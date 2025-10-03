"Tokenisierung ist ein Güterzug, der das gesamte Finanzsystem verschlingen wird," sagt Robinhood CEO

Robinhood CEO Vlad Tenev hat eine kühne Prognose für die Zukunft der Finanzwelt abgegeben und unmissverständlich erklärt, dass die Tokenisierung, der Prozess der Übertragung realer Vermögenswerte auf eine Blockchain, eine unaufhaltsame Kraft ist, die das bestehende globale Finanzsystem verschlingen wird.

Im Gespräch mit CNBCs Elaine Yu und später auf der Token2049-Konferenz am Donnerstag positionierte Tenev Robinhood als Vorreiter bei der Verschmelzung von Kryptowährungstechnologie mit traditionellen Finanzen, eine Strategie, die die Robinhood Markets Inc. (HOOD) Aktie in die Höhe schnellen ließ und gestern bei 145,70 $, einem Plus von 4,71 %, schloss.

Die unvermeidliche Verschmelzung von Finanzen und Krypto

Tenev sagte, dass der Unterschied zwischen Krypto und traditionellen Märkten rasch verschwindet, angetrieben durch die technologischen Vorteile der Blockchain.

"Ich denke eigentlich, dass Kryptowährung und traditionelle Finanzen eine Zeit lang in zwei getrennten Welten existiert haben, aber sie werden vollständig verschmelzen", sagte Tenev gegenüber CNBC. Er bekräftigte diese Ansicht auf der Konferenz und skizzierte die Unumkehrbarkeit dieses Wandels.

"Ich denke, die Tokenisierung ist wie ein Güterzug", erklärte Tenev. "Sie kann nicht aufgehalten werden und wird schließlich das gesamte Finanzsystem verschlingen."

Diese Transformation, so erklärte er, wird durch die klaren Vorteile der Tokenisierung vorangetrieben, einschließlich der Ermöglichung von Echtzeit-Handel rund um die Uhr für Vermögenswerte wie Aktien – eine Fähigkeit, die auf traditionellen Märkten derzeit nicht verfügbar ist. Das ultimative Ziel, so Tenev, ist, dass der gesamte Aktienmarkt schließlich "on-chain läuft".

Regulierung und der Rückstand der USA

Während er für eine globale Einführung plädiert, räumte Tenev ein, dass die Vereinigten Staaten wahrscheinlich langsamer sein werden als andere Regionen, insbesondere Europa, bei der Etablierung umfassender regulatorischer Rahmenbedingungen.

"Bedauerlicherweise, aber realistischerweise, werden die USA zurückbleiben... Die USA werden wahrscheinlich die letzte Volkswirtschaft sein, die eine vollständige Tokenisierung erreicht", sagte er und merkte an, dass das bestehende, funktionale Finanzsystem des Landes die Dringlichkeit einer kompletten Überholung verringert.

Trotz des regulatorischen Rückstands bestätigte Tenev, dass Robinhood darauf fokussiert ist, das globale Interesse an tokenisierten Vermögenswerten zu nutzen, nachdem sie die Technologie bereits demonstriert haben, indem sie Kunden Zugang zu tokenisierten Aktien privater Unternehmen wie OpenAI und SpaceX gaben. Er prognostizierte, dass innerhalb von fünf Jahren die meisten großen globalen Märkte einen klaren regulatorischen Rahmen für die Tokenisierung haben werden.

➢ Bleiben Sie der Kurve voraus. Treten Sie Blockhead heute auf Telegram bei für alle aktuellen Neuigkeiten zu Krypto.

+ Folgen Sie Blockhead auf Google News