Tokenized Gold-Markt nähert sich 3 Mrd. $ während Bullion auf neue Rekordhöhen steigt

Die historische Rallye des Goldes beschleunigte sich am Montag, wobei die Spot-Preise die Marke von 3.800 $ pro Unze durchbrachen und ein neues Allzeithoch erreichten, was ein heißes Jahr verlängert, in dem Gold seit Jahresbeginn um fast 47% gestiegen ist.
Dieser Anstieg findet auch in der Krypto-Welt Widerhall, wobei goldgedeckte Token laut CoinGecko-Daten eine Allzeithoch-Marktkapitalisierung von 2,88 Milliarden $ erreichten. Tokenisierte Versionen des Metalls werden durch physische Reserven gedeckt, werden aber auf Blockchain-Schienen abgewickelt und bieten rund um die Uhr Handel und nahezu sofortige Überweisungen.
Tether Gold (XAUT) und Paxos' PAX Gold (PAXG), beides Token, die von Unternehmen ausgegeben werden, die hauptsächlich für ihre Stablecoins bekannt sind, dominieren die Kategorie. Die Kapitalisierung von XAUT lag bei etwa 1,43 Milliarden $ und die von PAXG bei etwa 1,12 Milliarden $, beide auf ihren jeweiligen Allzeithochs.
Auch die Liquidität ist mit der Rallye gestiegen. PAXG zog im September mehr als 40 Millionen $ an Nettozuflüssen an und stellte einen neuen Handelsvolumenrekord auf, der 3,2 Milliarden $ an monatlichem Umsatz überstieg.
XAUT verzeichnete laut DeFiLlama ebenfalls ein Rekordvolumen von 3,25 Milliarden $ im Monat. Währenddessen kam das Wachstum der Marktkapitalisierung des Tokens ausschließlich von der Wertsteigerung des zugrunde liegenden Metalls, da in diesem Monat nach dem Anstieg von 437 Millionen $ im August kein neues Token-Minting stattfand.
Der tokenisierte Goldmarkt könnte weiter zulegen, da die makroökonomischen Bedingungen für das gelbe Metall unterstützend bleiben. Die Erwartungen der Investoren steigen auf weitere Zinssenkungen der Federal Reserve und einen schwächeren US-Dollar, während die Besorgnis über einen möglichen Regierungsstillstand in den USA zunimmt. Unterdessen hinkt Bitcoin (BTC), oft als "digitales Gold" bezeichnet, mit einer Rendite von 22% seit Jahresbeginn hinter Gold her.
