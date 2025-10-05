Laut Experten könnte der U.S. Regierungsstillstand die Genehmigungen für Spot-Krypto-ETFs verzögern

Spot-Krypto-ETFs benötigen die Genehmigung der SEC, anders als andere ETFs, die automatisch starten.

Teucrium XRP ETF umging die SEC-Genehmigung, indem er Staatsanleihen anstelle von Krypto hielt.

Bill Morgan glaubt, dass Genehmigungen für Krypto-ETFs Ende Oktober noch möglich sind.

Ein Regierungs-Shutdown kann die Prüfung von Spot-Krypto-ETF-Anträgen durch die SEC verzögern.

Während die US-Regierung vor einem möglichen Shutdown steht, bleibt die Zukunft der Genehmigungen für Spot-Krypto-ETFs ungewiss. Rechtsexperte Bill Morgan äußerte sich zu Bedenken darüber, wie sich der Shutdown auf den Genehmigungsprozess auswirken könnte, und gab Einblicke in die Unterschiede zwischen verschiedenen ETF-Typen. Während einige ETFs möglicherweise noch genehmigt werden, deutet Morgan an, dass der Zeitplan für die Genehmigung von Spot-Krypto-ETFs Verzögerungen erfahren könnte, besonders wenn die Regierung geschlossen bleibt.

Eleanor Terrett erläutert den ETF-Genehmigungsprozess

Die Fox Business-Journalistin Eleanor Terrett lieferte kürzlich eine detaillierte Erklärung des Genehmigungsprozesses für verschiedene ETF-Typen mit Fokus auf Spot-Krypto-ETFs. Terrett erklärte, dass nicht alle börsengehandelten Fonds dem gleichen Genehmigungsverfahren folgen.

Zum Beispiel ist der Teucrium XRP ETF, der Staatsanleihen, Bargeld und Swap-Forderungen anstelle direkter Krypto-Vermögenswerte hält, unter dem Investment Company Act von 1940 registriert. Diese Struktur ermöglichte es ihm, eine ausdrückliche Genehmigung der SEC zu vermeiden, und er trat automatisch in Kraft, sobald die gesetzliche Wartezeit abgelaufen war.

Im Gegensatz dazu werden Spot-Krypto-ETFs, wie jene für beliebte digitale Vermögenswerte wie Litecoin (LTC), Solana (SOL) oder XRP, unter dem Securities Act von 1933 reguliert. Diese Produkte benötigen eine aktive Genehmigung der U.S. Börsenaufsichtbehörde SEC, bevor sie eingeführt werden können. Infolgedessen könnte jede Störung der SEC-Operationen, einschließlich eines Regierungs-Shutdowns, den Zeitplan für ihre Genehmigung direkt beeinflussen.

Bill Morgan diskutiert die Auswirkungen des Shutdowns

Bill Morgan, ein Rechtsexperte auf diesem Gebiet, gab Einblicke in die möglichen Auswirkungen eines US-Regierungs-Shutdowns auf die Genehmigungen von Spot-Krypto-ETFs. Er wies darauf hin, dass die Abteilung für Unternehmensfinanzen der SEC für die Prüfung und Genehmigung von ETF-Anträgen zuständig ist.

Während einige SEC-Funktionen während eines Regierungs-Shutdowns fortgesetzt werden könnten, merkte Morgan an, dass die Behörde wahrscheinlich ihre Operationen reduzieren würde. Diese Reduzierung könnte zu Verzögerungen im Genehmigungsprozess für Spot-Krypto-ETFs führen, da sie die Fähigkeit der SEC, Anträge zu bearbeiten, verlangsamen würde.

Morgan blieb vorsichtig optimistisch und deutete an, dass, wenn die Regierung bald wieder öffnet, Genehmigungen für einige Krypto-ETFs immer noch Ende Oktober stattfinden könnten. Er erkannte jedoch die Unsicherheit der Situation an und erklärte: "Krypto überrascht nie", was die unvorhersehbare Natur der Branche und der regulatorischen Prozesse hervorhebt.

Reaktionen der Community auf die Nachrichten

Morgans Kommentare lösten gemischte Reaktionen in der Krypto-Community aus. Viele Nutzer auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) äußerten Optimismus über das langfristige Potenzial digitaler Vermögenswerte wie XRP, trotz der durch den Shutdown verursachten Verzögerungen. Einige Community-Mitglieder teilten auch ihre Frustration über das langsame Tempo des regulatorischen Fortschritts, was ein anhaltendes Problem für die Branche darstellt.

Eleanor Terrett reagierte auf Morgans Einblicke und dankte ihm für seine "faire und ehrliche Einschätzung" der Situation. Dieser Austausch betonte die komplexe Natur des regulatorischen Umfelds für Krypto-Vermögenswerte, wobei die Beteiligten sowohl Geduld als auch Besorgnis zeigten, während sie auf weitere Entwicklungen warten.

Mögliche Verzögerungen bei ETF-Genehmigungen

Die Auswirkungen des Shutdowns auf ETF-Genehmigungen werden hauptsächlich diejenigen betreffen, die eine SEC-Genehmigung gemäß dem Securities Act von 1933 benötigen. Während ETFs, die unter dem Investment Company Act von 1940 registriert sind, wie der Teucrium XRP ETF, möglicherweise nicht mit den gleichen Verzögerungen konfrontiert werden, sind Spot-Krypto-ETFs direkt mit dem Genehmigungsprozess der SEC verbunden. Wenn der Shutdown andauert, könnte er den Zeitplan für Krypto-ETFs zurückwerfen und Investoren und Unternehmen auf Klarheit warten lassen.

In der Zwischenzeit beobachten die Branchenbeteiligten die Situation genau und hoffen auf eine schnelle Lösung. Während der Regierungs-Shutdown fortschreitet, schauen viele zur SEC für weitere Updates zum Status von ETF-Anträgen und -Genehmigungen. Die Unsicherheit rund um die regulatorische Genehmigung unterstreicht die Herausforderungen, mit denen die Krypto-Branche konfrontiert ist, während sie eine größere Integration in traditionelle Finanzmärkte anstrebt.