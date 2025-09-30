BörseDEX+
Die Türkei plant, die Befugnisse von Masak zur Überwachung und Einschränkung von Krypto-Konten zu erweitern.Die Türkei plant, die Befugnisse von Masak zur Überwachung und Einschränkung von Krypto-Konten zu erweitern.

Türkei gibt Finanzaufsichtsbehörde die Befugnis, Krypto-Konten einzufrieren

Von: Cryptopolitan
2025/09/30 07:11

Berichten zufolge vertieft die Türkei ihr Engagement im Bereich Kryptowährungen mit vorgeschlagenen Regelungen, die es ihr ermöglichen werden, Aufsicht über Kryptowährungshändler und verwandte Unternehmen auszuüben.

Die vorgeschlagenen Reformen würden laut Quellen, die mit Bloomberg sprachen, Masaks Zuständigkeit für die Bekämpfung von Geldwäsche (AML) auf Krypto- und Fiat-Konten ausweiten.

Die Maßnahmen sollen mit denen der Financial Action Task Force (FATF) übereinstimmen, einer internationalen Organisation, die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entwickelt.

Die FATF, eine zwischenstaatliche Aufsichtsbehörde, deren Mitglied die Türkei ist, hat Ankara im Juni 2024 von ihrer "grauen Liste" der Länder unter verstärkter Überwachung gestrichen, nachdem Fortschritte bei den Mechanismen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erzielt wurden.

Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf der Großen Nationalversammlung vorgelegt wird, obwohl kein konkreter Zeitplan bekannt gegeben wurde.

Nach der Genehmigung wird Masak die Befugnis haben, Konten, die des illegalen Gebrauchs verdächtigt werden, über Zahlungssysteme, elektronische Geldinstitute, Banken und Kryptowährungsbörsen einzufrieren oder zu schließen. Es wäre auch in der Lage, Transaktionslimits zu verhängen oder Krypto-Wallets, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, auf die Blacklist zu setzen.

Die Türkei geht gegen gemietete Krypto-Konten vor

Der Hauptfokus der Gesetzgebung liegt darauf, den Anstieg sogenannter "gemieteter Konten" einzudämmen — Konten, für deren Nutzung Kriminelle Einzelpersonen bezahlen, um Aktivitäten wie illegales Glücksspiel oder Finanzbetrug durchzuführen.

Masak spielt eine wichtige Rolle bei den Bemühungen der Türkei zur Bekämpfung von Geldwäsche, da es verdächtige Transaktionsberichte sammelt und analysiert, Fälle an Staatsanwälte weiterleitet und als Verbindungsstelle für internationale Compliance-Fragen dient.

Während Handel und Investitionen in digitale Vermögenswerte in der Türkei legal bleiben und Gewinne ab Oktober noch nicht steuerpflichtig sind, hat die Regierung begonnen, die Regeln rund um Kryptowährungen zu verschärfen. 

Berichten zufolge erarbeitet das Finanzministerium neue Regeln, die von Kryptobörsen verlangen würden, detaillierte Informationen über die Quelle und den Zweck von Transaktionen zu sammeln sowie Limits für Stablecoin-Überweisungen einzuführen.

Anfang dieses Jahres gab die Kapitalmarktbehörde (CMB), eine der wichtigsten Finanzaufsichtsbehörden der Türkei, bekannt, dass sie den Zugang zu mehreren Plattformen eingeschränkt hat, die "nicht autorisierte" digitale Vermögensdienstleistungen anbieten, wie PancakeSwap, eine beliebte dezentralisierte Börse.

Alle Krypto-Akteure in der Türkei müssen sich jetzt lokal registrieren lassen, da der Behörde im März 2025 erweiterte Befugnisse erteilt wurden, mit strengen Anforderungen an die Geldwäschebekämpfung und den Kundenschutz. Zu den wichtigsten Regeln gehören ID-Prüfungen bei Transaktionen über 15.000 Lira, Transferlimits für Stablecoins und Verzögerungen bei Barabhebungen für bestimmte Zwecke. 

Das Vorgehen der Türkei entspricht dem anderer Länder, darunter Kasachstan und Russland, die gegen digitale Vermögensmärkte vorgehen. Während der Handel und das Halten von Kryptowährungen legal bleiben, ist die Nutzung von Zahlungsdiensten seit 2021 illegal.

Türken wenden sich Krypto zu, während die Lira-Krise die Akzeptanz digitaler Vermögenswerte fördert

Die Akzeptanz von Kryptowährungen in der Türkei nimmt seit einiger Zeit stetig zu. Laut dem neuesten Chainalysis Global Crypto Adoption Index, der im September veröffentlicht wurde, wird dieser Anstieg durch das Wachstum zentralisierter Einzelhandelsplattformen und die zunehmende Präsenz institutioneller Krypto-Dienstleistungen im Land unterstützt. 

Ein wichtiger Katalysator war jedoch die starke Abwertung der türkischen Lira. Seit 2018 befindet sich die Lira in einer anhaltenden Finanz- und Wirtschaftskrise, die durch hohe Inflation, steigende Kreditkosten und weitverbreitete Kreditausfälle gekennzeichnet ist.

Mehrere Bürger haben sich dollargebundenen Stablecoins und BRC als alternative Wertaufbewahrungsmittel zugewandt, da der Wert der Lira erodiert ist. Um das Ausmaß des Lira-Verfalls zu verstehen: Im Jahr 2020 war ein Bitcoin etwa 100.000 türkische Lira wert. Heute übersteigt dieser Wert 4,6 Millionen Lira, was sowohl die Preissteigerung von Bitcoin als auch die starke Abwertung der Lira zeigt.

