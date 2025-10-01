Oberster NY-Regulierer aktualisiert Krypto-Richtlinien nach Ankündigung seines Ausscheidens

Etwa zwei Wochen bevor Superintendentin Adrienne Harris voraussichtlich die NYDFS verlassen wird, kündigte sie eine zweijährige Aktualisierung der Richtlinien für New Yorker Krypto-Nutzer an.

Adrienne Harris, die Superintendentin der New York Department of Financial Services (NYDFS), kündigte Aktualisierungen der Richtlinien der Behörde an, falls ein Krypto-Unternehmen insolvent werden sollte, nachdem bekannt gegeben wurde, dass sie von ihrer Rolle zurücktreten wird.

In einer Mitteilung am Dienstag sagte Harris, dass die NYDFS die ursprünglich im Januar 2023 angekündigten Richtlinien aktualisiert habe, um Benutzer "im Falle einer finanziellen Insolvenz oder eines ähnlichen Verfahrens" besser zu schützen. Laut den Richtlinien konzentrierte sich der Finanzregulator darauf, zu klären, was "akzeptable Partner Affiliate" sind, Leitplanken für die Krypto-Verwahrung und "zulässige Verwendungen von Kundenvermögen".

"Da wir die Nutzung von mehr Sub-Verwahrungsbeziehungen im Bereich der digitalen Vermögenswerte sehen, bietet diese Richtlinie zusätzliche Klarheit darüber, wie diese Beziehungen geregelt werden sollten", sagte Harris.

