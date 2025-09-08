Trump sagt, dass die zweite Phase der Russland-Sanktionen bereit ist, während das Finanzministerium die EU bittet, Putin zu besiegen

Donald Trump sagte am Sonntag im Oval Office, dass er bereit sei, mit einer zweiten Phase von Sanktionen gegen Russland fortzufahren, ein Schritt, der entweder direkt auf Moskau oder auf Länder abzielen würde, die weiterhin russisches Öl kaufen, obwohl dies etwa das 20. Mal wäre, dass er dem Kreml so gedroht hat.

Aber der Anführer der freien Welt scheint nie durchgreifen zu können.

Als ein Reporter ihn direkt fragte, ob er bereit sei, zur "zweiten Phase" überzugehen, antwortete Trump: "Ja, bin ich", gab aber keine weiteren Erklärungen ab.

Laut Reuters folgt diese neue Haltung auf monatelange Warnungen von Trump ohne Maßnahmen, da er versuchte, die Verhandlungen mit Wladimir Putin offen zu halten.

Seit seiner Rückkehr ins Amt im Januar hat Trump öffentlich behauptet, er könne den Krieg schnell beenden. Aber ohne Fortschritte bei einem Waffenstillstand und nachdem Russland über Nacht seinen bisher größten Luftangriff gestartet hat, bei dem vier Menschen getötet und ein Regierungsgebäude in Kiew in Brand gesetzt wurden, hat sich Trumps Ton verschärft.

All dies kommt, nachdem Trump bereits letzte Woche seine früheren Sanktionen verteidigt hatte, insbesondere seine Entscheidung, 50% Zölle auf Indiens US-gebundene Exporte zu erheben, wobei er Neu-Delhis fortgesetzten Ölhandel mit Russland anführte.

"Das hat Russland Hunderte von Milliarden Dollar gekostet", sagte Trump am letzten Mittwoch. "Nennt ihr das keine Maßnahme? Und ich habe Phase zwei oder Phase drei noch nicht durchgeführt."

Bessent fordert EU-Kooperation bei Ölsanktionen

Finanzminister Scott Bessent ging am Sonntag ebenfalls an die Öffentlichkeit und drängte die Europäische Union, die US-Bemühungen mit sekundären Strafen zu unterstützen. In der NBC-Sendung "Meet the Press" sagte Bessent, die Regierung sei bereit, Länder ins Visier zu nehmen, die weiterhin russisches Öl kaufen, und warnte, dass dies Putin zu Verhandlungen zwingen könnte, wenn es in Koordination mit europäischen Verbündeten geschehe.

"Wir sind bereit, den Druck auf Russland zu erhöhen, aber wir brauchen unsere europäischen Partner, die uns folgen", sagte Bessent. Er wischte wirtschaftliche Bedenken beiseite, einschließlich der Befürchtungen einer US-Rezession, und konzentrierte sich stattdessen auf die Fähigkeit der Ukraine, durchzuhalten.

"Wir befinden uns jetzt in einem Wettlauf zwischen wie lange die ukrainische Armee durchhalten kann und wie lange die russische Wirtschaft durchhalten kann", fügte er hinzu. Er machte deutlich, dass eine gemeinsame Anstrengung zwischen Washington und Brüssel Russlands Wirtschaft zerschlagen und Putin an den Verhandlungstisch zwingen könnte.

Er wies darauf hin, dass China einer der größten Energiekunden Russlands bleibt. Diese Realität verkompliziert die Dinge, besonders da Indien, ein weiterer Großabnehmer, bereits mit harten Strafen aus den USA konfrontiert ist. Der 50%ige Zoll auf indische Waren vom letzten Monat bleibt eine der steilsten wirtschaftlichen Maßnahmen, die die Trump-Regierung in dieser Amtszeit ergriffen hat.

Selenskyj unterstützt Zölle, hinterfragt Europas Rolle

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach während eines Auftritts in ABCs "This Week" ebenfalls die Sanktionsstrategie an. Selenskyj unterstützte offen Trumps Idee, Länder zu bestrafen, die weiterhin Geschäfte mit Russland machen.

"Ich denke, das ist die richtige Idee", sagte er. "Einige von ihnen, ich meine, sie kaufen weiterhin Öl und russisches Gas, und das ist nicht fair." Selenskyj fügte hinzu: "Ich denke, die Idee, Zölle auf die Länder zu erheben, die weiterhin Geschäfte mit Russland machen... das ist die richtige Idee."

Trumps internationale Engagements haben sich ebenfalls verstärkt. Er reiste letzten Monat nach Alaska, um sich zum ersten Mal seit seiner Rückkehr ins Präsidentenamt mit Putin zu treffen.

Nur wenige Tage später empfing Trump Selenskyj und mehrere europäische Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus, um über die Beendigung des Krieges zu sprechen. Aber trotz dieser hochrangigen Gespräche hat sich vor Ort nichts geändert. Russische Luftangriffe gehen weiter. Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten.

Und der Kreml hat keine Anzeichen gezeigt, zurückzuweichen.

