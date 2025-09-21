BörseDEX+
Wie man das heutige Wordle löst. SOPA Images/LightRocket via Getty Images Es ist der letzte Samstag des Sommers, liebste Wordler. Die Herbst-Tagundnachtgleiche ist diesen Montag. Genießt die letzten sterbenden Sonnenstrahlen. Von hier bis Halloween gibt es nur noch fallende Blätter und Kürbisgewürz-Lattes, und dann ist Truthahnsaison. Und Feiertagsverkäufe. Wir haben ein Wordle zu lösen, also lasst es uns knacken! Suchen Sie nach dem Wordle vom Freitag? Schauen Sie sich unseren Leitfaden gleich hier an. Wie man Wordle spielt Wordle ist ein tägliches Worträtselspiel, bei dem Ihr Ziel ist, ein verstecktes Fünf-Buchstaben-Wort in sechs oder weniger Versuchen zu erraten. Nach jedem Versuch gibt das Spiel Feedback, um Ihnen zu helfen, der Antwort näher zu kommen: Grün: Der Buchstabe ist im Wort und an der richtigen Stelle. Gelb: Der Buchstabe ist im Wort, aber an der falschen Stelle. Grau: Der Buchstabe ist überhaupt nicht im Wort. Verwenden Sie diese Hinweise, um Ihre Vermutungen einzugrenzen. Jeden Tag gibt es ein neues Wort, und jeder auf der Welt versucht, dasselbe Rätsel zu lösen. Einige Wordler spielen auch Competitive Wordle gegen Freunde, Familie, den Wordle Bot oder sogar gegen mich, Ihren bescheidenen Erzähler. Siehe Regeln für Competitive Wordle am Ende dieses Beitrags. Die heutigen Wordle-Hinweise und Antwort Wordle Bots Startwort: SLATE Mein heutiges Startwort: CHORE (12 Wörter übrig) Der Hinweis: Sie brauchen mindestens drei für diese Art von Versammlung. Der Tipp: Dieses Wordle beginnt und endet mit einem Konsonanten. Okay, Spoiler unten! Die Antwort kommt! . . . Die Antwort: Das heutige Wordle Screenshot: Erik Kain Wordle-Analyse Jeden Tag überprüfe ich Wordle Bot, um mein Ratespiel zu analysieren. Sie können Ihre Wordle-Punktzahl mit Wordle Bot gleich hier überprüfen. CHORE war fast so glücklich wie BEARD gestern und ließ mich mit nur 12...

Die heutigen Wordle #1555 Hinweise und Antwort für Sonntag, 21. September

Von: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 08:58
Wie man das heutige Wordle löst.

SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Es ist der letzte Samstag des Sommers, liebste Wordler. Die Herbst-Tagundnachtgleiche ist diesen Montag. Genießt die letzten sterbenden Sonnenstrahlen. Von hier bis Halloween gibt es nur noch fallende Blätter und Kürbisgewürz-Lattes, und dann ist Truthahnsaison. Und Feiertagsverkäufe. Wir haben ein Wordle zu lösen, also lasst es uns knacken!

Sucht ihr nach dem Freitags-Wordle? Schaut euch unseren Leitfaden hier an.

Wie man Wordle spielt

Wordle ist ein tägliches Worträtselspiel, bei dem dein Ziel ist, ein verstecktes Fünf-Buchstaben-Wort in sechs oder weniger Versuchen zu erraten. Nach jedem Versuch gibt das Spiel Feedback, um dir zu helfen, der Antwort näher zu kommen:

  • Grün: Der Buchstabe ist im Wort und an der richtigen Stelle.
  • Gelb: Der Buchstabe ist im Wort, aber an der falschen Stelle.
  • Grau: Der Buchstabe ist überhaupt nicht im Wort.

Nutze diese Hinweise, um deine Vermutungen einzugrenzen. Jeden Tag gibt es ein neues Wort, und jeder auf der Welt versucht, dasselbe Rätsel zu lösen. Einige Wordler spielen auch Competitive Wordle gegen Freunde, Familie, den Wordle Bot oder sogar gegen mich, euren bescheidenen Erzähler. Siehe Regeln für Competitive Wordle am Ende dieses Beitrags.

Die heutigen Wordle-Hinweise und Antworten

Wordle Bot's Startwort: SLATE

Mein Startwort heute: CHORE (12 Wörter übrig)

Der Hinweis: Du brauchst mindestens drei für diese Art von Versammlung.

Der Tipp: Dieses Wordle beginnt und endet mit einem Konsonanten.

Okay, Spoiler unten! Die Antwort kommt!

.

.

.

Die Antwort:

Das heutige Wordle

Screenshot: Erik Kain

Wordle-Analyse

Jeden Tag überprüfe ich den Wordle Bot, um mein Ratespiel zu analysieren. Du kannst deinen Wordle-Score mit dem Wordle Bot hier überprüfen.

CHORE war fast so glücklich wie BEARD gestern und ließ mir nur noch 12 mögliche Lösungen übrig. Ich kam auf ein paar, und COVEN stach für mich heraus, weil ich an den Herbst und an Halloween gedacht habe und dachte, dass es zumindest ein paar andere Wörter ausschließen würde. Glücklicherweise war es das Wordle!

Competitive Wordle-Punktestand

Der heutige Wordle Bot

Screenshot: Erik Kain

Ein weiterer Sieg nach vielen, vielen Niederlagen in diesem Monat. Wenn es nur 2XP Freitag wäre! Ich bekomme 2 Punkte für das Erraten in zwei Versuchen und 1 für den Sieg gegen den Bot. Der Bot bekommt 0 Punkte für das Erraten in vier Versuchen und -1 für die Niederlage gegen mich. Unsere September-Gesamtwerte kehren zu Kopf-an-Kopf zurück:

Erik: 16 Punkte

Wordle Bot: 18 Punkte

Wie man Competitive Wordle spielt

  • Erraten in 1 ist 3 Punkte wert; Erraten in 2 ist 2 Punkte wert; Erraten in 3 ist 1 Punkt wert; Erraten in 4 ist 0 Punkte wert; Erraten in 5 ist -1 Punkte; Erraten in 6 ist -2 Punkte und das Verpassen des Wordle ist -3 Punkte.
  • Wenn du deinen Gegner schlägst, bekommst du 1 Punkt. Bei einem Unentschieden bekommst du 0 Punkte. Und wenn du gegen deinen Gegner verlierst, bekommst du -1 Punkt. Addiere alles, um deinen Punktestand zu erhalten. Führe einen täglichen laufenden Punktestand oder spiele einfach jeden Tag für einen neuen Punktestand.
  • Freitage sind 2XP, was bedeutet, dass du deine Punkte verdoppelst – positiv oder negativ.
  • Du kannst eine laufende Zählung führen oder einfach Tag für Tag spielen. Viel Spaß!

Die heutige Wordle-Etymologie

Das Wort coven stammt aus dem Mittelenglischen covent (was "Versammlung" oder "Vereinbarung" bedeutet), das selbst aus dem Altfranzösischen covent oder couvent ("Versammlung, Kloster") stammt, vom Lateinischen conventus ("Treffen, Versammlung"), dem Partizip Perfekt von convenīre ("zusammenkommen, versammeln"). Seine Verbindung mit Hexenversammlungen entwickelte sich später, um das 17. Jahrhundert, beeinflusst durch seine Verwendung für klösterliche Konvente oder Versammlungen.

Folgt mir unbedingt für alle eure täglichen Rätsellösungsführer, TV-Show- und Filmrezensionen und mehr hier auf diesem Blog!

