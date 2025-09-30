Trump, Pfizer kündigen Vereinbarung zur Senkung der Medikamentenpreise für Medicaid an

US-Präsident Donald Trump spricht während einer Pressekonferenz im Roosevelt Room im Weißen Haus in Washington, D.C., USA, 12.05.2025.

Präsident Donald Trump wird am Dienstag eine Vereinbarung mit Pfizer bekannt geben, um Medikamente freiwillig günstiger zu verkaufen, während seine Regierung darauf drängt, US-Arzneimittelpreise an günstigere Preise im Ausland zu koppeln.

Trump wird um 11:00 Uhr ET eine Vereinbarung zur Arzneimittelpreisgestaltung mit Pfizer bekannt geben, teilte ein Beamter des Weißen Hauses CNBCs Eamon Javers mit. Pfizer-CEO Albert Bourla wird anwesend sein, sagte der Beamte.

Die Vereinbarung beinhaltet vergünstigte Preise bei Medicaid und eine dreijährige Aussetzung geplanter Arzneimitteltarife, solange das Unternehmen Produktionsanlagen in den USA baut, teilte eine Quelle CNBCs Angelica Peebles mit.

Die Vereinbarung kommt, während Pfizer und 16 andere Arzneimittelhersteller Trumps Montagsfrist gegenüberstehen, Maßnahmen zur Senkung der Arzneimittelpreise zu ergreifen, wie in Briefen des Präsidenten dargelegt.

Pfizer reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar. Die Washington Post berichtete am Dienstag zuerst über die Nachricht.

Die Aktien von Pfizer stiegen am Dienstag nach dem Bericht um mehr als 3%.

Trump unterzeichnete im Mai eine Durchführungsverordnung, die einen umstrittenen Plan wiederbelebte, die "Meistbegünstigungsnation"-Politik, die darauf abzielt, Arzneimittelkosten zu senken, indem die Preise einiger Medikamente in den USA an die deutlich niedrigeren im Ausland gekoppelt werden.

Die Vereinbarung kommt, während sich Arzneimittelhersteller auf Trumps geplante Zölle auf ins Land importierte Pharmazeutika einstellen.

Dies ist eine Eilmeldung. Bitte aktualisieren Sie für Updates.