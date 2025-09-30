BörseDEX+
Krypto kaufenMärkteSpotFutures500XEarnEvents
Mehr
Blue-Chip-Blitz
TLDR Der tokenisierte Goldmarkt erreichte am 29.09. einen Rekord-Marktwert von 2,88 Milliarden Dollar, als die Spot-Goldpreise über 3.800 Dollar pro Unze stiegen. Tether Gold (XAUT) und PAX Gold (PAXG) verzeichneten beide im September ein monatliches Handelsvolumen von über 3,2 Milliarden Dollar. PAXG zog während des Monats Nettozuflüsse von 40 Millionen Dollar an, während es eine [...] Der Beitrag Tokenisiertes Gold erreicht Rekordwert von 2,88 Milliarden Dollar, während Krypto-Investoren zu XAUT und PAXG strömen erschien zuerst auf CoinCentral.TLDR Der tokenisierte Goldmarkt erreichte am 29.09. einen Rekord-Marktwert von 2,88 Milliarden Dollar, als die Spot-Goldpreise über 3.800 Dollar pro Unze stiegen. Tether Gold (XAUT) und PAX Gold (PAXG) verzeichneten beide im September ein monatliches Handelsvolumen von über 3,2 Milliarden Dollar. PAXG zog während des Monats Nettozuflüsse von 40 Millionen Dollar an, während es eine [...] Der Beitrag Tokenisiertes Gold erreicht Rekordwert von 2,88 Milliarden Dollar, während Krypto-Investoren zu XAUT und PAXG strömen erschien zuerst auf CoinCentral.

Tokenisiertes Gold erreicht Rekordwert von 2,88 Milliarden Dollar, während Krypto-Investoren zu XAUT und PAXG strömen

Von: Coincentral
2025/09/30 16:08
Tether Gold
XAUT$4,029.73+1.04%
PAX Gold
PAXG$4,039.31+1.10%
Capverse
CAP$0.11595+0.72%
LayerNet
NET$0.0000049+40.00%

TLDR

  • Der tokenisierte Goldmarkt erreichte am 29. September eine Rekordmarktkapitalisierung von 2,88 Milliarden Dollar, als die Spot-Goldpreise über 3.800 Dollar pro Unze stiegen
  • Tether Gold (XAUT) und PAX Gold (PAXG) verzeichneten beide im September ein monatliches Handelsvolumen von über 3,2 Milliarden Dollar
  • PAXG zog während des Monats 40 Millionen Dollar an Nettozuflüssen an und erreichte eine Marktkapitalisierung von 1,12 Milliarden Dollar, ein Allzeithoch
  • Gold hat seit Jahresbeginn 47% zugelegt, verglichen mit Bitcoins Rendite von 22% im gleichen Zeitraum
  • Erwartungen an Zinssenkungen der Federal Reserve, Inflationssorgen und ein möglicher US-Regierungsstillstand trieben die Goldrally an

Der tokenisierte Goldmarkt erreichte am 29. September ein neues Allzeithoch, wobei die Gesamtmarktkapitalisierung auf 2,88 Milliarden Dollar stieg. Der Meilenstein kam, als die Spot-Goldpreise die Marke von 3.800 Dollar pro Unze durchbrachen und neue Rekorde aufstellten.

Tether Gold (XAUT) und PAX Gold (PAXG) dominieren den tokenisierten Goldmarkt. Diese Token werden durch physische Goldreserven gedeckt, werden aber auf Blockchain-Netzwerken gehandelt. Die Marktkapitalisierung von XAUT lag bei 1,43 Milliarden Dollar, während PAXG 1,12 Milliarden Dollar erreichte, beide auf Rekordniveau.

Tether Gold (XAUT) PriceTether Gold (XAUT) Price

Die Handelsaktivität stieg im September bei beiden Token stark an. PAXG verzeichnete ein monatliches Handelsvolumen von über 3,2 Milliarden Dollar, was einen neuen Höchststand für den Token markierte. XAUT erreichte mit 3,25 Milliarden Dollar monatlichem Volumen eine ähnliche Leistung.

Starke Zuflüsse treiben PAXG-Wachstum

PAXG zog im September mehr als 40 Millionen Dollar an Nettozuflüssen an. Die Zuflüsse begleiteten die steigende Marktkapitalisierung des Tokens. Das Wachstum der Marktkapitalisierung von XAUT kam ausschließlich durch die Goldpreissteigerung zustande, da während des Monats keine neuen Token geprägt wurden.

Dies steht im Gegensatz zum August, als XAUT 437 Millionen Dollar an neuen Token-Schöpfungen verzeichnete. Die Token bieten rund um die Uhr Handel und nahezu sofortige Überweisungen. Sowohl XAUT als auch PAXG werden von Unternehmen ausgegeben, die hauptsächlich für ihre Stablecoin-Produkte bekannt sind.

Die Preisrally von Gold beschleunigte sich im Laufe des Monats. Das Edelmetall gewann bis Ende September etwa 47% seit Jahresbeginn. Diese Performance übertraf Bitcoin, das im gleichen Zeitraum 22% Rendite erzielte.

Fed-Politik und wirtschaftliche Bedenken befeuern Rally

Mehrere Faktoren trieben die Goldpreise im September in die Höhe. Die Erwartungen der Anleger an Zinssenkungen der Federal Reserve stiegen. Inflationsdruck belastete weiterhin die Märkte.

Bedenken hinsichtlich eines möglichen US-Regierungsstillstands erhöhten die wirtschaftliche Unsicherheit. Diese Bedingungen schufen ein günstiges Umfeld für Gold. Ein schwächerer Ausblick für den US-Dollar unterstützte ebenfalls die Edelmetallpreise.

