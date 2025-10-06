Mit Trump verbundener USD1 Stablecoin steht wegen verzögerter Attestationsberichte unter Beobachtung

TLDR

Der neueste Attestierungsbericht von USD1 stammt vom Juli, was Bedenken hinsichtlich der Transparenz aufwirft.

78% des USD1-Angebots werden in Offshore-Adressen gehalten, die mit Börsen verbunden sind.

USD1 könnte mit den bevorstehenden Stablecoin-Regeln des GENIUS Act vor Herausforderungen stehen.

BitGos Verzögerung bei der Berichterstattung wirft Fragen zur Reserveverwaltung von USD1 auf.

Der Stablecoin USD1, der von World Liberty Financial, einem Projekt mit Verbindungen zur Trump-Familie, eingeführt wurde, steht wegen Verzögerungen bei seinen Attestierungsberichten unter Beobachtung. Laut NYDIG sind die Berichte, die für die Transparenz gegenüber Investoren und Aufsichtsbehörden unerlässlich sind, veraltet, wobei der neueste Bericht vom Juli stammt. Dies hat Bedenken hinsichtlich der Übereinstimmung des Projekts mit Branchenstandards aufgeworfen, da Konkurrenten wie USDC und Tether aktuellere Berichtszeitpläne eingehalten haben.

Attestierungsverzögerungen wecken Bedenken für USD1

Das Team hinter USD1 wurde dafür kritisiert, dass es keine rechtzeitigen Updates zu seinen monatlichen Attestierungsberichten liefert. Diese Berichte sind ein wesentlicher Bestandteil für die Aufrechterhaltung des Vertrauens sowohl bei Investoren als auch bei Aufsichtsbehörden.

Stand Oktober 2025 wurde der neueste Bericht von USD1 im Juli veröffentlicht, was deutlich hinter den Zeitplänen von Wettbewerbern wie Circle's USDC und Tether zurückliegt. USDC beispielsweise hatte seine Reservedaten für August zum Zeitpunkt dieses Berichts bereits verfügbar.

Greg Cipolaro, Global Head of Research bei NYDIG, betonte die Bedeutung aktueller Attestierungen für ein Projekt vom Umfang von USD1. "Für ein Projekt vom Format von USD1 sind aktuelle Attestierungen nicht verhandelbar", erklärte er. Die Verzögerung bei der Berichterstattung könnte auf Probleme mit der Transparenz hindeuten und in naher Zukunft zu weiterer Prüfung durch Investoren und Aufsichtsbehörden führen.

BitGos Rolle und Verwahrung der USD1-Reserven

BitGo, das Unternehmen, das für die Verwahrung der USD1-Reserven verantwortlich ist, hat keine klare Erklärung für die Verzögerung der Attestierungsberichte des Stablecoins geliefert. Dies ist angesichts des schnellen Wachstums von USD1 mit einem Gesamtangebot von 2,7 Milliarden Dollar besorgniserregend. Trotz dieses Wachstums könnte der Mangel an rechtzeitiger Berichterstattung das Vertrauen in die Stabilität und die Zukunftsaussichten des Projekts beeinträchtigen. BitGo Trust überwacht die Speicherung und Verwaltung der Reserven, aber weder von BitGo noch von World Liberty Financial wurde eine offizielle Antwort zu diesem Problem erhalten.

Während BitGos Beteiligung an der Verwahrung von USD1 entscheidend ist, wirft die Verzögerung bei der regelmäßigen Berichterstattung Fragen zu den internen Prozessen des Unternehmens auf. Transparenz gilt als einer der Schlüsselfaktoren für die Gewährleistung der Glaubwürdigkeit und Sicherheit von Stablecoins, und jede Lücke in dieser Hinsicht kann das Vertrauen der Investoren untergraben.

Offshore-Verteilung und regulatorische Risiken

Die Situation wird durch die Verteilung von USD1 weiter verkompliziert. Laut der Analyse von NYDIG werden etwa 78% des USD1-Angebots in Adressen gehalten, die mit ausländischen Börsen verbunden sind. Dies deutet darauf hin, dass ein großer Teil der Nutzung und Zirkulation des Stablecoins außerhalb der Vereinigten Staaten stattfindet, was Herausforderungen für die regulatorische Aufsicht und Compliance schaffen könnte.

Diese Offshore-Verteilung könnte auch potenzielle Probleme mit dem bevorstehenden GENIUS Act schaffen, der darauf abzielt, die Ausgabe von Stablecoins zu regulieren. Das Gesetz, das voraussichtlich bis 2027 in Kraft treten wird, wird die Ausgabe von Stablecoins auf Tochtergesellschaften regulierter Banken oder staatlich qualifizierte Einrichtungen beschränken. Da BitGo Technologies, das USD1 ausgibt, diese Kriterien nicht erfüllt, müsste es möglicherweise strukturelle Änderungen vornehmen, um sich an zukünftige regulatorische Anforderungen anzupassen.

Regulatorische Unsicherheit und zukünftige Anpassungen

Da sich die regulatorische Landschaft für Stablecoins weiter entwickelt, könnte die Zukunft von USD1 davon abhängen, wie es sich an den kommenden GENIUS Act und andere Vorschriften anpasst. Es wird erwartet, dass das Gesetz strengere Richtlinien für Stablecoin-Emittenten vorschreibt, was es für USD1 notwendig macht, bestimmte Kriterien zu erfüllen, wenn es sein Wachstum fortsetzen will.

Wenn USD1 die kommenden Vorschriften nicht einhält, könnte es Schwierigkeiten haben, seine Marktposition zu behaupten. Diese potenziellen Änderungen im regulatorischen Rahmen könnten zu erheblichen Anpassungen für das Projekt führen, insbesondere in Bezug auf seine Governance und Struktur. Derzeit bleibt abzuwarten, wie das Projekt diese Probleme angehen wird und ob es in der Lage sein wird, die vom GENIUS Act festgelegten Anforderungen zu erfüllen.

