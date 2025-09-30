Trump, Pfizer kündigen Vereinbarung zur Senkung der Medikamentenpreise für Medicaid an

BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Der Beitrag Trump, Pfizer kündigen Vereinbarung zur Senkung der Medicaid-Arzneimittelpreise an erschien auf BitcoinEthereumNews.com. US-Präsident Donald Trump spricht während einer Pressekonferenz im Roosevelt Room im Weißen Haus in Washington, D.C., USA, 12.05.2025. Nathan Howard | Reuters Präsident Donald Trump wird am Dienstag eine Vereinbarung mit Pfizer bekannt geben, freiwillig seine Medikamente günstiger zu verkaufen, während seine Regierung darauf drängt, US-Arzneimittelpreise an günstigere Preise im Ausland zu koppeln. Trump wird um 11:00 Uhr ET eine Vereinbarung zur Arzneimittelpreisgestaltung mit Pfizer bekannt geben, teilte ein Beamter des Weißen Hauses CNBCs Eamon Javers mit. Pfizer-CEO Albert Bourla wird anwesend sein, sagte der Beamte. Die Vereinbarung beinhaltet vergünstigte Preise bei Medicaid und einen dreijährigen Aufschub für geplante Pharmazölle, solange das Unternehmen Produktionsanlagen in den USA baut, teilte eine Quelle CNBCs Angelica Peebles mit. Die Vereinbarung kommt, während Pfizer und 16 andere Arzneimittelhersteller mit Trumps Montagsfrist konfrontiert sind, Maßnahmen zur Senkung der Arzneimittelpreise zu ergreifen, wie in Briefen des Präsidenten dargelegt. Pfizer reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Washington Post berichtete am Dienstag zuerst über die Nachricht. Die Aktien von Pfizer stiegen am Dienstag nach dem Bericht um mehr als 3%. Trump unterzeichnete im Mai eine Durchführungsverordnung, die einen umstrittenen Plan, die "Meistbegünstigungspolitik", wiederbelebte, der darauf abzielt, Arzneimittelkosten zu senken, indem die Preise einiger Medikamente in den USA an die deutlich niedrigeren im Ausland gekoppelt werden. Die Vereinbarung kommt, während sich Arzneimittelhersteller auf Trumps geplante Zölle auf ins Land importierte Pharmazeutika einstellen. Dies ist eine Eilmeldung. Bitte aktualisieren Sie für Updates. Quelle: https://www.cnbc.com/2025/09/30/trump-pfizer-drug-price-agreement.htmlDer Beitrag Trump, Pfizer kündigen Vereinbarung zur Senkung der Medicaid-Arzneimittelpreise an erschien auf BitcoinEthereumNews.com. US-Präsident Donald Trump spricht während einer Pressekonferenz im Roosevelt Room im Weißen Haus in Washington, D.C., USA, 12.05.2025. Nathan Howard | Reuters Präsident Donald Trump wird am Dienstag eine Vereinbarung mit Pfizer bekannt geben, freiwillig seine Medikamente günstiger zu verkaufen, während seine Regierung darauf drängt, US-Arzneimittelpreise an günstigere Preise im Ausland zu koppeln. Trump wird um 11:00 Uhr ET eine Vereinbarung zur Arzneimittelpreisgestaltung mit Pfizer bekannt geben, teilte ein Beamter des Weißen Hauses CNBCs Eamon Javers mit. Pfizer-CEO Albert Bourla wird anwesend sein, sagte der Beamte. Die Vereinbarung beinhaltet vergünstigte Preise bei Medicaid und einen dreijährigen Aufschub für geplante Pharmazölle, solange das Unternehmen Produktionsanlagen in den USA baut, teilte eine Quelle CNBCs Angelica Peebles mit. Die Vereinbarung kommt, während Pfizer und 16 andere Arzneimittelhersteller mit Trumps Montagsfrist konfrontiert sind, Maßnahmen zur Senkung der Arzneimittelpreise zu ergreifen, wie in Briefen des Präsidenten dargelegt. Pfizer reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Washington Post berichtete am Dienstag zuerst über die Nachricht. Die Aktien von Pfizer stiegen am Dienstag nach dem Bericht um mehr als 3%. Trump unterzeichnete im Mai eine Durchführungsverordnung, die einen umstrittenen Plan, die "Meistbegünstigungspolitik", wiederbelebte, der darauf abzielt, Arzneimittelkosten zu senken, indem die Preise einiger Medikamente in den USA an die deutlich niedrigeren im Ausland gekoppelt werden. Die Vereinbarung kommt, während sich Arzneimittelhersteller auf Trumps geplante Zölle auf ins Land importierte Pharmazeutika einstellen. Dies ist eine Eilmeldung. Bitte aktualisieren Sie für Updates. Quelle: https://www.cnbc.com/2025/09/30/trump-pfizer-drug-price-agreement.html

