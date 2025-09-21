Händler testen ChatGPT für Bitcoin-Preisprognosen

ChatGPT spiegelt wichtige Bitcoin-Niveaus wider, wenn es mit RSI, MACD und MVRV-Indikatoren gefüttert wird

Händler testen ChatGPT für BTC-Prognosen, bemerken aber Grenzen ohne On-Chain Daten

KI-gesteuert zeigt Potenzial als Desk-Tool, wenn es mit menschlichem Markturteil kombiniert wird

Händler haben begonnen, eine neue Frage am Schreibtisch zu testen: Kann ChatGPT Bitcoins nächsten Schritt vorhersagen? Das Modell scannt keine Blockchains und verfolgt keine Whale-Wallets. Aber wenn es mit übersichtlichen Charts und starken Indikatoren kombiniert wird, kann es relevante Niveaus widerspiegeln.

Wie kann ChatGPT Bitcoins nächsten Schritt vorhersagen?

GPT-5 mit umfangreichen Daten und Expertenanalysen füttern

Die Ergebnisse hängen von der Qualität der Eingabe ab. Spärliche Eingabeaufforderungen liefern breite Antworten. Detaillierte Feeds, d.h. RSI, MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz), MVRV-Verhältnisse, erzeugen präzisere Prognosen.

Ein Beispiel dafür ist der Analyst Ali Martinez, der prognostizierte, dass Bitcoin bei 115.400 $ bleiben muss, um einen Rutsch in Richtung 93.600 $ zu vermeiden. Als dieses Diagramm durch ChatGPT lief, kamen die gleichen Niveaus zurück.

Als ChatGPTs GPT-5-Modell mit einem anderen Diagramm und einem neuen Parameter für Fundamentaldaten gefüttert wurde, tauchte eine andere Preisvorhersage auf.

Wir erstellten dann ein Szenario, in dem wir MVRV entfernten und nur RSI und MACD übrig ließen, und die Tendenz verschob sich in Richtung bärisch, was auf eine schwächere Dynamik hindeutete.

Händler setzen es ein

Auf X fütterte der Händler primedealer das Modell mit einem Einminuten-BTC-Chart mit gestapelten gleitenden Durchschnitten.

Interessanterweise lieferte ChatGPT dem Händler eine Vorhersage, dass der BTC-Preis mehr bärische Stimmung als Bullishness aufweist.

Die von uns getesteten Szenarien zeigen, dass ChatGPT keine Signale erfindet; es strukturiert die Signale, mit denen es gefüttert wird, und spiegelt die Logik des Analysten wider.

Die Grenzen bleiben klar

ChatGPT kann nicht auf rohe Blockchain-Flows, Liquidations-Heatmaps oder Live-Orderbücher zugreifen. Deshalb wird es Glassnode, Santiment oder CryptoQuant nicht ersetzen. Es funktioniert am besten als Syntheseschicht, um schnelle, strukturierte Ausgaben aus den ihm übergebenen Daten zu erzeugen.

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin hat genau für ein solches Modell plädiert; eine KI, die mit menschlicher Aufsicht unterstützt und die Prognosen auf dem Boden hält.

Jenseits von Bitcoin: Fallstudien

Analysten erweitern bereits Tests auf andere Assets. Zum Beispiel forderte Rob Cunningham, ein bekannter Krypto-Analyst, ChatGPT auf, Anfang dieses Monats eine XRP-Preisvorhersage zu erstellen.

Bemerkenswert ist, dass Cunningham ChatGPT aufforderte, sich ausschließlich auf einen potenziellen Geldzufluss von 17 Milliarden Dollar zu XRP über die kommenden börsengehandelten Fonds zu verlassen. Interessanterweise erstellte ChatGPT eine detaillierte XRP-Preisvorhersage, bestehend aus potenziellem Hoch, Durchschnitt und Tief.

Daher ist es möglich, durch ChatGPT gut informierte Bitcoin-Preisvorhersagen zu erhalten. Es ist jedoch ratsam, die generative KI mit den richtigen Daten in den Prompts zu füttern, um die genaueste Vorhersage zu erhalten.

