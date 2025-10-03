BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
Entdecken Sie die besten Kryptowährungen im Vorverkauf für 2025, während BlockDAG mit aktivem $0,0015 Einstiegspreis fast $420M erreicht, während Little Pepe, Maxi Doge und PepeNode neue Wachstumsgeschichten vorantreiben.Entdecken Sie die besten Kryptowährungen im Vorverkauf für 2025, während BlockDAG mit aktivem $0,0015 Einstiegspreis fast $420M erreicht, während Little Pepe, Maxi Doge und PepeNode neue Wachstumsgeschichten vorantreiben.

Top Krypto-Vorverkäufe zum Kaufen: BlockDAG, Little Pepe, Maxi Doge & PepeNode erobern 2025 im Sturm

Von: Blockchainreporter
2025/10/03 21:55
TOP Network
TOP$0.000096--%
Pepe
PEPE$0.00000615+1.99%
DOGE
DOGE$0.18179+3.93%
Storm Trade
STORM$0.0119-0.75%
EPNS
PUSH$0.01547+6.03%
blockdag7537753 3

Der Vorverkaufszyklus 2025 ist voll von Wettbewerbern. Von Meme-getriebenem Hype bis hin zu Netzwerken, die langfristige Skalierbarkeit versprechen, konkurrieren neue Projekte um Aufmerksamkeit. Doch in einem Markt, der Lieferung über Lärm belohnt, beweisen die Namen mit ernsthafter Zugkraft, dass ihre Designs der Nachfrage standhalten können.

Diese Liste betrachtet 4 führende Vorverkäufe, beginnend mit BlockDAG. Mit einem zeitlich begrenzten Einstieg von $0,0015 und einem lukrativen Live-Testnet beweist das BlockDAG-Team Zugkraft noch vor dem eigentlichen Start.

1. BlockDAG (BDAG): Awakening Testnet zeigt, was Ethereum verpasst hat

BlockDAG steht als der am höchsten finanzierte Vorverkauf des Jahres, und die Gründe sind klar. Sein Modell verbindet die Skalierbarkeit des Directed Acyclic Graph (DAG) mit der Proof-of-Work (PoW) Sicherheit. Während viele Blockchains sich entweder für Transaktionsgeschwindigkeit oder starke Validierung entscheiden, verwendet BlockDAG ein geschichtetes System, das parallele Verarbeitung unterstützt und gleichzeitig Verifizierungsstandards aufrechterhält. Das Setup sieht aus wie die Version von Ethereum 3.0, die nie erschienen ist, aber ohne Engpässe.

Was es hervorhebt, ist, dass es bereits live ist. Das Awakening Testnet läuft, komplett mit einem Blockchain Explorer, Miner-Dashboard und der X1 Mobile Mining-App, die jetzt täglich von über 3 Millionen Menschen genutzt wird. Bis heute hat BlockDAG fast $420 Millionen eingesammelt und 26,5 Milliarden Coins verkauft, wobei der Einstiegspreis immer noch bei $0,0015 liegt.

BlockDAG42624 3

Neben diesen Zahlen wurden 20.000 Hardware-Miner weltweit verschickt, was beweist, dass die Adoption nicht nur digital ist. Für diejenigen, die fragen, welche Top-Vorverkaufs-Krypto im aktuellen Quartal zu kaufen ist, ist BlockDAG (BDAG) fest Teil der Diskussion.

2. Little Pepe: Meme-Popularität ohne Fortschritt

Little Pepe wird als das nächste virale Meme-Projekt angepriesen, das Humor mit Stakeholder-Funktionen mischt, um das Halten zu fördern. Sein Branding ist kühn, und die Memes zirkulieren weiterhin weit. Doch wenn es um echte Entwicklung geht, entspricht der Output nicht der Aufmerksamkeit, die es erhalten hat.

