Trump sagt, dass die zweite Phase der Russland-Sanktionen bereit ist, während das Finanzministerium die EU bittet, Putin zu besiegen

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Trump sagt, dass Phase zwei der Russland-Sanktionen bereit ist, während das Finanzministerium die EU bittet, Putin zu besiegen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump sagte am Sonntag im Oval Office, dass er bereit sei, mit einer zweiten Phase von Sanktionen gegen Russland voranzugehen, ein Schritt, der entweder direkt auf Moskau oder auf Länder abzielen würde, die weiterhin russisches Öl kaufen, obwohl dies etwa das 20. Mal wäre, dass er dem Kreml so gedroht hat. Aber der Anführer der freien Welt scheint nie durchgreifen zu können. Als ein Reporter ihn direkt fragte, ob er bereit sei, zur "zweiten Phase" überzugehen, antwortete Trump: "Ja, bin ich", gab aber keine weiteren Erklärungen ab. Laut Reuters folgt diese neue Haltung auf monatelange Warnungen von Trump ohne Maßnahmen, da er versuchte, die Verhandlungen mit Wladimir Putin offen zu halten. Seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar hat Trump öffentlich behauptet, er könne den Krieg schnell beenden. Aber ohne Fortschritte bei einem Waffenstillstand und nachdem Russland über Nacht seinen bisher größten Luftangriff gestartet hat, bei dem vier Menschen getötet und ein Regierungsgebäude in Kiew in Brand gesetzt wurden, hat sich Trumps Ton verhärtet. All dies kommt, nachdem Trump bereits letzte Woche seine früheren Sanktionen verteidigt hatte, insbesondere seine Entscheidung, 50% Zölle auf Indiens US-gebundene Exporte zu erheben, wobei er Neu-Delhis fortgesetzten Ölhandel mit Russland anführte. "Das hat Russland Hunderte von Milliarden Dollar gekostet", sagte Trump am letzten Mittwoch. "Nennen Sie das keine Maßnahme? Und ich habe Phase zwei oder Phase drei noch nicht umgesetzt." Bessent fordert EU-Kooperation bei Ölsanktionen Finanzminister Scott Bessent ging am Sonntag ebenfalls an die Öffentlichkeit und drängte die Europäische Union, die US-Bemühungen mit sekundären Strafen zu unterstützen. In der NBC-Sendung Meet the Press sagte Bessent, die Regierung sei bereit, Länder ins Visier zu nehmen, die weiterhin russisches Öl kaufen, und warnte, dass dies Putin zu Verhandlungen zwingen könnte, wenn es in Koordination mit europäischen Verbündeten geschehe. "Wir sind bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, aber wir brauchen unsere europäischen Partner, um...Der Beitrag Trump sagt, dass Phase zwei der Russland-Sanktionen bereit ist, während das Finanzministerium die EU bittet, Putin zu besiegen erschien auf BitcoinEthereumNews.com. Donald Trump sagte am Sonntag im Oval Office, dass er bereit sei, mit einer zweiten Phase von Sanktionen gegen Russland voranzugehen, ein Schritt, der entweder direkt auf Moskau oder auf Länder abzielen würde, die weiterhin russisches Öl kaufen, obwohl dies etwa das 20. Mal wäre, dass er dem Kreml so gedroht hat. Aber der Anführer der freien Welt scheint nie durchgreifen zu können. Als ein Reporter ihn direkt fragte, ob er bereit sei, zur "zweiten Phase" überzugehen, antwortete Trump: "Ja, bin ich", gab aber keine weiteren Erklärungen ab. Laut Reuters folgt diese neue Haltung auf monatelange Warnungen von Trump ohne Maßnahmen, da er versuchte, die Verhandlungen mit Wladimir Putin offen zu halten. Seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar hat Trump öffentlich behauptet, er könne den Krieg schnell beenden. Aber ohne Fortschritte bei einem Waffenstillstand und nachdem Russland über Nacht seinen bisher größten Luftangriff gestartet hat, bei dem vier Menschen getötet und ein Regierungsgebäude in Kiew in Brand gesetzt wurden, hat sich Trumps Ton verhärtet. All dies kommt, nachdem Trump bereits letzte Woche seine früheren Sanktionen verteidigt hatte, insbesondere seine Entscheidung, 50% Zölle auf Indiens US-gebundene Exporte zu erheben, wobei er Neu-Delhis fortgesetzten Ölhandel mit Russland anführte. "Das hat Russland Hunderte von Milliarden Dollar gekostet", sagte Trump am letzten Mittwoch. "Nennen Sie das keine Maßnahme? Und ich habe Phase zwei oder Phase drei noch nicht umgesetzt." Bessent fordert EU-Kooperation bei Ölsanktionen Finanzminister Scott Bessent ging am Sonntag ebenfalls an die Öffentlichkeit und drängte die Europäische Union, die US-Bemühungen mit sekundären Strafen zu unterstützen. In der NBC-Sendung Meet the Press sagte Bessent, die Regierung sei bereit, Länder ins Visier zu nehmen, die weiterhin russisches Öl kaufen, und warnte, dass dies Putin zu Verhandlungen zwingen könnte, wenn es in Koordination mit europäischen Verbündeten geschehe. "Wir sind bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, aber wir brauchen unsere europäischen Partner, um...

