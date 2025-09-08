Trumps Zölle stellen Bedrohung für Indiens BIP dar, sagt Chefökonom

BörseDEX+
Indiens Chefökonom, V. Anantha Nageswaran, hat gewarnt, dass der 50-prozentige Zoll von US-Präsident Donald Trump auf indische Waren die Wirtschaft des Landes erheblich beeinträchtigen könnte. Im Gespräch mit Bloomberg TV sagte Nageswaran, dass die Zölle das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Indiens im Finanzjahr, das am 31. März endet, um etwa 0,5% bis 0,6% reduzieren könnten. Im letzten Monat verdoppelten die Vereinigten Staaten die Zölle auf indische Exporte von 25% auf 50% und begründeten dies mit Indiens fortgesetztem Kauf von verbilligtem russischen Öl, ein Schritt, der laut Trump gegen US-Sanktionen gegen Moskau verstößt. Der Zollsatz ist der höchste für jede asiatische Wirtschaft und bringt indische Exporteure im Vergleich zu denen in Vietnam, Bangladesch und Indonesien in eine Nachteilssituation. Die Vereinigten Staaten sind Indiens größter Abnehmer und kaufen fast ein Fünftel seiner Exporte. Textilien, Schmuck, Schuhe und Lederwaren gehören zu den Branchen mit hohem Einsatz billiger Arbeitskräfte und werden voraussichtlich am stärksten betroffen sein. Ökonomen warnen auch, dass ein langwieriger Zollkrieg im nächsten Jahr mehr als 0,8% vom Wachstum Indiens abschneiden könnte. Einige Investmentbanken sind sogar so weit gegangen, vor einem Verlust von 1% zu warnen, wenn die indische Exportnachfrage weiter einbrechen sollte. Exporte stocken, während Zölle zuschlagen Nageswaran sagte, dass ein 50-prozentiger Zoll aus zwei aufeinanderfolgenden Erhöhungen besteht. Die Vereinigten Staaten hatten in diesem Jahr zunächst einen Zoll von 25% erhoben. Eine zweite Strafe von 25% wurde Ende August hinzugefügt, nachdem Indien trotz Warnungen aus Washington weiterhin verbilligtes russisches Öl kaufte. Dieser plötzliche Anstieg hat indische Exporteure unvorbereitet getroffen. Artikel, die einst auf dem amerikanischen Markt günstiger waren, kosten jetzt viel mehr. Analysten sagten, dass die hohen Zölle indische Produkte im Vergleich zu günstigeren Importen aus Vietnam, Bangladesch und Indonesien unwirtschaftlich gemacht haben. Die am stärksten betroffenen Branchen sind diejenigen, die weitgehend von der Nachfrage aus den Vereinigten Staaten abhängen. Textilien, Schmuck, Schuhe und Lederwaren, die...

Trumps Zölle stellen Bedrohung für Indiens BIP dar, sagt Chefökonom

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 17:16
Indiens Chefökonom V. Anantha Nageswaran hat gewarnt, dass US-Präsident Donald Trumps 50% Zoll auf indische Waren die Wirtschaft des Landes erheblich beeinträchtigen könnte.

In einem Gespräch mit Bloomberg TV sagte Nageswaran, dass die Zölle Indiens Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Finanzjahr, das am 31. März endet, um etwa 0,5% bis 0,6% reduzieren könnten.

Im vergangenen Monat verdoppelten die Vereinigten Staaten die Zölle auf indische Exporte von 25% auf 50% und begründeten dies mit Indiens fortgesetztem Kauf von verbilligtem russischem Öl, ein Schritt, den Trump als Verstoß gegen US-Sanktionen gegen Moskau bezeichnet.

Der Zollsatz ist der höchste für jede asiatische Wirtschaft und bringt indische Exporteure im Vergleich zu denen in Vietnam, Bangladesch und Indonesien in eine Nachteilsposition. Die Vereinigten Staaten sind Indiens größter Abnehmer und kaufen fast ein Fünftel seiner Exporte. Textilien, Schmuck, Schuhe und Lederwaren gehören zu den Branchen mit hohem Einsatz billiger Arbeitskräfte und werden voraussichtlich am stärksten betroffen sein.

