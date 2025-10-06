BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDR USD1's neuester Attestierungsbericht stammt vom Juli, was Transparenzbedenken aufwirft. 78% des USD1-Angebots werden in Offshore-Adressen gehalten, die mit Börsen verbunden sind. USD1 könnte vor Herausforderungen mit den kommenden Stablecoin-Regeln des GENIUS Act stehen. BitGos Verzögerung bei der Berichterstattung wirft Fragen zur Reserve-Verwaltung von USD1 auf. Der Stablecoin USD1, eingeführt von World Liberty Financial, einem Projekt mit [...] Der Beitrag Trump-Linked USD1 Stablecoin Faces Scrutiny Over Delayed Attestation Reports erschien zuerst auf CoinCentral.TLDR USD1's neuester Attestierungsbericht stammt vom Juli, was Transparenzbedenken aufwirft. 78% des USD1-Angebots werden in Offshore-Adressen gehalten, die mit Börsen verbunden sind. USD1 könnte vor Herausforderungen mit den kommenden Stablecoin-Regeln des GENIUS Act stehen. BitGos Verzögerung bei der Berichterstattung wirft Fragen zur Reserve-Verwaltung von USD1 auf. Der Stablecoin USD1, eingeführt von World Liberty Financial, einem Projekt mit [...] Der Beitrag Trump-Linked USD1 Stablecoin Faces Scrutiny Over Delayed Attestation Reports erschien zuerst auf CoinCentral.

Mit Trump verbundener USD1 Stablecoin steht wegen verzögerter Attestationsberichte unter Beobachtung

Von: Coincentral
2025/10/06 03:13

TLDR

  • Der neueste Attestierungsbericht von USD1 stammt vom Juli, was Bedenken hinsichtlich der Transparenz aufwirft.
  • 78% des USD1-Angebots werden in Offshore-Adressen gehalten, die mit Börsen verbunden sind.
  • USD1 könnte mit den bevorstehenden Stablecoin-Regeln des GENIUS Act vor Herausforderungen stehen.
  • BitGos Verzögerung bei der Berichterstattung wirft Fragen zur Reserveverwaltung von USD1 auf.

Der Stablecoin USD1, der von World Liberty Financial, einem Projekt mit Verbindungen zur Trump-Familie, eingeführt wurde, steht wegen Verzögerungen bei seinen Attestierungsberichten unter Beobachtung. Laut NYDIG sind die Berichte, die für die Transparenz gegenüber Investoren und Aufsichtsbehörden unerlässlich sind, veraltet, wobei der neueste Bericht vom Juli stammt. Dies hat Bedenken hinsichtlich der Übereinstimmung des Projekts mit Branchenstandards aufgeworfen, da Konkurrenten wie USDC und Tether aktuellere Berichtszeitpläne eingehalten haben.

Attestierungsverzögerungen wecken Bedenken für USD1

Das Team hinter USD1 wurde dafür kritisiert, dass es keine rechtzeitigen Updates zu seinen monatlichen Attestierungsberichten liefert. Diese Berichte sind ein wesentlicher Bestandteil für die Aufrechterhaltung des Vertrauens sowohl bei Investoren als auch bei Aufsichtsbehörden.

Stand Oktober 2025 wurde der neueste Bericht von USD1 im Juli veröffentlicht, was deutlich hinter den Zeitplänen von Wettbewerbern wie Circle's USDC und Tether zurückliegt. USDC beispielsweise hatte seine Reservedaten für August zum Zeitpunkt dieses Berichts bereits verfügbar.

Greg Cipolaro, Global Head of Research bei NYDIG, betonte die Bedeutung aktueller Attestierungen für ein Projekt vom Umfang von USD1. "Für ein Projekt vom Format von USD1 sind aktuelle Attestierungen nicht verhandelbar", erklärte er. Die Verzögerung bei der Berichterstattung könnte auf Probleme mit der Transparenz hindeuten und in naher Zukunft zu weiterer Prüfung durch Investoren und Aufsichtsbehörden führen.

BitGos Rolle und Verwahrung der USD1-Reserven

BitGo, das Unternehmen, das für die Verwahrung der USD1-Reserven verantwortlich ist, hat keine klare Erklärung für die Verzögerung der Attestierungsberichte des Stablecoins geliefert. Dies ist angesichts des schnellen Wachstums von USD1 mit einem Gesamtangebot von 2,7 Milliarden Dollar besorgniserregend. Trotz dieses Wachstums könnte der Mangel an rechtzeitiger Berichterstattung das Vertrauen in die Stabilität und die Zukunftsaussichten des Projekts beeinträchtigen. BitGo Trust überwacht die Speicherung und Verwaltung der Reserven, aber weder von BitGo noch von World Liberty Financial wurde eine offizielle Antwort zu diesem Problem erhalten.

