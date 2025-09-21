Händler testen ChatGPT für Bitcoin-Preisprognosen

BörseDEX+
Der Beitrag "Händler testen ChatGPT für Bitcoin-Preisvorhersagen" erschien auf BitcoinEthereumNews.com. ChatGPT spiegelt wichtige Bitcoin-Kursniveaus wider, wenn es mit RSI, MACD und MVRV-Indikatoren gefüttert wird. Händler testen ChatGPT für BTC-Prognosen, bemerken aber Grenzen ohne On-Chain Daten. KI zeigt Potenzial als Desk-Tool, wenn es mit menschlichem Markturteil kombiniert wird. Händler haben begonnen, eine neue Frage am Desk zu testen: Kann ChatGPT Bitcoins nächsten Kursschritt vorhersagen? Das Modell scannt keine Blockchains und verfolgt keine Whale-Wallets. Aber in Kombination mit übersichtlichen Charts und starken Indikatoren kann es relevante Kursniveaus wiedergeben. Wie kann ChatGPT Bitcoins nächsten Schritt vorhersagen? GPT-5 mit umfangreichen Daten und Expertenanalysen füttern Die Ergebnisse hängen von der Qualität der Eingabe ab. Spärliche Prompts liefern allgemeine Antworten. Detaillierte Feeds, d.h. RSI, MACD, MVRV-Verhältnisse, erzeugen präzisere Prognosen. Ein Beispiel ist der Analyst Ali Martinez, der prognostizierte, dass Bitcoin $115.400 halten muss, um einen Rückgang auf $93.600 zu vermeiden. Als dieser Chart durch ChatGPT lief, kamen dieselben Kursniveaus zurück. Als ChatGPTs GPT-5-Modell mit einem anderen Chart und einem neuen Parameter für Fundamentaldaten gefüttert wurde, erschien eine andere Vorhersage. Wir erstellten dann ein Szenario, in dem wir MVRV entfernten und nur RSI und MACD beibehielten, und die Tendenz verschob sich bärisch, was auf eine schwächere Dynamik hindeutete. Händler setzen es ein Auf X lud der Händler primedealer einen Einminuten-BTC-Chart mit gestapelten gleitenden Durchschnitten in das Modell. Interessanterweise lieferte ChatGPT dem Händler eine Vorhersage, dass der BTC-Preis mehr bärische Stimmung als Bullishness aufweist. ChatGPT gefragt, ob es einen 1-Minuten-Chart analysieren und die Bedingungen melden könnte... tatsächlich ziemlich beeindruckend. Ich könnte anfangen, dies zu verwenden, um die Stimmung auf höheren Zeitrahmen-Charts zu überprüfen, wenn der Markt unklar erscheint. $BTC pic.twitter.com/MN8RhcFAen — primedealer (@primedealer) 19.09.2025 Die von uns getesteten Szenarien zeigen, dass ChatGPT keine Signale erfindet; es strukturiert die Signale, mit denen es gefüttert wird, und spiegelt die Logik des Analysten wider. Die Grenzen bleiben klar ChatGPT kann nicht auf rohe Blockchain...

Händler testen ChatGPT für Bitcoin-Preisprognosen

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 02:08
  • ChatGPT spiegelt wichtige Bitcoin-Niveaus wider, wenn es mit RSI, MACD und MVRV-Indikatoren gefüttert wird
  • Händler testen ChatGPT für BTC-Prognosen, bemerken aber Grenzen ohne On-Chain Daten
  • KI-gesteuert zeigt Potenzial als Desk-Tool, wenn es mit menschlichem Markturteil kombiniert wird

Händler haben begonnen, eine neue Frage am Schreibtisch zu testen: Kann ChatGPT Bitcoins nächsten Schritt vorhersagen? Das Modell scannt keine Blockchains und verfolgt keine Whale-Wallets. Aber wenn es mit übersichtlichen Charts und starken Indikatoren kombiniert wird, kann es relevante Niveaus widerspiegeln.

