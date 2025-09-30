BörseDEX+
Top-Krypto für Investitionen: Neue Coin unter 0,0025 $ wird als Solana von 2025 bezeichnet mit vorhergesagtem Aufwärtspotenzial von 12.000 %

Von: Crypto News Flash
2025/09/30 13:08
Ein aufstrebender Krypto-Name zieht 2025 ernsthafte Aufmerksamkeit auf sich und bietet eine seltene Kombination aus Vorverkaufszugang, Infrastrukturambitionen und Meme-Coin-Psychologie. Little Pepe wird von vielen als der "Solana der Meme-Coins" bezeichnet – im Vorverkauf für unter 0,0025 $ angeboten und in einigen Szenarien mit einer Prognose von über 10.000% Aufwärtspotenzial. Dieser Artikel untersucht, warum diese Bezeichnung an Bedeutung gewinnt und wie sich LILPEPE mit etablierten Blockchains wie Solana vergleicht.

Little Pepe (LILPEPE): Was macht es besonders

LILPEPE befindet sich in der Vorverkaufsphase 13 bei 0,0022 $ pro Token und hat bereits über 26 Millionen Dollar durch alle Vorverkaufsphasen eingenommen und mehr als 16 Milliarden Token in diesem Zeitraum verkauft. Das Projekt ist als Ethereum-kompatible Layer-2-Kette aufgebaut mit Funktionen, die bei reinen Meme-Tokens oft fehlen: keine Transaktionssteuer, Anti-Sniper-Bot-Schutz, Staking- und Governance-Mechanismen und eine Startplattform für Meme-Coin-Projekte. Diese Elemente geben LILPEPE eine solidere Grundlage als viele Meme-Coins, indem sie sowohl technischen Nutzen als auch Community-Energie vereinen.

Der Vorverkauf selbst war bemerkenswert erfolgreich. Phase für Phase hat die Nachfrage die Erwartungen übertroffen. Phase 12 war vorzeitig ausverkauft, mit starkem Kapitalzufluss und hohen Token-Verkäufen.

Aufwärtspotenzial: 10x bis 12.000x?

LILPEPEs Aufwärtsprognosen erstrecken sich sowohl auf bescheidene als auch auf äußerst ehrgeizige Bereiche. Einige Analysten prognostizieren etwa 10-fache Gewinne bis zum Zeitpunkt der Auflistung oder im vierten Quartal 2025, vorausgesetzt, der Einführungspreis und die Börsennotierungen verlaufen reibungslos. In aggressiveren Szenarien werden Gewinne von 100x oder mehr erwähnt – besonders wenn sich Post-Listing-Hype, breitere Akzeptanz und starke Nutzungsaufnahme kombinieren.

Einige Prognosen deuten sogar auf ein Potenzial für 12.000% Rendite hin, ein Niveau, das LILPEPE unter die explosivsten Memecoin-Erfolgsgeschichten einreihen würde, wenn alles zusammenpasst. Diese Vorhersagen beruhen auf mehreren Annahmen: dass der Vorverkauf in erfolgreiche Börsennotierungen umgewandelt wird; dass die Layer-2-Netzwerkfunktionen zuverlässig bereitgestellt werden; dass das Community-Wachstum und die Social-Media/Hype-Dynamik stark bleiben; und dass es keine größeren regulatorischen oder technischen Rückschläge gibt.

Das Risiko-Rendite-Spiel

LILPEPEs Versprechen von Nutzen, Infrastruktur und Meme-Kultur macht es attraktiver als viele spekulative Meme-Coins, doch die Risiken bleiben hoch. Smart-Contract-Fehler, Verzögerungen bei der Einführung, ungünstige Listungsbedingungen, Verwässerung oder Token-Freigabepläne und Marktabschwünge gehören zu den potenziellen Fallstricken.

Solanas Risiken sind anders: Wettbewerb, zunehmende regulatorische Prüfung und Skalierungs- oder Ökosystem-Herausforderungen. Während SOL weniger spekulativ ist, ist sein Aufwärtspotenzial auch weniger extrem. Für einen Investor, der bereit ist, hohe Risiken einzugehen, bietet LILPEPE die Möglichkeit asymmetrischer Renditen – geringer Kapitaleinsatz jetzt für potenziell massive Gewinne.

Für risikoscheuere Anleger könnte das Engagement begrenzt sein, aber mit sorgfältiger Portfolio-Diversifikation kann es als hochpotenter Teil eines diversifizierten Krypto-Portfolios dienen.

Little Pepe vs Solana: Welche Rolle im Portfolio

Wenn Solana als "Grundlagen"-Vermögenswert betrachtet wird – etwas, das man für stetiges Wachstum, institutionelle Anerkennung, Skalierungsupgrades und reale Anwendungen hält – dann passt LILPEPE in die Kategorie "Mondschuss plus Nutzen".

Es kombiniert die Energie der Meme-Kultur mit aufkommenden technischen Funktionen und Vorverkaufsökonomie, die eine frühe Teilnahme attraktiv machen. Eine umsichtige Strategie könnte den größten Teil des Engagements bewährten Vermögenswerten wie SOL, ETH usw. zuweisen, während ein Teil für Vorverkäufe wie LILPEPE reserviert wird, bei denen die möglichen Gewinne überdurchschnittlich sind.

Fazit: Warum LILPEPE wie die "Solana von 2025" aussieht

Little Pepe verkörpert viele der Eigenschaften, die bahnbrechende Blockchain-Projekte definiert haben: eine starke und wachsende Community, eingebauter Nutzen, ein Vorverkauf, der die Nachfrage bestätigt, ein niedriger Einstiegspreis und eine ehrgeizige Roadmap. Bei 0,0022 $, mit über 26 Millionen Dollar Einnahmen und 16 Milliarden verkauften Token, demonstriert LILPEPE sowohl Zugkraft als auch frühes Vertrauen.

Während Solana seinen eigenen Aufstieg fortsetzt und mehr Stabilität und weniger spekulative Rendite bietet, ist LILPEPE für potenzielles Hyperwachstum positioniert. Sollte alles wie erhofft verlaufen – Listungen, Nutzung, Community-Expansion, technologische Umsetzung – ist es nicht unvernünftig, dass LILPEPE innerhalb von 12-24 Monaten Multiplikatoren im Bereich von Hunderten bis niedrigen Tausenden Prozent liefern könnte.

Diese Prognosen beruhen auf breiter Beteiligung, erfolgreicher tokenomischer Umsetzung und günstiger Marktstimmung. Investoren, die an das Meme/Ökosystem-Hybridmodell glauben und mit hohem Risiko komfortabel sind, könnten LILPEPE unter den aufregendsten Krypto-Chancen von 2025 finden.

Für diejenigen, die mehr Sicherheit bevorzugen, bleiben etablierte Akteure wie Solana starke Wetten – aber die Chance, die "nächste Solana" zu entdecken, liegt oft in Vorverkäufen wie Little Pepe.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
