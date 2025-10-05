Top 3 beste Altcoins zum Kauf vor 2026: XRP, ADA und HBAR als versteckte Gem-Picks von Analysten genannt

Analyst haben XRP, Cardano (ADA) und Hedera (HBAR) als drei der besten Altcoins zum Kauf vor 2026 hervorgehoben. Neben diesen Auswahlen zieht MAGACOIN FINANCE als verstecktes Krypto-Juwel der Analyst Aufmerksamkeit auf sich, wobei viele auf seinen Nutzen und Raum für schnelles Wachstum im Vergleich zu Tokens mit größerer Marktkapitalisierung hinweisen.

XRP könnte institutionelle Geldflüsse anführen

XRP bleibt einer der am genauesten verfolgten Namen unter den besten Altcoins zum Kauf vor 2026. Jüngste Verzögerungen bei US-Regierungsoperationen könnten die Genehmigungen für XRP-ETFs verlangsamen, aber Analyst argumentieren, dass dies ein Kaufzeitfenster für Einzelhändler schafft.

Die institutionelle Nachfrage wächst weiter. Daten zeigen, dass große Wallets im August fast 1 Milliarde Dollar an XRP angesammelt haben, wobei Wale kürzlich weitere 250 Millionen Token hinzugefügt haben. Ihre Gesamtbestände liegen jetzt bei 9,2 Milliarden XRP, mit einem Wert von mehr als 27 Milliarden Dollar.

Die Community sieht dies als Chance, sich zu positionieren, bevor Institutionen über ETFs einsteigen. Einige Prognosen deuten darauf hin, dass XRP in zweistellige Preise steigen könnte, sobald ETFs live sind, mit Schätzungen, die von 22 bis 50 Dollar reichen.

XRP wird derzeit mit 2,99 Dollar gehandelt, wobei Händler die 3-Dollar-Marke als nächsten Meilenstein im Auge behalten. Für diejenigen, die nach dem besten Altcoin zum Kauf vor 2026 suchen, beschreiben Analyst XRP als das dunkle Pferd der Wall Street, bereit zu überraschen, wie es Bitcoin nach der ETF-Genehmigung tat.

Cardano wurde zum digitalen Vermögensbestand der USA hinzugefügt

Cardano (ADA) wird auch als einer der besten Altcoins zum Kauf vor 2026 aufgeführt, unterstützt durch seine Aufnahme in die Initiative für digitale Vermögensbestände der US-Regierung.

Gründer Charles Hoskinson erklärte kürzlich, dass das Interesse der Regierung vom Design von Cardano herrührt. Wie Bitcoin arbeitet ADA unter einem deflationären Modell, aber sein Ökosystem fügt weitere Widerstandsfähigkeit hinzu. Cardano läuft seit acht Jahren kontinuierlich ohne Ausfallzeiten oder Sicherheitsverletzungen, ein Rekord, den nur wenige Blockchains für sich beanspruchen können.

Hoskinson wies auch auf Cardanos globale Dezentralisierung hin, wobei Millionen von Benutzern helfen, das Netzwerk zu sichern. Er glaubt, dass diese Zuverlässigkeit ADA nicht nur für Regierungen attraktiv macht, sondern auch für institutionelle Akteure, die es als Blue-Chip Krypto-Vermögenswert betrachten.

Da ADA offiziell Teil des Bestands ist, argumentieren viele Analyst, dass es seinen Fall als einer der besten Altcoins zum Kauf vor 2026 stärkt.

Hedera wartet auf ETF-Genehmigung

Hedera Hashgraph (HBAR) hat Partnerschaften mit Institutionen wie SWIFT, Citigroup und Bundesbank aufgebaut. Es wird jetzt für einen Spot-ETF in den USA geprüft. Diese Entwicklung positioniert es als einen weiteren besten Altcoin zum Kauf vor 2026.

Die endgültige Entscheidung der SEC über die HBAR-ETF-Anträge von Grayscale und Canary wird im November 2025 erwartet. Bloombergs Eric Balchunas setzt die Genehmigungswahrscheinlichkeit über 90% und verweist auf eine verbesserte regulatorische Ausrichtung mit früheren Bitcoin- und Ethereum-ETFs.

Bei Genehmigung würde HBAR in die Reihen der regulierten Krypto-Vermögenswerte aufgenommen werden und die Tür zum US-institutionellen Kapital öffnen. Analyst stellen fest, dass selbst vor der ETF-Genehmigung die Chart-Muster und Akkumulationstrends von HBAR Raum für weitere Gewinne andeuten.

Derzeit bei etwa 0,23 Dollar gehandelt, beobachten Händler genau einen Ausbruch über dieses Niveau. Analyst deuten an, dass eine Rallye auf 0,30 Dollar oder höher nach der ETF-Genehmigung folgen könnte, was HBAR zu einem der besten Altcoins zum Kauf vor 2026 macht.

MAGACOIN FINANCE als verstecktes Krypto-Juwel der Analyst bezeichnet

Neben XRP, ADA und HBAR bezeichnen Analyst MAGACOIN FINANCE als verstecktes Altcoin-Juwel und einen der besten Altcoins zum Kauf vor 2026. Das Projekt kombiniert den Reiz von Meme-Coins mit echtem DeFi-Nutzen und hat eine solide Struktur, die frühe Käufer begeistert.

Im Gegensatz zu XRP mit seiner Marktkapitalisierung von 180 Milliarden Dollar liegt MAGACOIN FINANCE bei nur 15 Millionen Dollar. Diese kleinere Basis gibt ihm mehr Raum, seinen Wert zu vervielfachen, wobei Analyst vorschlagen, dass es Gewinne 15-mal schneller als größere Token liefern könnte.

Seine Grundlagen und sein Community-getriebenes Design haben Analyst zuversichtlich gemacht, dass MAGACOIN FINANCE größere Namen übertreffen und die heutigen Inhaber belohnen könnte.

Fazit: Wie man sich für 2026 positioniert

Analyst sind sich einig, dass XRP, ADA und HBAR zu den besten Altcoins zum Kauf vor 2026 gehören, aber versteckte Juwelen wie MAGACOIN FINANCE bieten eine einzigartige Chance für schnellere Aufwärtsbewegungen. Für Händler, die vorausplanen, ist die beste Strategie, etablierte Large-Caps mit vielversprechenden neuen Namen zu kombinieren. Besuchen Sie die offiziellen Links, um mehr zu erfahren oder heute eine Position zu sichern:

Website: https://magacoinfinance.com

X: https://x.com/magacoinfinance

Telegram: https://t.me/magacoinfinance

Diese Publikation ist gesponsert. Coindoo unterstützt oder übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Genauigkeit, Qualität, Werbung, Produkte oder andere Materialien auf dieser Seite. Leser werden ermutigt, ihre eigene Recherche durchzuführen, bevor sie sich an kryptowährungsbezogenen Aktionen beteiligen. Coindoo haftet weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf Inhalte, Waren oder Dienstleistungen resultieren. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch.

Der Beitrag Top 3 Best Altcoins to Buy Before 2026: XRP, ADA and HBAR Named Analyst Hidden Gem Picks erschien zuerst auf Coindoo.