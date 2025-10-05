NYDIG: Trump-verbundenes World Liberty Financial benötigt bessere Attestierungsberichte für Stablecoin

Das Team hinter USD1, dem schnell wachsenden Stablecoin, der von dem mit der Trump-Familie verbundenen DeFi-Projekt World Liberty Financial gestartet wurde, ist laut NYDIG mit der Aktualisierung seiner monatlichen Attestierungsberichte in Verzug geraten, einer kritischen Transparenzmaßnahme für Investoren und Aufsichtsbehörden. Anfang Oktober stammt der aktuellste verfügbare Bericht aus dem Juli. Diese Verzögerung bringt USD1 aus dem Takt mit Konkurrenten wie Circles USDC, der Reservedaten bis August veröffentlichte, und Tether, der vierteljährlich berichtet, sagte Greg Cipolaro, Global Head of Research bei NYDIG, in einem Bericht. "Für ein Projekt vom Rang des USD1 sind aktuelle Attestierungen nicht verhandelbar", schrieb Cipolaro. CoinDesk hat BitGo und World Liberty Financial um eine Stellungnahme gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten. Die BitGo-Verbindung Während BitGo Trust die Verwahrung der Stablecoin-Reserven überwacht, hat der Emittent, BitGo Technologies, die Lücke in der Berichterstattung nicht erklärt. Der Ausfall ist angesichts des steigenden Profils von USD1 und eines Angebots von 2,7 Milliarden Dollar bemerkenswert, stellte er fest. Gleichzeitig deutet die Token-Verteilung von USD1 darauf hin, dass der Großteil seiner Zugkraft im Ausland liegt. NYDIG behauptet, dass seine Analyse der Top-Wallets zeigt, dass etwa 78% des Angebots in Adressen liegen, die mit ausländischen Börsen verbunden sind. Mit Blick auf die Zukunft könnte die Struktur von USD1 mit dem kommenden GENIUS-Gesetz in Konflikt geraten. Das Gesetz, das voraussichtlich Anfang 2027 in Kraft treten wird, beschränkt die Ausgabe von Stablecoins auf Tochtergesellschaften regulierter Banken oder staatlich qualifizierte Einrichtungen. NYDIG sagte auch, dass BitGo Technologies derzeit weder in die Kategorie der regulierten Banken noch in die der staatlich qualifizierten Einrichtungen zu passen scheint, was bedeutet, dass strukturelle Änderungen erforderlich sein könnten, schrieb Cipolaro. Das Team hinter USD1, dem schnell wachsenden Stablecoin, der von dem mit der Trump-Familie verbundenen DeFi-Projekt World Liberty Financial gestartet wurde, ist laut NYDIG mit der Aktualisierung seiner monatlichen Attestierungsberichte in Verzug geraten, einer kritischen Transparenzmaßnahme für Investoren und Aufsichtsbehörden. Anfang Oktober stammt der aktuellste verfügbare Bericht aus dem Juli. Diese Verzögerung bringt USD1 aus dem Takt mit Konkurrenten wie Circles USDC, der Reservedaten bis August veröffentlichte, und Tether, der vierteljährlich berichtet, sagte Greg Cipolaro, Global Head of Research bei NYDIG, in einem Bericht. "Für ein Projekt vom Rang des USD1 sind aktuelle Attestierungen nicht verhandelbar", schrieb Cipolaro. CoinDesk hat BitGo und World Liberty Financial um eine Stellungnahme gebeten, aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort erhalten. Die BitGo-Verbindung Während BitGo Trust die Verwahrung der Stablecoin-Reserven überwacht, hat der Emittent, BitGo Technologies, die Lücke in der Berichterstattung nicht erklärt. Der Ausfall ist angesichts des steigenden Profils von USD1 und eines Angebots von 2,7 Milliarden Dollar bemerkenswert, stellte er fest. Gleichzeitig deutet die Token-Verteilung von USD1 darauf hin, dass der Großteil seiner Zugkraft im Ausland liegt. NYDIG behauptet, dass seine Analyse der Top-Wallets zeigt, dass etwa 78% des Angebots in Adressen liegen, die mit ausländischen Börsen verbunden sind. Mit Blick auf die Zukunft könnte die Struktur von USD1 mit dem kommenden GENIUS-Gesetz in Konflikt geraten. Das Gesetz, das voraussichtlich Anfang 2027 in Kraft treten wird, beschränkt die Ausgabe von Stablecoins auf Tochtergesellschaften regulierter Banken oder staatlich qualifizierte Einrichtungen. NYDIG sagte auch, dass BitGo Technologies derzeit weder in die Kategorie der regulierten Banken noch in die der staatlich qualifizierten Einrichtungen zu passen scheint, was bedeutet, dass strukturelle Änderungen erforderlich sein könnten, schrieb Cipolaro.