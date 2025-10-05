Händler Eugene: Sobald Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht, wird es eine neue "Obergrenze" im Markt eröffnen Von: PANews 2025/10/05 10:54 Teilen

PANews berichtete am 05.10., dass der Händler Eugene Ng Ah Sio auf seinem persönlichen Kanal sagte: "Sobald BTC ein neues Allzeithoch erreicht, werden alle Grenzen gesprengt - egal ob du ein eingefleischter Bulle bist oder nicht, wenn du im 'Einfach-Modus' weitermachen willst, musst du dieses Signal sehen."