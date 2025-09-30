TON, SERA wollen Weltraumreisen mit Onchain-Astronautenabstimmung 'demokratisieren'

Die TON-Blockchain ermöglicht eine globale Onchain-Abstimmung, um sechs Zivilisten ins All zu schicken, fünf aus unterrepräsentierten Ländern und einen aus der allgemeinen Öffentlichkeit.

Die US-amerikanische Space Exploration and Research Agency (SERA) und die The Open Network (TON) Foundation haben eine neue Telegram-basierte Mini-App gestartet, die es Nutzern ermöglicht, darüber abzustimmen, wer an Bord einer Blue Origin-Rakete ins All fliegen darf.

Die Initiative mit dem Namen Mission Control ist Teil eines umfassenderen Bestrebens, den Zugang zum Weltraum zu "demokratisieren", indem die Auswahl der Astronauten durch Onchain-Abstimmung auf der TON-Blockchain für globale Nutzer geöffnet wird, laut einer am Dienstag mit Cointelegraph geteilten Ankündigung.

Laut der Ankündigung hat SERA alle sechs Plätze für eine zukünftige Blue Origin New Shepard-Mission gesichert, deren Start derzeit zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2026 geplant ist.