Trump sagt, dass die zweite Phase der Russland-Sanktionen bereit ist, während das Finanzministerium die EU bittet, Putin zu besiegen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 08:13
Threshold
T$0.01341+5.42%
Union
U$0.006185-0.48%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.8+4.05%
Movement
MOVE$0.0633+1.65%
READY
READY$0.017798+16.09%

Donald Trump sagte am Sonntag im Oval Office, dass er bereit sei, mit einer zweiten Phase von Sanktionen gegen Russland fortzufahren, ein Schritt, der entweder direkt auf Moskau oder auf Länder abzielen würde, die weiterhin russisches Öl kaufen, obwohl dies etwa das 20. Mal wäre, dass er dem Kreml so gedroht hat.

Aber der Anführer der freien Welt scheint nie durchgreifen zu können.

Als ein Reporter ihn direkt fragte, ob er bereit sei, zur "zweiten Phase" überzugehen, antwortete Trump: "Ja, bin ich", gab aber keine weiteren Erklärungen ab.

Laut Reuters folgt diese neue Haltung auf monatelange Warnungen von Trump ohne Maßnahmen, da er versuchte, die Verhandlungen mit Wladimir Putin offen zu halten.

Seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar hat Trump öffentlich behauptet, er könne den Krieg schnell beenden. Aber ohne Fortschritte bei einem Waffenstillstand und nachdem Russland über Nacht seinen bisher größten Luftangriff gestartet hat, bei dem vier Menschen getötet und ein Regierungsgebäude in Kiew in Brand gesetzt wurden, hat sich Trumps Ton verschärft.

All dies kommt, nachdem Trump bereits letzte Woche seine früheren Sanktionen verteidigt hatte, insbesondere seine Entscheidung, 50% Zölle auf Indiens US-gebundene Exporte zu erheben, wobei er Neu-Delhis fortgesetzten Ölhandel mit Russland anführte.

"Das hat Russland Hunderte von Milliarden Dollar gekostet", sagte Trump am letzten Mittwoch. "Nennt ihr das keine Maßnahme? Und ich habe Phase zwei oder Phase drei noch nicht durchgeführt."

Bessent fordert EU-Kooperation bei Ölsanktionen

Finanzminister Scott Bessent ging am Sonntag ebenfalls an die Öffentlichkeit und drängte die Europäische Union, die US-Bemühungen mit sekundären Strafen zu unterstützen. In der NBC-Sendung "Meet the Press" sagte Bessent, die Regierung sei bereit, Länder ins Visier zu nehmen, die weiterhin russisches Öl kaufen, und warnte, dass dies Putin zu Verhandlungen zwingen könnte, wenn es in Koordination mit europäischen Verbündeten geschehe.

"Wir sind bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, aber wir brauchen unsere europäischen Partner, die uns folgen", sagte Bessent. Er wischte wirtschaftliche Bedenken beiseite, einschließlich der Befürchtungen einer US-Rezession, und konzentrierte sich stattdessen auf die Fähigkeit der Ukraine, durchzuhalten.

"Wir befinden uns jetzt in einem Wettlauf zwischen wie lange die ukrainische Armee durchhalten kann und wie lange die russische Wirtschaft durchhalten kann", fügte er hinzu. Er machte deutlich, dass eine gemeinsame Anstrengung zwischen Washington und Brüssel Russlands Wirtschaft zerschlagen und Putin an den Verhandlungstisch zwingen könnte.

Er wies darauf hin, dass China einer der größten Energiekunden Russlands bleibt. Diese Realität verkompliziert die Dinge, besonders da Indien, ein weiterer Großabnehmer, bereits mit harten Strafen aus den USA konfrontiert ist. Der 50%ige Zoll auf indische Waren vom letzten Monat bleibt eine der steilsten wirtschaftlichen Maßnahmen, die die Trump-Regierung in dieser Amtszeit ergriffen hat.

Selenskyj unterstützt Zölle, hinterfragt Europas Rolle

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach während eines Auftritts in ABCs "This Week" ebenfalls die Sanktionsstrategie an. Selenskyj unterstützte offen Trumps Idee, Länder zu bestrafen, die weiterhin Geschäfte mit Russland machen.

"Ich denke, das ist die richtige Idee", sagte er. "Einige von ihnen, ich meine, sie kaufen weiterhin Öl und russisches Gas, und das ist nicht fair." Selenskyj fügte hinzu: "Ich denke, die Idee, Zölle auf die Länder zu erheben, die weiterhin Geschäfte mit Russland machen... das ist die richtige Idee."

Trumps internationale Engagements haben sich ebenfalls verstärkt. Er reiste letzten Monat nach Alaska, um sich zum ersten Mal seit seiner Rückkehr ins Präsidentenamt mit Putin zu treffen. 

Nur wenige Tage später empfing Trump Selenskyj und mehrere europäische Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus, um über die Beendigung des Krieges zu sprechen. Aber trotz dieser hochrangigen Gespräche hat sich vor Ort nichts geändert. Russische Luftangriffe gehen weiter. Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten.

Und der Kreml hat keine Anzeichen gezeigt, zurückzuweichen.

KEY Difference Wire hilft Krypto-Marken, schnell durchzubrechen und Schlagzeilen zu dominieren

Source: https://www.cryptopolitan.com/trump-phase-two-of-russia-sanctions/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,126.05
$106,126.05$106,126.05

+2.28%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,647.17
$3,647.17$3,647.17

+3.74%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.08
$167.08$167.08

+2.79%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4045
$2.4045$2.4045

+3.82%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18167
$0.18167$0.18167

+2.01%