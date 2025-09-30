BörseDEX+
Ein neuer börsengehandelter Fonds (ETF), der sich auf den politischen Einfluss amerikanischer Entscheidungsträger und ihrer engen Mitarbeiter konzentriert, könnte möglicherweise bereits diesen Freitag auf den Markt kommen. Der vorgeschlagene Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT) zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu politischen Handelsaktivitäten und Unternehmensverbindungen mit Bezug zur US-Präsidentschaft zu bieten und Einblicke in die

Tuttles Government Grift ETF soll diese Woche starten – Was Sie wissen müssen

Von: Crypto Breaking News
2025/09/30 12:57
Tuttles Government Grift Etf wird diese Woche eingeführt—was Sie wissen müssen

Ein neuer börsengehandelter Fonds (ETF), der sich auf den politischen Einfluss amerikanischer Entscheidungsträger und ihrer engen Mitarbeiter konzentriert, könnte möglicherweise bereits diesen Freitag eingeführt werden. Der vorgeschlagene Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT) zielt darauf ab, Anlegern Zugang zu politischen Handelsaktivitäten und Unternehmensverbindungen mit der US-Präsidentschaft zu bieten und Einblicke in die Schnittstelle von Politik und Finanzmärkten in der Krypto-Ära zu gewähren.

  • Der vorgeschlagene ETF könnte bereits am Freitag live gehen, vorbehaltlich der SEC-Genehmigung, wobei die Registrierung am 3. Oktober wirksam wird.
  • GRFT verfolgt politische Handelsaktivitäten durch die Analyse von STOCK Act-Transaktionsberichten und konzentriert sich auf Trades von Kongressmitgliedern und deren Ehepartnern.
  • Der Fonds zielt auf Unternehmen mit nachgewiesenem politischen Einfluss oder Verbindungen zum Weißen Haus ab, einschließlich solcher, die von Präsident Trump gelobt wurden.
  • Er wird zwischen 10 und 30 Aktien und ETFs halten, wobei die Positionsgrößen die Handelsaktivität und den wahrgenommenen präsidialen Einfluss widerspiegeln.
  • Krypto-Vermögenswerte und Branchenverbindungen sind subtil in die politische Investitionslandschaft eingewoben, wobei Trump-verbundene Unternehmen und Meme-Coins bemerkenswerte Aufmerksamkeit erhalten.

Ein kommender ETF könnte die politischen Dynamiken beleuchten, die die amerikanischen Märkte beeinflussen, einschließlich jener im sich schnell entwickelnden Kryptowährungssektor. Der Tuttle Capital Government Grift ETF (GRFT), der erstmals Anfang dieses Jahres vorgeschlagen wurde, könnte bereits diese Woche starten, wobei die SEC den 3. Oktober als Stichtag für seine Registrierung festgelegt hat.

Der ETF wird öffentliche Transaktionsberichte gemäß dem STOCK Act nutzen, die von Kongressmitgliedern und ihren Ehepartnern die Offenlegung von Trades verlangen, um ihre Marktaktivitäten zu verfolgen. Zusätzlich wird GRFT Unternehmen mit engen Verbindungen zum präsidialen Einfluss einbeziehen, wie Firmen mit Führungskräften, die mit dem Weißen Haus verbunden sind, oder solche, die Lob von der aktuellen Regierung erhalten, insbesondere von Donald Trump.

Vorhersehbar wird GRFT einen Korb von 10 bis 30 Aktien und ETFs verfolgen, wobei die Gewichtung jeder Position sowohl das Niveau des Kongresshandels als auch die wahrgenommene Auswirkung der präsidialen Unterstützung widerspiegelt. Laut Prospekt basiert die Prämisse des Fonds darauf, dass politische Persönlichkeiten und ihre Mitarbeiter die Finanzmärkte beeinflussen oder über privilegierte Informationen verfügen können, die die Wertpapierpreise beeinflussen.

Cointelegraph kontaktierte Tuttle für weitere Details, erhielt jedoch keine sofortige Antwort. Interessanterweise deutet die mögliche Einbeziehung von Kryptowährungen in das ETF-Portfolio auf die verschwommenen Grenzen zwischen traditioneller politischer Finanzierung und digitalen Vermögenswerten hin.

Kryptos Rolle in Trumps Einflusslandschaft

Donald Trumps Engagement im Kryptowährungssektor ist gut dokumentiert und wird oft kritisch betrachtet. Bemerkenswert ist, dass Trump Media & Technology Group (DJT) rund 15.000 Bitcoin im Wert von etwa 1,7 Milliarden Dollar hält, während seine Tochtergesellschaft Truth Social Anträge für Spot-Krypto-ETFs eingereicht hat. Ähnlich unterstreichen Trump-unterstützte Aktien wie die börsennotierte Bitcoin-Mining-Firma American Bitcoin Corp (ABTC) und andere mit der Trump-Familie verbundene Unternehmen seinen Einfluss innerhalb der Krypto-Märkte.

Obwohl nicht alle börsennotiert sind, verstärken Trumps Verbindungen zu Meme-Coins – benannt nach ihm und seiner Frau Melania – und Eigentumsanteile an Plattformen wie World Liberty Financial, die Milliarden an Tokens hält, seine tiefen Verbindungen zum Bereich der digitalen Vermögenswerte.

Bestehende Krypto-ETFs und regulatorische Entwicklungen

Tuttle verwaltet bereits mehrere kryptofokussierte börsengehandelte Produkte, darunter gehebelte ETFs, die verschiedene Kryptowährungen wie XRP, Solana, Litecoin und Chainlink verfolgen. Diese Produkte erweitern die Optionen der Anleger innerhalb der breiteren Krypto-Märkte und spiegeln das anhaltende institutionelle Interesse wider.

Unterdessen könnten jüngste SEC-Maßnahmen – einschließlich der Genehmigung generischer Notierungsstandards – eine schnellere Genehmigung neuer Krypto-ETFs über Bitcoin und Ether hinaus erleichtern. Marktbeobachter glauben, dass diese regulatorische Verschiebung die Wahrscheinlichkeit zusätzlicher Spot-Krypto-ETFs, die in den Markt eintreten, erheblich erhöhen könnte, was den Mainstream-Zugang zu digitalen Vermögenswerten erweitert.

Mit der Entwicklung der regulatorischen Landschaft sind sowohl traditionelle Finanzprodukte als auch Krypto-Vermögenswerte für eine verstärkte Integration bereit, was auf eine potente Mischung aus Politik, Regulierung und digitaler Innovation hindeutet, die die Zukunft der Krypto-Märkte prägt.

Dieser Artikel wurde ursprünglich als Tuttles Government Grift ETF wird diese Woche eingeführt—Was Sie wissen müssen auf Crypto Breaking News veröffentlicht – Ihre vertrauenswürdige Quelle für Krypto-Nachrichten, Bitcoin-Nachrichten und Blockchain-Updates.