Wie kann ChatGPT Bitcoins nächsten Schritt vorhersagen?

GPT-5 mit umfangreichen Daten und Expertenanalysen füttern

Die Ergebnisse hängen von der Qualität der Eingabe ab. Spärliche Eingabeaufforderungen liefern breite Antworten. Detaillierte Feeds, d.h. RSI, MACD (Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz), MVRV-Verhältnisse, erzeugen präzisere Prognosen.

Ein Beispiel dafür ist der Analyst Ali Martinez, der prognostizierte, dass Bitcoin bei 115.400 $ bleiben muss, um einen Rutsch in Richtung 93.600 $ zu vermeiden. Als dieses Diagramm durch ChatGPT lief, kamen die gleichen Niveaus zurück.

Als ChatGPTs GPT-5-Modell mit einem anderen Diagramm und einem neuen Parameter für Fundamentaldaten gefüttert wurde, tauchte eine andere Preisvorhersage auf. 

Wir erstellten dann ein Szenario, in dem wir MVRV entfernten und nur RSI und MACD übrig ließen, und die Tendenz verschob sich in Richtung bärisch, was auf eine schwächere Dynamik hindeutete. 

Händler setzen es ein

Auf X fütterte der Händler primedealer das Modell mit einem Einminuten-BTC-Chart mit gestapelten gleitenden Durchschnitten. 

Interessanterweise lieferte ChatGPT dem Händler eine Vorhersage, dass der BTC-Preis mehr bärische Stimmung als Bullishness aufweist.

Die von uns getesteten Szenarien zeigen, dass ChatGPT keine Signale erfindet; es strukturiert die Signale, mit denen es gefüttert wird, und spiegelt die Logik des Analysten wider.

Die Grenzen bleiben klar

ChatGPT kann nicht auf rohe Blockchain-Flows, Liquidations-Heatmaps oder Live-Orderbücher zugreifen. Deshalb wird es Glassnode, Santiment oder CryptoQuant nicht ersetzen. Es funktioniert am besten als Syntheseschicht, um schnelle, strukturierte Ausgaben aus den ihm übergebenen Daten zu erzeugen.

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin hat genau für ein solches Modell plädiert; eine KI, die mit menschlicher Aufsicht unterstützt und die Prognosen auf dem Boden hält.

Verwandt: Buterin lehnt KI-gesteuerte Governance ab, fördert "Info Finance" mit menschlicher Überprüfung

Jenseits von Bitcoin: Fallstudien

Analysten erweitern bereits Tests auf andere Assets. Zum Beispiel forderte Rob Cunningham, ein bekannter Krypto-Analyst, ChatGPT auf, Anfang dieses Monats eine XRP-Preisvorhersage zu erstellen. 

Bemerkenswert ist, dass Cunningham ChatGPT aufforderte, sich ausschließlich auf einen potenziellen Geldzufluss von 17 Milliarden Dollar zu XRP über die kommenden börsengehandelten Fonds zu verlassen. Interessanterweise erstellte ChatGPT eine detaillierte XRP-Preisvorhersage, bestehend aus potenziellem Hoch, Durchschnitt und Tief. 

Daher ist es möglich, durch ChatGPT gut informierte Bitcoin-Preisvorhersagen zu erhalten. Es ist jedoch ratsam, die generative KI mit den richtigen Daten in den Prompts zu füttern, um die genaueste Vorhersage zu erhalten.

Verwandt: XRP-Preisziele von ChatGPT basierend auf einem ETF-Flow von 17 Mrd. $ und FOMO Emotionen in 12 Monaten

Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel präsentierten Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Der Artikel stellt keine Finanzberatung oder Beratung jeglicher Art dar. Coin Edition ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch die Nutzung von Inhalten, Produkten oder Dienstleistungen entstehen. Den Lesern wird empfohlen, Vorsicht walten zu lassen, bevor sie Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Unternehmen ergreifen.

Quelle: https://coinedition.com/can-chatgpt-predict-bitcoins-next-move-traders-find-out-putting-ai-to-the-test/

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

