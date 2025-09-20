Händler geben Shiba Inu-Prognosen auf und schwenken auf das 100-fache Gewinnpotenzial des Pepeto-Vorverkaufs um

GESPONSERTER BEITRAG*

Der Markt erwacht wieder zum Leben. Nach einer längeren Flaute kehren grüne Kerzen zurück und erinnern Händler daran, warum sie ursprünglich in Krypto eingestiegen sind: große Bewegungen und lebensverändernde Gewinne. Doch für die Shiba Inu Preisvorhersage für 2025 ist die Frage einfach: Sind die Legenden noch der richtige Weg oder ist es Zeit, neues Terrain zu erkunden?

Derzeit scheint Shiba Inu (SHIB) an Schwung zu verlieren, und dieser Abwärtstrend ist bei vielen etablierten Namen deutlich zu erkennen, die einst den gesamten Zyklus getragen haben - seitwärts gerichteter Markt, schwächere Impulse und nachlassende Dynamik. Deshalb kreist jede ernsthafte Diskussion über die Shiba Inu Preisvorhersage um dieselbe Kernidee: Wenn die alten Giganten nicht vorauseilen, beginnt der nächste Lauf oft früher, wenn die Preise winzig sind und die Wachstumsbahn lang ist.

Hier kommen Vorverkäufe ins Spiel. Hier gehen Investoren hin, wenn sie Raum für Expansion wollen, nicht nur Überbleibsel. Und ein Vorverkauf stiehlt weiterhin die Schlagzeilen: Pepeto (PEPETO). Es verbindet eine starke Community-Kultur mit echtem Nutzen und beginnt mit einem Preis, der für asymmetrische Gewinne konzipiert ist. In diesem Artikel werden wir untersuchen, wie Shiba Inu heute abschneidet und warum Pepeto weiterhin ein Magnet für Aufmerksamkeit bleibt, als eine Münze mit dem Potenzial für große Renditen, bevor die Schlagzeilen aufholen.

Shiba Preisvorhersage

Erinnern Sie sich, wie es sich anfühlte, als Shiba Inu zum ersten Mal explodierte? Kleine Käufe verwandelten sich in überdimensionale Erfolgsgeschichten. Bildschirme wurden mit Screenshots überflutet, Freunde schrieben Freunden, und jedes neue Hoch zog die nächste Menge an. Es war elektrisierend - echtes Vermögen in Wochen. Aber Märkte entwickeln sich weiter. Der Handel, der einst offensichtlich schien, wirkt jetzt überfüllt, langsamer und weniger aufregend. Wenn Sie nach dem nächsten großen Schritt suchen, fragen Sie sich: Ist SHIB noch die richtige Wahl, oder ist das große Aufwärtspotenzial bereits vorbei?

Heute bewegt sich Shiba Inu (SHIB) nahe der kurzfristigen Unterstützung, mit Widerstand knapp darüber. Das Handelsvolumen ist gedämpft und die Auftragsbücher sind dünn. Ein Anstieg des tatsächlichen Kaufvolumens könnte den Preis stabilisieren - starker Verkaufsdruck könnte niedrigere Niveaus testen. Für einen frischen Ausbruch behalten Händler Exchange-Zuflüsse, Whale-Wallets und steigende On-Chain-Prozess als frühe Signale im Auge. Kurz gesagt: Die Shiba Inu Preisvorhersage scheint ausgewogen, aber sie braucht Volumen und das schnell, um den nächsten Anstieg zu entfachen.

Die Gegenwindfaktoren sind strukturell. Trotz der Verbrennung von etwa 410T SHIB durch Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin im Mai 2021 bleibt das aktuelle Umlaufangebot bei etwa 590T. Das Erreichen eines Ziels von 0,01 $ würde eine Bewertung von fast 5,9 Billionen $ bedeuten - eine steile Herausforderung. Die On-Chain-Aktivität hat nachgelassen, wobei die Shibarium-Transaktionen von 4,62 Millionen (27.07.2025) auf etwa 624.140 (25.08.2025) gesunken sind, was auf eine geringere Nutzung hindeutet. Der Besitz ist stark konzentriert, wobei die Top-Ten-Wallets etwa 62% des Angebots halten - ein Ungleichgewicht, das eine breitere Beteiligung dämpfen kann.