Ökonomen warnen auch, dass ein langwieriger Zollkrieg im nächsten Jahr mehr als 0,8% vom Wachstum Indiens abschneiden könnte. Einige Investmentbanken sind sogar so weit gegangen, vor einem Verlust von 1% zu warnen, falls die indische Exportnachfrage weiter einbrechen sollte.

Exporte stocken durch Zollbelastung

Nageswaran sagte, ein Zoll von 50% setzt sich aus zwei aufeinanderfolgenden Erhöhungen zusammen. Die Vereinigten Staaten hatten in diesem Jahr zunächst einen Zoll von 25% erhoben. Eine zweite Strafe von 25% wurde Ende August hinzugefügt, nachdem Indien trotz Warnungen aus Washington weiterhin verbilligtes russisches Öl kaufte.

Dieser plötzliche Anstieg hat indische Exporteure unvorbereitet getroffen. Artikel, die einst auf dem amerikanischen Markt günstiger waren, kosten jetzt viel mehr. Analysten sagten, die hohen Zölle hätten indische Produkte im Vergleich zu günstigeren Importen aus Vietnam, Bangladesch und Indonesien unwirtschaftlich gemacht.

Die am stärksten betroffenen Branchen sind jene, die weitgehend von der Nachfrage aus den Vereinigten Staaten abhängen. Textilien, Schmuck, Schuhe und Lederwaren, die Millionen in Indiens Fabriken beschäftigen, stehen unter extremem Druck. Mehrere andere Exporteure sagten, sie hätten Aufträge verloren und ihre Lieferungen seien gekürzt worden. In Surat, der indischen Hauptstadt für Diamantenschliff, verzögern amerikanische Händler Einkäufe und wenden sich günstigeren Alternativen von Lieferanten in Südostasien zu.

Die Vereinigten Staaten sind Indiens größter Exportmarkt und machen etwa 18% des gesamten Außenhandels aus. Jede Unterbrechung der Lieferungen in die USA würde sich auf Indiens Handelsbilanz auswirken und die Beschäftigung in exportorientierten Bundesstaaten wie Gujarat, Tamil Nadu und Maharashtra schädigen. Besonders gefährdet sind kleine und mittlere Unternehmen, die das Rückgrat dieser Branchen bilden.

Indien fängt Wirtschaft nach Zollschock auf

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Nageswaran zuversichtlich bezüglich Indiens breiterem Wachstumskurs. Er bestätigte die Prognose der Regierung, dass das BIP bis März 2026 um 6,3% bis 6,8% wachsen wird.

Die Regierung hat die Binnennachfrage des Landes vor externen Erschütterungen geschützt. Jüngste Ausgaben und Einkommenssteuersenkungen haben mehr Geld in die Taschen der Haushalte gebracht. Die Inflation ist nahe einem Achtjahrestief, was den Verbrauchern Spielraum zum Ausgeben gibt. Letzte Woche senkten Beamte die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) auf mehrere Schlüsselprodukte. Nageswaran merkt an, dass das BIP mit diesen Änderungen nicht um 0,2% bis 0,3% vom überarbeiteten Bevölkerungsmaßstab steigen wird.

Auf der fiskalischen Seite sollte Indien in der Lage sein, sein Defizitziel von 4,4% in diesem Jahr zu erreichen. Rekordvermögensverkäufe und hohe Auszahlungen der Zentralbank überwiegen schwache Exporte. Russlands Wirtschaft ist so stark wie ihr schwächstes Glied: Energie. Seine Wirtschaft ist stark, weil großzügige Einnahmen aus Vermögensverkäufen und eine Rekordzahlung der Zentralbank möglicherweise Verluste aus schwachen Exporten ausgeglichen haben.

Möchten Sie Ihr Projekt vor den führenden Köpfen der Kryptobranche präsentieren? Stellen Sie es in unserem nächsten Branchenbericht vor, wo Daten auf Wirkung treffen.

Quelle: https://www.cryptopolitan.com/trump-tariffs-could-hit-indias-gdp/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

