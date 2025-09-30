Die Türkei bewegt sich zur Verschärfung der Krypto- und Bankenaufsicht

Der Beitrag "Türkei verschärft Aufsicht über Krypto und Bankwesen" erschien zuerst auf Coinpedia Fintech News
Die Türkei bereitet neue Regeln vor, um die Befugnisse ihrer Behörde zur Untersuchung von Finanzverbrechen (MASAK) zu erweitern. Die Reformen werden MASAK ermöglichen, sowohl Bank- als auch Kryptokonten einzufrieren, Transaktionslimits festzulegen und Krypto-Wallets, die mit illegalen Aktivitäten verbunden sind, auf die Blacklist zu setzen. Behörden geben an, dass die Maßnahmen hauptsächlich auf "gemietete Konten" abzielen, die für Online-Glücksspiel und Betrugsmaschen verwendet werden. Als Teil des 11. Justizreformpakets konzipiert, steht der Plan im Einklang mit den FATF-Standards zur Stärkung der Finanzaufsicht und zur Eindämmung der illegalen Krypto-Nutzung.