Deshalb suchen viele frühe Unterstützer von Shiba Inu jetzt anderswo nach asymmetrischen Setups - Projekten mit niedrigen Einstiegspreisen und langfristigen Wachstumspfaden. Pepeto ist ein solcher starker Kandidat. Schauen wir genauer, warum Investoren sich heute von SHIB und anderen Vorverkäufen zu Pepeto hinwenden.

Quelle: TradingView / CoinMarketCap

Warum Händler von Shiba Inu zu Pepeto wechseln

Stellen Sie sich die Geschichte vor, die Sie später erzählen werden: Als die Krypto-Märkte wieder erwachten, haben Sie den Moment ergriffen, die richtige Münze ausgewählt und schnell gehandelt. Deshalb machen viele kluge Investoren jetzt Schritte - sie wollen nicht die Chance verpassen, der nächste Millionärs-Token zu sein. Das Projekt, das auf dem besten Weg ist, diese Bühne zu werden, bei der Sie wirklich nicht das Boot verpassen sollten, ist Pepeto, das sich derzeit in seiner Vor-Auflistung, im Vorverkauf und in der Community-Aufbauphase befindet. Mit einem winzigen Einstiegspreis und einer langen Startbahn voraus ist dies, wo Smart-Money früh fließt.

Pepeto kopiert nicht Shiba Inu; es verbessert den Bauplan. Auf Ethereum aufgebaut, nutzt es tiefe Liquidität und verbindet Kultur mit leistungsstarken Tools: eine Null-Gebühren Spot-Handel für schnelle Trades, eine Cross-Chain Brücke für nahtlosen Werttransfer und Staking-Belohnungen mit 227% APY, die frühe Gläubige belohnen. Jede Transaktion beinhaltet den PEPETO-Token und verwandelt echte Nutzung in stetige Nachfrage anstelle von Hype. Meme-Zyklen sind jetzt schneller als je zuvor, mit Frosch-Coins, Pepe-Klonen und mehr, aber nur wenige Projekte kombinieren Hype mit tatsächlichem Nutzen - und Pepeto zielt darauf ab, diese Spur zu besitzen.

Der Vorverkauf hat bereits über 6,7 Millionen Dollar eingebracht, weil Unterstützer mehr als nur ein Meme sehen - sie sehen eine 100×-Chance bei 0,000000153 $, bevor große Listings die Fundamentaldaten neu bewerten. Sie müssen nicht alles einsetzen, aber wenn Sie es ignorieren, entscheiden Sie sich dafür, von der Seitenlinie aus zuzusehen, während andere den nächsten "Ich hätte kaufen sollen"-Thread schreiben.

Fazit

Pepeto (PEPETO) etabliert sich schnell als die beste Krypto zum Kauf. Während Bonk ein starker Konkurrent auf Solana bleibt und weiterhin relevant bleiben wird, machen seine Größe und sein auf Airdrops fokussierter Ansatz einen weiteren massiven 50×- oder 100×-Anstieg unwahrscheinlich.

Pepeto kombiniert authentische Meme-Kultur mit echter täglicher Nutzung - bietet einen gebührenfreien Swap, eine native Cross-Chain Brücke, transparente Tokenomics und Staking-Belohnungen mit 227% APY - alles zu einem Einstiegspunkt weit unter 1 $.

Wenn Sie auf echtes Aufwärtspotenzial abzielen, ist jetzt der perfekte Moment, um in Pepeto einzusteigen, während sein Vorverkauf noch läuft und die Preise niedrig sind. Frühe Unterstützer positionieren sich für den nächsten Bullenmarkt und die Chance, lebensverändernde Gewinne zu sichern - verpassen Sie nicht Ihre Chance. Solche Gelegenheiten sind selten, und sie kommen fast nie zweimal.

