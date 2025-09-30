Top-Krypto-Regulatorin Adrienne Harris verlässt wichtigen Finanzposten nach vier Jahren

Adrienne Harris wird als Superintendentin der New York Department of Financial Services zurücktreten und beendet damit eine vierjährige Amtszeit, die sie ins Zentrum der Wall-Street-Aufsicht und der US-Kryptoregulierung stellte. Gouverneurin Kathy Hochul gab am Montag bekannt, dass Harris von Kaitlin Asrow abgelöst wird, die am 18. Oktober amtierende Superintendentin wird. Asrow hat die letzten vier Jahre damit verbracht, die Lizenzierung und Überwachung von digitalen Vermögenswertunternehmen als stellvertretende Exekutiv-Superintendentin für Forschung und Innovation bei der Behörde zu leiten. Während ihrer Zeit bei der Aufsichtsbehörde half Asrow beim Aufbau eines der größten Aufsichtsteams für digitale Vermögenswerte weltweit. Zuvor arbeitete sie bei der Federal Reserve und dem Center for Financial Services Innovation, das jetzt Financial Health Network heißt. Harris übernahm die Leitung der NYDFS im Jahr 2021 inmitten des Krypto-Wachstums Die NYDFS, gegründet im Jahr 2011, beaufsichtigt eine breite Palette von Unternehmen, darunter globale Banken, Versicherer, Hypothekengeber, Geldtransferunternehmen und Krypto-Unternehmen, die unter dem BitLicense-Rahmen von New York operieren. Ihre Reichweite umfasst Giganten wie JPMorgan Chase, Barclays und Deutsche Bank sowie Anbieter digitaler Vermögenswerte wie Coinbase, Circle und Paxos. Harris übernahm 2021 das Amt der Superintendentin und wurde schnell zu einer der prominentesten Krypto-Regulierungsbehörden. Sie erweiterte die Abteilung für virtuelle Währungen von drei Mitarbeitern auf mehr als 60 Spezialisten und baute damit die weltweit größte Krypto-Aufsichtsabteilung auf. NYDFS erließ erste US-Standards für dollargedeckte Stablecoins Ihr Ansatz kombinierte Verbraucherschutz mit klaren Richtlinien für Unternehmen. Unter ihrer Führung erließ die NYDFS acht regulatorische Richtlinien. Dazu gehörten die ersten US-Standards für dollargedeckte Stablecoins. Sie umfassten auch Regeln für den Umgang mit Kundenvermögen während Krypto-Insolvenzen und Praktiken zur Nutzung von Blockchain-Analysen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Darüber hinaus arbeitete Harris an der Aktualisierung des BitLicense-Regimes, das erstmals 2015 eingeführt wurde. Sie verfeinerte die Richtlinien für Coin-Listings und -Delistings. Sie klärte auch die Regeln für "grüngelistete" Token. Außerdem erweiterte sie den Rahmen auf Stablecoins, die auf Blockchains wie Ethereum-Blockchain und Solana-Ökosystem ausgegeben werden. Diese Änderungen beeinflussten später föderale Vorschläge und internationale Debatten zur Regulierung digitaler Vermögenswerte. Befürworter sagen, dass ihre Führung New York als globalen Maßstab für die Regulierung digitaler Vermögenswerte positionierte. Kritiker wiesen jedoch auf die Belastung durch Compliance für Startups hin, die New York oft als einen der schwierigsten Märkte für den Eintritt betrachten. Globale Koordination der Marktstruktur erhöht die regulatorischen Anforderungen Harris' Ausscheiden kommt zu einer Zeit wachsenden Drucks auf Finanzregulatoren. Sie müssen Innovation mit systemischen Schutzmaßnahmen in Einklang bringen. Darüber hinaus unterstreichen der Aufstieg von Stablecoins, Debatten über digitale Zentralbankwährungen und globale Gespräche über die Marktstruktur die Bedeutung der Führung auf Staatsebene bei der Gestaltung der US-Politik. Unterdessen signalisiert Asrows Ernennung Kontinuität, insbesondere bei digitalen Vermögenswerten. Ihre Erfahrung im Aufbau von Aufsichtskapazitäten für Krypto-Firmen wird entscheidend sein. Darüber hinaus wird erwartet, dass sie die Behörde durch ihre nächste Phase führt, während die Branche sowohl mit schnellem Wachstum als auch mit wachsender Kontrolle konfrontiert ist. 