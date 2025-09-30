Türkei ermächtigt Aufsichtsbehörde zum Einfrieren von Krypto-Konten bei AML-Verschärfung: Bericht

Die Türkei plant neue Gesetzgebung, die Masak das Einfrieren von Krypto-Konten ermöglicht, um Geldwäsche zu bekämpfen und sich an FATF-Standards anzupassen.

Die türkische Regierung bereitet Berichten zufolge Gesetze vor, die ihrer Finanzaufsichtsbehörde Masak die Befugnis erteilen würden, Kryptowährungskonten einzufrieren, als Teil umfassenderer Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzkriminalität – ein Schritt, der möglicherweise die anhaltenden Bedenken der Regulierungsbehörden hinsichtlich illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen unterstreicht.

Laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, würden die vorgeschlagenen Änderungen das Anti-Geldwäsche-Mandat (AML) von Masak erweitern und es ermöglichen, sowohl Kryptowährungs- als auch traditionelle Bankkonten einzufrieren.

Die Maßnahmen sollen mit den Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) übereinstimmen, einer zwischenstaatlichen Organisation, die globale Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung festlegt.

