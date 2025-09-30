Tokenisiertes Gold erreicht Rekordwert von 2,88 Milliarden Dollar, während Krypto-Investoren zu XAUT und PAXG strömen

TLDR

Der tokenisierte Goldmarkt erreichte am 29. September eine Rekordmarktkapitalisierung von 2,88 Milliarden Dollar, als die Spot-Goldpreise über 3.800 Dollar pro Unze stiegen

Tether Gold (XAUT) und PAX Gold (PAXG) verzeichneten beide im September ein monatliches Handelsvolumen von über 3,2 Milliarden Dollar

PAXG zog während des Monats 40 Millionen Dollar an Nettozuflüssen an und erreichte eine Marktkapitalisierung von 1,12 Milliarden Dollar, ein Allzeithoch

Gold hat seit Jahresbeginn 47% zugelegt, verglichen mit Bitcoins Rendite von 22% im gleichen Zeitraum

Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve, Inflationssorgen und ein möglicher US-Regierungsstillstand trieben die Goldrally an

Der tokenisierte Goldmarkt erreichte am 29. September ein neues Allzeithoch, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung auf 2,88 Milliarden Dollar stieg. Der Meilenstein kam, als die Spot-Goldpreise die Marke von 3.800 Dollar pro Unze durchbrachen und neue Rekorde aufstellten.

Tether Gold (XAUT) und PAX Gold (PAXG) dominieren den tokenisierten Goldmarkt. Diese Token werden durch physische Goldreserven gedeckt, werden aber auf Blockchain-Netzwerken gehandelt. Die Marktkapitalisierung von XAUT lag bei 1,43 Milliarden Dollar, während PAXG 1,12 Milliarden Dollar erreichte, beide auf Rekordniveau.

Die Handelsaktivität stieg im September bei beiden Token stark an. PAXG verzeichnete ein monatliches Handelsvolumen von über 3,2 Milliarden Dollar, was einen neuen Höchststand für den Token markierte. XAUT erreichte mit 3,25 Milliarden Dollar monatlichem Volumen eine ähnliche Leistung.

Starke Zuflüsse treiben PAXG-Wachstum

PAXG zog im September mehr als 40 Millionen Dollar an Nettozuflüssen an. Die Zuflüsse begleiteten die steigende Marktkapitalisierung des Tokens. Das Wachstum der Marktkapitalisierung von XAUT kam ausschließlich durch die Goldpreissteigerung zustande, da während des Monats keine neuen Token geprägt wurden.

Dies steht im Gegensatz zum August, als XAUT 437 Millionen Dollar an neuen Token-Schöpfungen verzeichnete. Die Token bieten rund um die Uhr Handel und nahezu sofortige Überweisungen. Sowohl XAUT als auch PAXG werden von Unternehmen ausgegeben, die hauptsächlich für ihre Stablecoin-Produkte bekannt sind.

Die Preisrally von Gold beschleunigte sich im Laufe des Monats. Das Edelmetall gewann bis Ende September etwa 47% seit Jahresbeginn. Diese Performance übertraf Bitcoin, das im gleichen Zeitraum 22% Rendite erzielte.

Fed-Politik und wirtschaftliche Bedenken befeuern Rally

Mehrere Faktoren trieben die Goldpreise im September in die Höhe. Die Erwartungen der Anleger an Zinssenkungen der Federal Reserve stiegen. Inflationsdruck belastete weiterhin die Märkte.

Bedenken hinsichtlich eines möglichen US-Regierungsstillstands erhöhten die wirtschaftliche Unsicherheit. Diese Bedingungen schufen ein günstiges Umfeld für Gold. Ein schwächerer Ausblick für den US-Dollar unterstützte ebenfalls die Edelmetallpreise.

Tokenisierte Versionen von Gold bieten eine Alternative zu traditionellen Goldbarreninvestitionen. Die blockchain-basierten Token wickeln Transaktionen sofort ab. Sie ermöglichen einen 24-Stunden-Handelszugang, im Gegensatz zu physischen Goldmärkten mit festgelegten Handelszeiten.

Die beiden führenden Token behaupten ihre Positionen durch unterschiedliche Ansätze. XAUT konzentriert sich auf organisches Marktkapitalisierungswachstum durch Preissteigerungen. PAXG kombiniert Preisgewinne mit aktivem Token-Minting, um die Nachfrage zu decken.

Daten von DeFiLlama verfolgten die Volumen- und Marktkapitalisierungsmetriken für beide Token. CoinGecko lieferte Daten zur Gesamtmarktkapitalisierung für den tokenisierten Goldsektor. Beide Quellen bestätigten die am 29. September erreichten Rekordwerte.

Der tokenisierte Goldmarkt stellt ein wachsendes Segment der Kryptowährung dar. Physische Goldreserven decken jeden Token im Verhältnis eins zu eins. Emittenten lagern die Goldbarren in sicheren Tresoren und stellen regelmäßige Nachweise bereit.