Tokenisierte Versionen von Gold bieten eine Alternative zu traditionellen Goldbarreninvestitionen. Die blockchain-basierten Token wickeln Transaktionen sofort ab. Sie ermöglichen einen 24-Stunden-Handelszugang, im Gegensatz zu physischen Goldmärkten mit festgelegten Handelszeiten.

Die beiden führenden Token behaupten ihre Positionen durch unterschiedliche Ansätze. XAUT konzentriert sich auf organisches Marktkapitalisierungswachstum durch Preissteigerungen. PAXG kombiniert Preisgewinne mit aktivem Token-Minting, um die Nachfrage zu decken.

Daten von DeFiLlama verfolgten die Volumen- und Marktkapitalisierungsmetriken für beide Token. CoinGecko lieferte Daten zur Gesamtmarktkapitalisierung für den tokenisierten Goldsektor. Beide Quellen bestätigten die am 29. September erreichten Rekordwerte.

Der tokenisierte Goldmarkt stellt ein wachsendes Segment der Kryptowährung dar. Physische Goldreserven decken jeden Token im Verhältnis eins zu eins. Emittenten lagern die Goldbarren in sicheren Tresoren und stellen regelmäßige Nachweise bereit.

Der Beitrag Tokenized Gold Hit Record $2.88 Billion as Crypto Investors Rush to XAUT and PAXG erschien zuerst auf CoinCentral.

Haftungsausschluss: Die auf dieser Website veröffentlichten Artikel stammen von öffentlichen Plattformen und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Sie spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von MEXC wider. Alle Rechte verbleiben bei den ursprünglichen Autoren. Sollten Sie der Meinung sein, dass Inhalte die Rechte Dritter verletzen, wenden Sie sich bitte an service@support.mexc.com um die Inhalte entfernen zu lassen. MEXC übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte und ist nicht verantwortlich für Maßnahmen, die aufgrund der bereitgestellten Informationen ergriffen werden. Die Inhalte stellen keine finanzielle, rechtliche oder sonstige professionelle Beratung dar und sind auch nicht als Empfehlung oder Billigung von MEXC zu verstehen.

Das könnte Ihnen auch gefallen

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Cryptobriefing fünf Spot-XRP-ETFs, die von Franklin Templeton, Bitwise, Canary Capital, 21Shares und CoinShares aufgelegt wurden, auf der Website der American Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC) erschienen sind. Dazu gehören Franklin XRP Trust (XRPZ), 21Shares XRP ETF (TOXR), Bitwise XRP ETF (XRP), Canary XRP ETF (XRPC) und CoinShares XRP ETF (XRPL). Der Markt erwartet, dass sie möglicherweise später in diesem Monat in den USA notiert werden.
XRP
XRP$2.4077+5.74%
Intuition
TRUST$0.2067-1.66%
Xrp Classic
XRPC$0.0007184+5.29%
Teilen
PANews2025/11/10 07:35
Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

PANews berichtete am 10. November, dass laut Financial Times der Hardware-Wallet-Hersteller Ledger sich darauf vorbereitet, weitere Gelder zu beschaffen, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ledger-CEO Pascal Gauthier erklärte, dass das Unternehmen einen Börsengang oder eine private Finanzierungsrunde in New York in Betracht zieht und seine Geschäftstätigkeit dort aktiv ausweitet. Berichten zufolge erlebt Ledger sein bisher bestes Jahr, während es seine Finanzierungspläne enthüllt, wobei die Einnahmen bisher im Jahr 2025 Hunderte Millionen Dollar erreichen. Das Unternehmen wurde nach der Kapitalbeschaffung im Jahr 2023 von Investoren wie 10T Holdings und Singapurs True Global Ventures mit 1,5 Milliarden Dollar bewertet.
Ambire Wallet
WALLET$0.02005+5.97%
Moonveil
MORE$0.00495-6.32%
Farcana
FAR$0.000553-6.27%
Teilen
PANews2025/11/10 07:02
Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Der Bitcoin-Markt befindet sich in den letzten Wochen in einem Zustand der Unsicherheit, nach seiner uncharakteristisch negativen Performance im Oktober. Während die allgemeine Marktstimmung darauf hindeutet, dass das Ende des Bullenzyklus nahe sein könnte, deuten die neuesten On-Chain Daten darauf hin, dass die führende Kryptowährung möglicherweise nur einen Reset durchläuft. Laut [...]
Salamanca
DON$0.000436+2.34%
Threshold
T$0.01333+4.96%
Tron Bull
BULL$0.001166-1.10%
Teilen
Bitcoinist2025/11/10 06:00

Trendnachrichten

Mehr

Analyse: Fünf Spot-XRP-ETFs wurden bereits auf der DTCC-Website gelistet und werden voraussichtlich noch in diesem Monat offiziell eingeführt.

Financial Times: Ledger erwägt einen Börsengang oder eine Kapitalbeschaffung in New York.

Keine Panik — Der Bitcoin-Markt befindet sich nur in einer Umstrukturierungsphase: Blockchain-Unternehmen

Die besten Methoden zum Schreiben von Git Commit-Nachrichten: Genau wie die Profis

Ethereum-Blockchain Gasgebühren sinken inmitten der Verlangsamung auf nur 0,067 Gwei

Kryptopreise

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$106,209.99
$106,209.99$106,209.99

+2.36%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,647.64
$3,647.64$3,647.64

+3.75%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$167.10
$167.10$167.10

+2.81%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.4031
$2.4031$2.4031

+3.76%

mc_price_img_alt

DOGE

DOGE

$0.18177
$0.18177$0.18177

+2.07%