Das Whitepaper hebt "Community-Kultur" und Staking-Mechanismen hervor, aber es gibt keine bestätigten Produkte, Audits oder Zeitpläne. Es gibt kein Testnet oder Explorer, mit dem man interagieren kann. Das in ihren Updates gezeigte Staking-Dashboard ist noch in der Pre-Alpha-Phase, ohne angekündigtes Startdatum. Für diejenigen, die nur Humor suchen, könnte Little Pepe diese Rolle erfüllen. Aber für jeden, der nach der Top-Vorverkaufs-Krypto zum Kaufen sucht, wo funktionierende Produkte und nutzbare Tools wichtig sind, fällt es weit zurück.

3. Maxi Doge: Hype online, aber schwache technische Grundlage

Maxi Doge hat 2025 eine bemerkenswerte Anhängerschaft aufgebaut, verstärkt durch Meme-Aktivitäten, Telegram-Gruppen und Influencer-Promotions. Sein Vorverkauf erlebte Aufmerksamkeitsschübe im April und Mai, verbunden mit viralen X (ehemals Twitter) Threads. Dennoch erscheint bei näherer Betrachtung die technische Grundlage unklar.

chart42642

Die verfügbare Dokumentation ist dünn. Es gibt keine öffentlichen funktionierenden Demos oder Code-Repositories, und wichtige Fragen zu Struktur und Nachhaltigkeit bleiben unbeantwortet. Es gibt keinen Explorer, kein Testnet und keine Miner-Aktivität, um Fortschritte zu zeigen.

Maxi Doge könnte durch soziale Kampagnen vorübergehende Zugkraft gewinnen, aber ohne sichtbare technische Lieferung ist es schwierig, es als eine der Top-Vorverkaufs-Kryptos zum Kaufen zu betrachten, besonders im Vergleich zu BlockDAG, das bereits funktionierende Infrastruktur und messbare Skalierung zeigt.

4. PepeNode: Skalierungsvision steckt in der Konzeptphase fest

PepeNode präsentiert sich als Layer-2-Skalierungsdesign für Meme-Ökosysteme mit dem Ziel, Gebühren zu senken und die Geschwindigkeit zu erhöhen. Seine Roadmap weist auf Zk-Rollups, NFT-Tools und verbessertes Staking hin. Doch in dieser Phase bleibt es größtenteils auf dem Papier.

Es gibt keine Live-Layer-2-Demo. Die Staking-Plattform hat zwei Verzögerungen erfahren, und Entwickler-Updates sind sporadisch. Für diejenigen, die Optionen für die Top-Vorverkaufs-Krypto zum Kaufen abwägen, bietet PepeNode noch keine nutzbaren Produkte oder Lieferungsnachweise.

Im Vergleich zu BlockDAG, das bereits ein vollständiges Testnet und über 19.500 versandte Miner hat, befindet sich PepeNode eindeutig in seiner frühen Phase. Es könnte später Interesse wecken, aber im Moment ist es nicht als erstklassiger Vorverkauf positioniert.

BlockDAG42624 1

Abschließende Bemerkung

Der Vorverkaufsmarkt im Jahr 2025 wird durch den Nachweis der Lieferung geprägt. Little Pepe liefert Humor, aber es fehlt an Fortschritt. Maxi Doge sammelt eine Menge, aber es fehlt an Struktur. PepeNode hat Ideen, aber wenige Ergebnisse. BlockDAG hingegen erzielt bereits Ergebnisse, sowohl technisch als auch finanziell.

BlockDAG42624 3

Mit mehr als 26,5 Milliarden verkauften Coins, fast $420 Millionen gesammelten Mitteln und einer Live-Infrastruktur, die von einem funktionierenden Testnet unterstützt wird, hat BlockDAG echten Fortschritt gezeigt. Für diejenigen, die nach den Top-Vorverkaufs-Kryptos zum Kaufen suchen, präsentiert es eine der stärksten Mischungen aus funktionierenden Produkten, vergünstigtem Einstieg und Wachstumspotenzial.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,147.54
$106,147.54$106,147.54

+2.30%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,648.81
$3,648.81$3,648.81

+3.78%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.12
$167.12$167.12

+2.82%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4048
$2.4048$2.4048

+3.83%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18179
$0.18179$0.18179

+2.08%