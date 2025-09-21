Wahrscheinlichkeiten für US-Regierungsstillstand steigen stark inmitten einer Pattsituation im Senat

- US-Shutdown-Risiken steigen durch ungelöste Ausgabenstreitigkeiten im Senat.
- Prognosen zeigen eine 66% Wahrscheinlichkeit für einen Shutdown in diesem Jahr.
- Erhöhte Marktvolatilität beeinflusst die Liquidität von Bitcoin und Ethereum.
Der Prognosemarkt Kalshi deutet auf eine 66%ige Chance für einen US-Regierungs-Shutdown bis zum Jahresende hin, da der Senat es versäumt, ein vorübergehendes Ausgabengesetz zu verabschieden.
Die Erwartung eines Regierungs-Shutdowns wirkt sich auf Bitcoin und Ethereum mit erhöhter Volatilität aus und könnte den Fokus der Anleger inmitten wirtschaftlicher Unsicherheit auf defensive Vermögenswerte verlagern.
Pattsituation im Senat verstärkt Shutdown-Befürchtungen
Das Versagen des US-Senats, ein kritisches Ausgabengesetz zu genehmigen, verstärkt die Bedenken hinsichtlich eines Regierungs-Shutdowns. Wichtige Verhandlungsführer, darunter der Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer und der Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson, befinden sich in einer Pattsituation bezüglich der Gesundheitsversorgungsbestimmungen. Diese politische Blockade birgt das Risiko einer erheblichen wirtschaftlichen Störung.
Die Finanzmärkte wappnen sich für potenzielle Instabilitäten, da die Bundesausgaben gefährdet sind. Liquiditätsverknappungen bei Krypto und erhöhte Volatilität wurden auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten beobachtet, da Anleger auf diese Entwicklungen reagieren. Unterdessen sind keine offiziellen Stellungnahmen von wichtigen Krypto-Persönlichkeiten wie CZ oder Vitalik Buterin aufgetaucht.
Kryptomärkte reagieren auf potenzielle wirtschaftliche Turbulenzen
Wussten Sie schon? Kalshis Vorhersage eines US-Regierungs-Shutdowns erinnert an vergangene Krisen, in denen defensive Portfolios wie Gold und Versorgungsunternehmen durchweg besser abschnitten und die Vorliebe der Anleger für Stabilität in volatilen Zeiten zeigten.
Bitcoin (BTC) meldet laut CoinMarketCap einen aktuellen Wert von $115.570,08 mit einer Marktkapitalisierung von $2,30 Billionen. Die Handelsvolumina sind in den letzten 24 Stunden um 35,91% gesunken. In den letzten sieben Tagen ist der Wert von Bitcoin um 20,48% gefallen, obwohl er über 90 Tage einen Anstieg von 14,05% verzeichnete.Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 05:06 UTC am 21.09.2025. Quelle: CoinMarketCap
Die Forschung von Coincu unterstreicht die Volatilität innerhalb der Kryptomärkte, die aus bevorstehenden Regierungs-Shutdowns resultiert. Expertenanalysen heben einen wahrscheinlichen Anstieg bei defensiven Vermögensallokationen und regulatorischer Kontrolle hervor, falls eine Schließung eintritt, was möglicherweise zu langfristigen Liquiditätsverschiebungen in Krypto-Ökosystemen führt.
Quelle: https://coincu.com/markets/us-government-shutdown-senate-standoff/