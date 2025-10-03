Der Vorverkaufszyklus 2025 ist voll von Wettbewerbern. Von Meme-getriebenem Hype bis hin zu Netzwerken, die langfristige Skalierbarkeit versprechen, konkurrieren neue Projekte um Aufmerksamkeit. Doch in einem Markt, der Lieferung über Lärm belohnt, beweisen die Namen mit ernsthafter Zugkraft, dass ihre Designs der Nachfrage standhalten können.

Diese Liste betrachtet 4 führende Vorverkäufe, beginnend mit BlockDAG. Mit einem zeitlich begrenzten Einstieg von $0,0015 und einem lukrativen Live-Testnet beweist das BlockDAG-Team Zugkraft noch vor dem eigentlichen Start.

1. BlockDAG (BDAG): Awakening Testnet zeigt, was Ethereum verpasst hat

BlockDAG steht als der am höchsten finanzierte Vorverkauf des Jahres, und die Gründe sind klar. Sein Modell verbindet die Skalierbarkeit des Directed Acyclic Graph (DAG) mit der Proof-of-Work (PoW) Sicherheit. Während viele Blockchains sich entweder für Transaktionsgeschwindigkeit oder starke Validierung entscheiden, verwendet BlockDAG ein geschichtetes System, das parallele Verarbeitung unterstützt und gleichzeitig Verifizierungsstandards aufrechterhält. Das Setup sieht aus wie die Version von Ethereum 3.0, die nie erschienen ist, aber ohne Engpässe.

Was es hervorhebt, ist, dass es bereits live ist. Das Awakening Testnet läuft, komplett mit einem Blockchain Explorer, Miner-Dashboard und der X1 Mobile Mining-App, die jetzt täglich von über 3 Millionen Menschen genutzt wird. Bis heute hat BlockDAG fast $420 Millionen eingesammelt und 26,5 Milliarden Coins verkauft, wobei der Einstiegspreis immer noch bei $0,0015 liegt.

Neben diesen Zahlen wurden 20.000 Hardware-Miner weltweit verschickt, was beweist, dass die Adoption nicht nur digital ist. Für diejenigen, die fragen, welche Top-Vorverkaufs-Krypto im aktuellen Quartal zu kaufen ist, ist BlockDAG (BDAG) fest Teil der Diskussion.

2. Little Pepe: Meme-Popularität ohne Fortschritt

Little Pepe wird als das nächste virale Meme-Projekt angepriesen, das Humor mit Stakeholder-Funktionen mischt, um das Halten zu fördern. Sein Branding ist kühn, und die Memes zirkulieren weiterhin weit. Doch wenn es um echte Entwicklung geht, entspricht der Output nicht der Aufmerksamkeit, die es erhalten hat.

Das Whitepaper hebt "Community-Kultur" und Staking-Mechanismen hervor, aber es gibt keine bestätigten Produkte, Audits oder Zeitpläne. Es gibt kein Testnet oder Explorer, mit dem man interagieren kann. Das in ihren Updates gezeigte Staking-Dashboard ist noch in der Pre-Alpha-Phase, ohne angekündigtes Startdatum. Für diejenigen, die nur Humor suchen, könnte Little Pepe diese Rolle erfüllen. Aber für jeden, der nach der Top-Vorverkaufs-Krypto zum Kaufen sucht, wo funktionierende Produkte und nutzbare Tools wichtig sind, fällt es weit zurück.

3. Maxi Doge: Hype online, aber schwache technische Grundlage

Maxi Doge hat 2025 eine bemerkenswerte Anhängerschaft aufgebaut, verstärkt durch Meme-Aktivitäten, Telegram-Gruppen und Influencer-Promotions. Sein Vorverkauf erlebte Aufmerksamkeitsschübe im April und Mai, verbunden mit viralen X (ehemals Twitter) Threads. Dennoch erscheint bei näherer Betrachtung die technische Grundlage unklar.

Die verfügbare Dokumentation ist dünn. Es gibt keine öffentlichen funktionierenden Demos oder Code-Repositories, und wichtige Fragen zu Struktur und Nachhaltigkeit bleiben unbeantwortet. Es gibt keinen Explorer, kein Testnet und keine Miner-Aktivität, um Fortschritte zu zeigen.

Maxi Doge könnte durch soziale Kampagnen vorübergehende Zugkraft gewinnen, aber ohne sichtbare technische Lieferung ist es schwierig, es als eine der Top-Vorverkaufs-Kryptos zum Kaufen zu betrachten, besonders im Vergleich zu BlockDAG, das bereits funktionierende Infrastruktur und messbare Skalierung zeigt.

4. PepeNode: Skalierungsvision steckt in der Konzeptphase fest

PepeNode präsentiert sich als Layer-2-Skalierungsdesign für Meme-Ökosysteme mit dem Ziel, Gebühren zu senken und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Seine Roadmap weist auf Zk-Rollups, NFT-Tools und verbessertes Staking hin. Doch in dieser Phase bleibt es größtenteils auf dem Papier.

Es gibt keine Live-Layer-2-Demo. Die Staking-Plattform hat zwei Verzögerungen erfahren, und Entwickler-Updates sind sporadisch. Für diejenigen, die Optionen für die Top-Vorverkaufs-Krypto zum Kaufen abwägen, bietet PepeNode noch keine nutzbaren Produkte oder Lieferungsnachweise.

Im Vergleich zu BlockDAG, das bereits ein vollständiges Testnet und über 19.500 versandte Miner hat, befindet sich PepeNode eindeutig in seiner frühen Phase. Es könnte später Interesse wecken, aber im Moment ist es nicht als erstklassiger Vorverkauf positioniert.

Abschließende Bemerkung

Der Vorverkaufsmarkt im Jahr 2025 wird durch den Nachweis der Lieferung geprägt. Little Pepe liefert Humor, aber es fehlt an Fortschritt. Maxi Doge sammelt eine Menge, aber es fehlt an Struktur. PepeNode hat Ideen, aber wenige Ergebnisse. BlockDAG hingegen erzielt bereits Ergebnisse, sowohl technisch als auch finanziell.

Mit mehr als 26,5 Milliarden verkauften Coins, fast $420 Millionen gesammelten Mitteln und einer Live-Infrastruktur, die von einem funktionierenden Testnet unterstützt wird, hat BlockDAG echten Fortschritt gezeigt. Für diejenigen, die nach den Top-Vorverkaufs-Kryptos zum Kaufen suchen, präsentiert es eine der stärksten Mischungen aus funktionierenden Produkten, vergünstigtem Einstieg und Wachstumspotenzial.