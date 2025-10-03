Die heutigen Wordle #1567 Hinweise und Antwort für Freitag, 3. Oktober

Wie man das heutige Wordle löst. SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Es ist 2XP Freitag, was bedeutet, dass alle Competitive Wordle Champion-Kämpfer da draußen heute ihre Punkte verdoppeln können – einschließlich aller negativen Punkte. Der Einsatz ist hoch! Er war noch nie höher! Lösen wir dieses Wordle.

Suchen Sie nach dem Wordle von Donnerstag? Schauen Sie sich unseren Leitfaden hier an.

Wie man Wordle spielt

Wordle ist ein tägliches Worträtselspiel, bei dem Ihr Ziel darin besteht, ein verstecktes Fünf-Buchstaben-Wort in sechs oder weniger Versuchen zu erraten. Nach jedem Versuch gibt das Spiel Feedback, um Ihnen zu helfen, der Antwort näher zu kommen:

Grün : Der Buchstabe ist im Wort und an der richtigen Stelle.

: Der Buchstabe ist im Wort und an der richtigen Stelle. Gelb : Der Buchstabe ist im Wort, aber an der falschen Stelle.

: Der Buchstabe ist im Wort, aber an der falschen Stelle. Grau: Der Buchstabe ist überhaupt nicht im Wort.

Verwenden Sie diese Hinweise, um Ihre Vermutungen einzugrenzen. Jeden Tag gibt es ein neues Wort, und jeder auf der Welt versucht, dasselbe Rätsel zu lösen. Einige Wordler spielen auch Competitive Wordle gegen Freunde, Familie, den Wordle Bot oder sogar gegen mich, Ihren bescheidenen Erzähler. Die Regeln für Competitive Wordle finden Sie am Ende dieses Beitrags.

Die heutigen Wordle-Hinweise und Antworten

Wordle Bot's Startwort: SLATE

Mein Startwort heute: STORE (100 Wörter übrig)

Der Hinweis: Zucken.

Der Tipp: Dieses Wordle hat einen Doppelbuchstaben.

Okay, Spoiler unten! Die Antwort kommt!

.

.

.

Die Antwort:

Das heutige Wordle Screenshot: Erik Kain

Wordle-Analyse

Jeden Tag überprüfe ich den Wordle Bot, um mein Ratespiel zu analysieren. Sie können Ihre Wordle-Punktzahl mit dem Wordle Bot hier überprüfen.

Ich hatte heute viel Glück. Meine erste Vermutung—STORE—war okay, aber nichts Besonderes. Ein grünes 'S' und 100 Wörter übrig. PLAIN reduzierte diese Zahl auf nur drei, was viel besser war. Wo ich Glück hatte, war, dass das Erste, was mir einfiel, SPAM war, und das sind offensichtlich nicht genug Buchstaben, aber es brachte mich auf SPASM, und bevor ich überhaupt andere Wörter in Betracht zog (die anderen Optionen waren SWAMP und SCAMP), gab ich es einfach ein. Glück für mich, es war das Wordle! Wenn ich an SWAMP gedacht hätte, hätte ich das fast sicher stattdessen verwendet. Ich bezweifle, dass ich auf SCAMP gekommen wäre. Ich bin nicht frech genug.

Competitive Wordle Punktzahl

Der heutige Wordle Bot Screenshot: Erik Kain

Ich bekomme 1 Punkt für das Erraten in drei und einen weiteren für den Sieg gegen den Bot. Das sind 2 x2 für den Double XP Freitag für satte vier Punkte! Der Bot bekommt 0 für das Erraten in vier und -1 für die Niederlage gegen mich, insgesamt -2 nach der Verdoppelung. Unsere Oktober-Gesamtwerte rücken auseinander:

Erik: 6 Punkte

Wordle Bot: 1 Punkt

Autsch. Das tat weh. Zumindest kann ich morgen wieder bei Null anfangen!

Wie man Competitive Wordle spielt

Erraten in 1 ist 3 Punkte wert; Erraten in 2 ist 2 Punkte wert; Erraten in 3 ist 1 Punkt wert; Erraten in 4 ist 0 Punkte wert; Erraten in 5 ist -1 Punkte; Erraten in 6 ist -2 Punkte und das Verpassen des Wordle ist -3 Punkte.

Wenn Sie Ihren Gegner schlagen, erhalten Sie 1 Punkt. Bei einem Unentschieden erhalten Sie 0 Punkte. Und wenn Sie gegen Ihren Gegner verlieren, erhalten Sie -1 Punkt. Addieren Sie alles, um Ihre Punktzahl zu erhalten. Führen Sie eine tägliche laufende Punktzahl oder spielen Sie einfach jeden Tag für eine neue Punktzahl.

Freitags sind 2XP, was bedeutet, dass Sie Ihre Punkte verdoppeln—positiv oder negativ.

Sie können eine laufende Bilanz führen oder einfach Tag für Tag spielen. Viel Spaß!

Die heutige Wordle-Etymologie

Das Wort spasm kommt vom lateinischen spasmus ("ein Krampf, eine Konvulsion"), das selbst vom altgriechischen spasmos (σπασμός) abstammt, was "ein Ziehen, Verdrehen oder eine Konvulsion" bedeutet. Dies wiederum stammt vom griechischen Verb spán (σπᾶν), "ziehen, reißen oder zerreißen".

Folgen Sie mir für alle Ihre täglichen Rätsellösungsführer, TV-Show- und Filmkritiken und mehr hier auf diesem Blog!