoin-Betrugsprozess