Wahrscheinlichkeiten für US-Regierungsstillstand steigen stark inmitten einer Pattsituation im Senat

Der Beitrag "Wahrscheinlichkeiten für US-Regierungsschließung steigen stark inmitten von Senatsstillstand" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: US-Shutdown-Risiken steigen durch ungelöste Ausgabenstreitigkeiten im Senat. Prognosen zeigen eine 66%ige Wahrscheinlichkeit für einen Shutdown in diesem Jahr. Erhöhte Marktvolatilität beeinflusst die Liquidität von Bitcoin und Ethereum. Der Prognosemarkt Kalshi deutet auf eine 66%ige Wahrscheinlichkeit einer US-Regierungsschließung bis zum Jahresende hin, da der Senat keine Überbrückungsausgabengesetz verabschiedet. Die Erwartung einer Regierungsschließung wirkt sich auf Bitcoin und Ethereum mit erhöhter Volatilität aus und könnte den Fokus der Anleger inmitten wirtschaftlicher Unsicherheit auf defensive Vermögenswerte verlagern. Pattsituation im Senat verschärft Shutdown-Befürchtungen Die Unfähigkeit des US-Senats, ein kritisches Ausgabengesetz zu verabschieden, verstärkt die Bedenken hinsichtlich einer Regierungsschließung. Wichtige Verhandlungsführer, darunter der Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer und Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson, befinden sich in einer Pattsituation bezüglich Gesundheitsversorgungsbestimmungen. Diese politische Blockade birgt das Risiko einer erheblichen wirtschaftlichen Störung. Die Finanzmärkte bereiten sich auf potenzielle Instabilitäten vor, da die Bundesausgaben gefährdet sind. Liquiditätsverknappungen bei Kryptowährungen und erhöhte Volatilität wurden auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten beobachtet, da Anleger auf diese Entwicklungen reagieren. Unterdessen sind keine offiziellen Stellungnahmen von wichtigen Krypto-Persönlichkeiten wie CZ oder Vitalik Buterin aufgetaucht. Chuck Schumer, Mehrheitsführer im Senat, Demokrat: "Wir sind bereit, die Regierungsfinanzierung auslaufen zu lassen, wenn republikanische Vorschläge wichtige Gesundheitsversorgungspunkte auslassen." Kryptomärkte reagieren auf potenzielle wirtschaftliche Turbulenzen Wussten Sie schon? Kalshis Vorhersage einer US-Regierungsschließung erinnert an vergangene Krisen, in denen defensive Portfolios wie Gold und Versorgungsunternehmen durchweg besser abschnitten und die Präferenz der Anleger für Stabilität in volatilen Zeiten zeigten. Bitcoin (BTC) meldet laut CoinMarketCap einen aktuellen Wert von 115.570,08 $ mit einer Marktkapitalisierung von 2,30 Billionen $. Die Handelsvolumina sind in den letzten 24 Stunden um 35,91% gesunken. In den letzten sieben Tagen ist der Wert von Bitcoin um 20,48% gefallen, obwohl er über 90 Tage einen Anstieg von 14,05% verzeichnete. Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 05:06 UTC am 21.09.2025. Quelle: CoinMarketCap Die Forschung von Coincu unterstreicht die Volatilität innerhalb der Krypto... Der Beitrag "Wahrscheinlichkeiten für US-Regierungsschließung steigen stark inmitten von Senatsstillstand" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Kernpunkte: US-Shutdown-Risiken steigen durch ungelöste Ausgabenstreitigkeiten im Senat. Prognosen zeigen eine 66%ige Wahrscheinlichkeit für einen Shutdown in diesem Jahr. Erhöhte Marktvolatilität beeinflusst die Liquidität von Bitcoin und Ethereum. Der Prognosemarkt Kalshi deutet auf eine 66%ige Wahrscheinlichkeit einer US-Regierungsschließung bis zum Jahresende hin, da der Senat keine Überbrückungsausgabengesetz verabschiedet. Die Erwartung einer Regierungsschließung wirkt sich auf Bitcoin und Ethereum mit erhöhter Volatilität aus und könnte den Fokus der Anleger inmitten wirtschaftlicher Unsicherheit auf defensive Vermögenswerte verlagern. Pattsituation im Senat verschärft Shutdown-Befürchtungen Die Unfähigkeit des US-Senats, ein kritisches Ausgabengesetz zu verabschieden, verstärkt die Bedenken hinsichtlich einer Regierungsschließung. Wichtige Verhandlungsführer, darunter der Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer und Sprecher des Repräsentantenhauses Mike Johnson, befinden sich in einer Pattsituation bezüglich Gesundheitsversorgungsbestimmungen. Diese politische Blockade birgt das Risiko einer erheblichen wirtschaftlichen Störung. Die Finanzmärkte bereiten sich auf potenzielle Instabilitäten vor, da die Bundesausgaben gefährdet sind. Liquiditätsverknappungen bei Kryptowährungen und erhöhte Volatilität wurden auf den Bitcoin- und Ethereum-Märkten beobachtet, da Anleger auf diese Entwicklungen reagieren. Unterdessen sind keine offiziellen Stellungnahmen von wichtigen Krypto-Persönlichkeiten wie CZ oder Vitalik Buterin aufgetaucht. Chuck Schumer, Mehrheitsführer im Senat, Demokrat: "Wir sind bereit, die Regierungsfinanzierung auslaufen zu lassen, wenn republikanische Vorschläge wichtige Gesundheitsversorgungspunkte auslassen." Kryptomärkte reagieren auf potenzielle wirtschaftliche Turbulenzen Wussten Sie schon? Kalshis Vorhersage einer US-Regierungsschließung erinnert an vergangene Krisen, in denen defensive Portfolios wie Gold und Versorgungsunternehmen durchweg besser abschnitten und die Präferenz der Anleger für Stabilität in volatilen Zeiten zeigten. Bitcoin (BTC) meldet laut CoinMarketCap einen aktuellen Wert von 115.570,08 $ mit einer Marktkapitalisierung von 2,30 Billionen $. Die Handelsvolumina sind in den letzten 24 Stunden um 35,91% gesunken. In den letzten sieben Tagen ist der Wert von Bitcoin um 20,48% gefallen, obwohl er über 90 Tage einen Anstieg von 14,05% verzeichnete. Bitcoin(BTC), Tagesdiagramm, Screenshot auf CoinMarketCap um 05:06 UTC am 21.09.2025. Quelle: CoinMarketCap Die Forschung von Coincu unterstreicht die Volatilität innerhalb der Krypto...