Trump, Pfizer kündigen Vereinbarung zur Senkung der Medikamentenpreise für Medicaid an

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 23:33
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.8+4.05%
COM
COM$0.00629+1.56%
Union
U$0.006185-0.48%
Whiterock
WHITE$0.0001777+2.89%
Housecoin
HOUSE$0.004073+11.22%

US-Präsident Donald Trump spricht während einer Pressekonferenz im Roosevelt Room im Weißen Haus in Washington, D.C., USA, 12.05.2025.

Nathan Howard | Reuters

Präsident Donald Trump wird am Dienstag eine Vereinbarung mit Pfizer bekannt geben, um Medikamente freiwillig günstiger zu verkaufen, während seine Regierung darauf drängt, US-Arzneimittelpreise an günstigere Preise im Ausland zu koppeln.

Trump wird um 11:00 Uhr ET eine Vereinbarung zur Arzneimittelpreisgestaltung mit Pfizer bekannt geben, teilte ein Beamter des Weißen Hauses CNBCs Eamon Javers mit. Pfizer-CEO Albert Bourla wird anwesend sein, sagte der Beamte.

Die Vereinbarung beinhaltet vergünstigte Preise bei Medicaid und eine dreijährige Aussetzung geplanter Arzneimitteltarife, solange das Unternehmen Produktionsanlagen in den USA baut, teilte eine Quelle CNBCs Angelica Peebles mit.

Die Vereinbarung kommt, während Pfizer und 16 andere Arzneimittelhersteller Trumps Montagsfrist gegenüberstehen, Maßnahmen zur Senkung der Arzneimittelpreise zu ergreifen, wie in Briefen des Präsidenten dargelegt.

Pfizer reagierte nicht sofort auf eine Anfrage nach einem Kommentar. Die Washington Post berichtete am Dienstag zuerst über die Nachricht.

Die Aktien von Pfizer stiegen am Dienstag nach dem Bericht um mehr als 3%.

Trump unterzeichnete im Mai eine Durchführungsverordnung, die einen umstrittenen Plan wiederbelebte, die "Meistbegünstigungsnation"-Politik, die darauf abzielt, Arzneimittelkosten zu senken, indem die Preise einiger Medikamente in den USA an die deutlich niedrigeren im Ausland gekoppelt werden.

Die Vereinbarung kommt, während sich Arzneimittelhersteller auf Trumps geplante Zölle auf ins Land importierte Pharmazeutika einstellen.

Dies ist eine Eilmeldung. Bitte aktualisieren Sie für Updates.

Quelle: https://www.cnbc.com/2025/09/30/trump-pfizer-drug-price-agreement.html

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,126.05
$106,126.05$106,126.05

+2.28%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,647.17
$3,647.17$3,647.17

+3.74%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.08
$167.08$167.08

+2.79%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4045
$2.4045$2.4045

+3.82%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18167
$0.18167$0.18167

+2.01%