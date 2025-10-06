BörseDEX+
Bitcoin ($BTC) führt die jüngsten Allzeithoch-Erreicher an, während $USDAI, $BNB, $ORDER und $HYPE Höchstpreise erreichen und letztendlich die Stimmungsanalyse des Kryptomarktes und das Interesse der Händler neu gestalten.Bitcoin ($BTC) führt die jüngsten Allzeithoch-Erreicher an, während $USDAI, $BNB, $ORDER und $HYPE Höchstpreise erreichen und letztendlich die Stimmungsanalyse des Kryptomarktes und das Interesse der Händler neu gestalten.

Top-Kryptowerte mit dem jüngsten Allzeithoch, $BTC dominiert heute den Markt

Von: Blockchainreporter
2025/10/06 04:45
TOP Network
TOP$0.000096--%
Aethir
ATH$0.02572+1.18%
Bitcoin
BTC$105,546.47+3.69%
Binance Coin
BNB$1,001.62+1.61%
Orderly Network
ORDER$0.1777+5.14%
podium main12

Laut dem Bericht der Phoenix Group vom 05.10.2025 haben einige prominente Kryptowährungen kürzlich ihr Allzeithoch (ATH) erreicht. Das Erreichen eines neuen Allzeithochs hat erhebliche Auswirkungen auf den Optimismus am Kryptomarkt und zieht Krypto-Händler und Investoren an. Diese Liste umfasst die Top 10 solcher Kryptowährungen, die ihr Allzeithoch erreicht haben, zusammen mit dem Krypto-Marktführer Bitcoin mit einem historischen Allzeithoch über 125.000 $.

USDai ($USDAI) ist die führende Kryptowährung, die am 04.10.2025 erfolgreich ihr Allzeithoch von 1,06 $ erreicht hat. Nach Erreichen des Allzeithochs ist der Preis von $USDAI um -0,3% gefallen, obwohl er wieder auf 1,06 $ zurückgekehrt ist und jetzt zu diesem Wert gehandelt wird. Darüber hinaus haben $BNB, $ORDER, $HYPE und einige andere mit ihrer Aufwärtsentwicklung Krypto-Händler und Investoren angezogen.

Bitcoin erreicht neues Allzeithoch bei 125.000 $, während Altcoins Schwierigkeiten haben, Gewinne zu halten

Bitcoin ($BTC) belegt in dieser Liste der ATH-Erreichenden unter anderen Altcoins den zweiten Platz. $BTC erreichte am 05.10.2025 sein Allzeithoch von 125.559,20 $. Ebenso wird BNB ($BNB) derzeit bei 1.164,01 $ gehandelt, nach einem Rückgang von -2,3% von seinem ATH-Wert von 1.190 $. Diese Werte schwanken mit jedem Tag und erreichen manchmal ihr Allzeithoch und manchmal ihr Allzeittief. Phoenix hat diese statistischen Daten zu einer dieser Kryptowährungen auf seinem offiziellen X-Account veröffentlicht.  

Orderly ($ORDER) ist auch eine dieser Kryptowährungen, die am 05.10.2025 ihr Allzeithoch von 0,47 $ erreicht hat, wird aber jetzt nach einem Rückgang von -7,4% bei 0,43 $ gehandelt. Der prozentuale Rückgang von $ORDER ist viel höher als bei $USDAI, $BTC und $BNB.

Ähnlich bemüht sich Hyperliquid ($HYPE) um den fünften Platz in der Liste der ATH-Erreichenden. $HYPE erreichte am 18.09.2025 sein Allzeithoch von 59,26 $, danach erlitt es einen starken Rückgang von -17,2% und wird jetzt zu einem neuen Preis von 49,07 $ gehandelt.

Falcon Finance fällt um 73% vom Allzeithoch, andere folgen

Aster ($ASTER) ist die Münze, die ihr Allzeithoch von 2,41 $ erreicht hat und jetzt nach einem Rückgang von -23,9% im Preis bei 1,83 $ gehandelt werden kann. Die nächste, Hemi ($HEMI), wird derzeit bei 0,092 $ gehandelt; sie hat auch einen erheblichen Rückgang von -51,0% von ihrem Allzeithoch von 0,18 $ erlitten.

Avantis ($AVNT) hat den vorletzten Platz in diesem Rennen gesichert, hat erfolgreich sein Allzeithoch von 2,62 $ erreicht und dann plötzlich einen Rückgang von -56,7% erlebt und ist mit einem neuen Handelspreis von 1,14 $ aufgetaucht. Zu guter Letzt hat Falcon Finance ($FF) sein Allzeithoch von 0,66 $ erreicht und ist auch die einzige Münze, die einen massiven Rückgang von -73,1% erlitten hat und derzeit bei 0,18 $ gehandelt wird.