Während BitGos Beteiligung an der Verwahrung von USD1 entscheidend ist, wirft die Verzögerung bei der regelmäßigen Berichterstattung Fragen zu den internen Prozessen des Unternehmens auf. Transparenz gilt als einer der Schlüsselfaktoren für die Gewährleistung der Glaubwürdigkeit und Sicherheit von Stablecoins, und jede Lücke in dieser Hinsicht kann das Vertrauen der Investoren untergraben.

Offshore-Verteilung und regulatorische Risiken

Die Situation wird durch die Verteilung von USD1 weiter verkompliziert. Laut der Analyse von NYDIG werden etwa 78% des USD1-Angebots in Adressen gehalten, die mit ausländischen Börsen verbunden sind. Dies deutet darauf hin, dass ein großer Teil der Nutzung und Zirkulation des Stablecoins außerhalb der Vereinigten Staaten stattfindet, was Herausforderungen für die regulatorische Aufsicht und Compliance schaffen könnte.

Diese Offshore-Verteilung könnte auch potenzielle Probleme mit dem bevorstehenden GENIUS Act schaffen, der darauf abzielt, die Ausgabe von Stablecoins zu regulieren. Das Gesetz, das voraussichtlich bis 2027 in Kraft treten wird, wird die Ausgabe von Stablecoins auf Tochtergesellschaften regulierter Banken oder staatlich qualifizierte Einrichtungen beschränken. Da BitGo Technologies, das USD1 ausgibt, diese Kriterien nicht erfüllt, müsste es möglicherweise strukturelle Änderungen vornehmen, um sich an zukünftige regulatorische Anforderungen anzupassen.

Regulatorische Unsicherheit und zukünftige Anpassungen

Da sich die regulatorische Landschaft für Stablecoins weiter entwickelt, könnte die Zukunft von USD1 davon abhängen, wie es sich an den kommenden GENIUS Act und andere Vorschriften anpasst. Es wird erwartet, dass das Gesetz strengere Richtlinien für Stablecoin-Emittenten vorschreibt, was es für USD1 notwendig macht, bestimmte Kriterien zu erfüllen, wenn es sein Wachstum fortsetzen will.

Wenn USD1 die kommenden Vorschriften nicht einhält, könnte es Schwierigkeiten haben, seine Marktposition zu behaupten. Diese potenziellen Änderungen im regulatorischen Rahmen könnten zu erheblichen Anpassungen für das Projekt führen, insbesondere in Bezug auf seine Governance und Struktur. Derzeit bleibt abzuwarten, wie das Projekt diese Probleme angehen wird und ob es in der Lage sein wird, die vom GENIUS Act festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

Der Beitrag Trump-verbundener USD1 Stablecoin steht wegen verzögerter Attestierungsberichte unter Beobachtung erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Da sich der Markt auf eine weitere Preisexplosion vorbereitet, die für den Eintritt ins Jahr 2026 erwartet wird, konzentrieren sich Investoren nicht mehr nur auf den Hype eines Projekts, sondern auf nachhaltige Projekte mit greifbarer Anwendbarkeit und Wert in der heutigen Welt. Und genau deshalb ist Mutuum Finance (MUTM), das für nur 0,035 $ erhältlich ist, [...]
BitShiba
SHIBA$0.000000000503-0.78%
SHIBAINU
SHIB$0.000010018+1.43%
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00
Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Der Kryptowährungsmarkt wird diese Woche bedeutende Entwicklungen bei zahlreichen Altcoins sehen. Hier ist, worauf Sie achten sollten. Weiterlesen: Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden
SphereX
HERE$0.000119--%
Teilen
Coinstats2025/11/10 04:48
Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Der DeFi-Markt entwickelt sich rasant weiter, während Investoren nach Projekten suchen, die Blockchain mit greifbaren Vermögenswerten verbinden, wie es RentStac (RNS) tut. Diese Krypto ist ins Rampenlicht gerückt, indem sie dezentralisierte Finanzen mit Immobilieneinkommen verbindet und Nutzern eine strukturierte und transparente Möglichkeit bietet, an immobiliengestützter Rendite über die Blockchain teilzunehmen. Laut verifizierten Daten, die [...]
DeFi
DEFI$0.0008+0.12%
FINANCE
FINANCE$0.0003792+17.65%
RealLink
REAL$0.06958+5.20%
Teilen
Cryptopolitan2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Diese $0,035 Krypto übertrifft Shiba Inu (SHIB) in Nützlichkeit, deshalb ist sie ein Muss-Kauf im 4. Quartal 2025

Diese müssen bei Altcoins in der neuen Woche verfolgt werden

Wie RentStac (RNS) DeFi transformiert und neue Millionäre schafft

Datenschutz-Coins entfachen: Zcash, Monero und andere schießen in die Höhe, während Investoren anonymitätsgetriebene Technologie verfolgen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$105,476.57
$105,476.57$105,476.57

+1.65%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,595.90
$3,595.90$3,595.90

+2.28%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$165.72
$165.72$165.72

+1.96%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3817
$2.3817$2.3817

+2.83%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18029
$0.18029$0.18029

+1.24%